Den Gürtel ablegen, die Schuhe ausziehen, die Taschen leeren. Alltägliche Szenen bei der Sicherheitskontrolle vorm Abflug auf jedem Airport weltweit. Und dann kommt der Hinweis des Sicherheitspersonals, auch noch die Armbanduhr in die Kiste zu legen: „Das muss alles gescannt und überprüft werden.“ Seit den Terroranschlägen vom 11.September 2001 in New York sind für Passagiere die Sicherheitsbestimmungen dermaßen verschärft worden, dass sogar Wartezeiten von drei Stunden klaglos hingenommen werden.

Gleichzeitig schafft es ein bewaffneter Geiselnehmer, mit einem Mittelklasse-Fahrzeug die Tore des Hamburger Flughafens zu durchbrechen, auf dem Rollfeld zu stoppen: Ein 18-stündiges Geiseldrama beginnt. Nicht der einzige Sicherheitsvorfall: Im Mai schaffte es ein Mann auf den Frankfurter Flughafen, um dort Bundeskanzler Scholz zu umarmen. Im Sommer waren Klimaaktivisten in Hamburg und Düsseldorf auf die Rollfelder gelangt und hatten sich dort festgeklebt. Die Lehre: Derzeit könnten Terroristen mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug quasi ungehindert zu vollgetankten Jets rollen, die Sprengladung zünden: Hunderte Tote wären die Folge.

Mehr Sicherheitskonzepte sind erforderlich

Offensichtlich haben die Flughäfen als Hochsicherheitsbereiche bekannte und massive Sicherheitsprobleme, die sie aber ignorieren. Selbst wenn alle geltenden Vorschriften eingehalten werden, stellt sich die Frage, warum die Sicherheitsarchitektur nicht längst verbessert wurde.

Wenn Weihnachtsmärkte mit Betonpollern abgesichert werden und selbst Narrenvereine anspruchsvolle Sicherheitskonzepte vorlegen müssen: Dann ist es konsequent, die Sicherheitsvorkehrungen nicht nur an Flughäfen anzupassen. Auch die für unser Land und seine sichere Zukunft relevante wie kritische Infrastruktur ‐ dazu gehören auch beispielsweise die Bahn, das Gesundheitswesen, die Wasserversorgung, die Digitalwelt ‐ wird von Betreibern in puncto Schutz vor Terror, Kriminalität und Vandalismus ausgesprochen stiefmütterlich behandelt. Es ist höchste Zeit, auf die unsicher werdenden Zeiten zu reagieren und die veränderte Bedrohungslage endlich ernst zu nehmen.