Sonderermittler David Weiss will am 29. September zwölf Geschworene versammeln, um die Ergebnisse seiner fünfjährigen Ermittlungen gegen Hunter Biden (Foto: Imago) zu präsentieren. Die „Grand Jury“ muss dann entscheiden, ob gegen den 53–jährigen Sohn des US–Präsidenten Anklage erhoben wird.

Weiss ließ sich in der von Bundesrichterin Maryellen Noreika angeforderten Status–Auskunft nicht weiter in Karten schauen. Denkbar sind Anklagen wegen Steuervergehen, illegalen Waffenbesitz und Tätigkeit als nicht registrierter Lobbyist für das Ausland. Vergehen, die allesamt in die Zeit seiner Geschäftstätigkeit in der Ukraine und im China–Geschäft zurückgehen.

„Wir erwarten eine faire Lösung“, erklärte Verteidiger Abbe Lowell, der lautstark eine Politisierung des Verfahrens durch die Republikaner im Kongress beklagt. Er suggeriert, nur deshalb sei eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft geplatzt.

Präsident in der Zwickmühle

Den Präsidenten bringen die Probleme Hunters in die Zwickmühle. Öffentlich steht er zu seinem Sohn, der in der Vergangenheit mit der Abhängigkeit von Drogen und Alkohol rang. Politisch wünschte sich Joe Biden die ganze Affäre aber aus der Welt, weil sie seinen Gegnern Munition für den Wahlkampf liefert. Der Präsident hatte gehofft, das Thema in den Hundstagen des Sommers zu beerdigen. Während weite Teile der USA unter einer Hitzewelle ächzten, reichte Hunter vor Gericht in Delaware sein Schuldeingeständnis ein.

Er gab darin den illegalen Erwerb einer Pistole zu sowie zwei Steuervergehen aus den Jahren 2017 und 2018. Die Staatsanwaltschaft ließ im Gegenzug Milde beim Strafmaß walten. Insbesondere eine Haftstrafe war vom Tisch.

Hunter Biden vor Anklage

Die Parteien hatten nicht mit Bundesrichterin Noreika gerechnet, die den „Plea–Deal“ genehmigen musste. Die von Trump nominierte Richterin grillte Verteidigung und Staatsanwaltschaft über Details der Vereinbarung. Dabei kam heraus, dass beide Seiten ein sehr unterschiedliches Verständnis des „Plea Deals“ hatten. Während Biden darauf bestand, dass künftige Anklagen wegen anderer Tatbestände ausgeschlossen seien, interpretierte Weiss die Vereinbarung enger.

Nachverhandlungen konnten die Unterschiede nicht überbrücken. Richterin Noreika betrachtete die Vereinbarung als geplatzt. Um jeglichen Anschein politischer Einflussnahme zu vermeiden, erhob Justizminister Merrick Garland den von Trump nominierten Chefankläger Weiss in den Stand des Sonderermittlers, dessen Anklage nun erwartet wird.