Betroffene des Missbrauchsskandals warten weiter auf Aufklärung

or genau fünf Jahren endete „die alte Zeit“, wie mancher katholische Bischof sagt: Die am 25. September 2018 veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung über „Sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige“ wies 1670 Täter in der Zeit zwischen 1946 bis 2014 nach, denen mindestens 3677 Kinder und Jugendliche gegenüberstehen, die von sexuellem Missbrauch betroffen waren. Schockwellen folgten.

Seither wird fast wöchentlich ein neuer Fall bekannt. Den Kardinälen Lehmann (Mainz), Meisner (Köln), Wetter (München), Degenhardt (Paderborn) und Erzbischof Zollitsch (Freiburg), die die deutsche Kirche von den 1980er- bis in die 2000er-Jahre führten, wird Vertuschung vorgeworfen. Auch Papst Benedikt XVI. holte der Skandal ein. Und in den vergangenen Tagen wurden erstmals direkte Missbrauchsvorwürfe gegen einen deutschen Kardinal bekannt: den 1991 verstorbenen Essener Bischof Hengsbach.

Fast immer sind die Täter bereits verstorben. Viel zu wenig wird in der Öffentlichkeit die Perspektive der häufig noch lebenden Betroffenen beachtet: Sie müssen mit den Verbrechen, die an ihnen begangen wurden, leben.

Nach dem ersten Skandal, dem eigentlichen Missbrauch, und dem zweiten Skandal, der Missachtung der Betroffenen, ist ein dritter Skandal zu nennen: die bis heute mangelhafte kriminalistische wie theologisch-wissenschaftliche Aufarbeitung.

Denn die Studien, die viele Bistümer individuell anlegten, weisen keine systematische Vergleichbarkeit auf. Wie soll das Dunkelfeld, von dem die Autoren der 2018er-Studie sprachen, aufgehellt werden? „Nicht-Wissen-Wollen als System“ hieß es damals ‐ und muss es heute heißen.

Statt sich aufklärend auf den Missbrauchsskandal zu fokussieren, lenkten die Bischöfe ab und setzten auf einen Reformprozess, genannt Synodaler Weg. Die Themen „katholische Sexualmoral“, „Klerikalismus“, „Zölibat“ und „Stellung der Frau“ sind wichtig. Wichtiger bleiben Aufklärung, Aufhellung und Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in seiner dreifachen Dimension: Hier ist der Staat gefragt. Die Kirchenführer können und wollen es nicht.