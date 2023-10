Bayernwahl: Zwei Verlierer, zwei Gewinner und die CSU dazwischen

Als einzige Partei im bayerischen Landtag hatte die FDP am Wahlabend in ihrem Saal eine Cocktailbar aufgebaut. Die Laune war trotzdem im Keller: Für die nächsten fünf Jahre müssen sich die Liberalen aus dem Maximilianeum verabschieden. Liberale und Sozialdemokraten gehörten zu den Verlierern der Bayern-Wahl, AfD und Freie Wähler zu den Siegern. Und bei der CSU? „Das Ergebnis ist okay“, sagte ein Abgeordneter. Die Zustimmung zur regierenden CSU lag zu diesem Zeitpunkt leicht unter der Marke von 2018.

Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder tat auch so, als sei es für ihn okay. Es sei ihm nie um einen Schönheitspreis gegangen, so der CSU-Chef, der im Wahlkampf nie eine Zielmarke angegeben hatte. Im Konferenzsaal des Landtags, in dem die CSU für den Wahlabend ihre Party abhielt, wurde bei der ersten Hochrechnung das Minus für Grüne und SPD beklatscht, mit besonderer Intensität jedoch das Scheitern der FDP an der Fünfprozenthürde. Manche verstanden die Unfreundlichkeit gegenüber den Liberalen nicht so recht. „Kann doch sein, dass wir sie noch brauchen in Berlin“, sagt ein Christsozialer.

Doch so weit dachten die meisten CSU-Gäste an diesem Abend offenbar nicht. Die Koalition mit den Freien Wählern könne stabil fortgesetzt werden, hieß es. Das sei die Hauptsache. „Bayern hat Stabilität gewählt“, stellte Söder unter dem Jubel seiner Anhänger fest.

CSU-Ärger über Freie Wähler

Der Ärger über den Freie Wähler-Vorsitzenden Hubert Aiwanger war bei der CSU aber nach wie vor spürbar. „Wir müssen die Unterschiede aufzeigen“, sagte der Günzburger Landrat und frühere Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU). So habe sich Aiwanger als Wirtschaftsminister „mit ganz viel befasst, aber ganz wenig mit der Wirtschaft“.

Im Freie Wähler-Quartier wurde Aiwanger als Sieger empfangen, obwohl sich einige nach den Umfragen noch etwas mehr erwartet hatten. Gestärkte Freie Wähler und leicht geschwächte CSU könnten die Aiwanger-Partei in den jetzt anstehenden Koalitionsverhandlungen aber zu mehr inhaltlichen und personellen Forderungen beflügeln. In der Stunde des Triumphs vermied es Aiwanger, seine Forderung nach zusätzlichen Ressorts nach diesem „Traumergebnis“ zu erneuern.

„Wir haben uns in der Regierung gestärkt. Wir haben Themen gesetzt, die die Leute überzeugen“, sagte Aiwanger. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibl, wurde auf Anfrage etwas deutlicher: Wenn sich das Ergebnis im Laufe der Auszählungen noch etwas verbessere, dann komme ein weiteres Ressort „auf jeden Fall in Reichweite“.

AfD-Anhänger bleiben unter sich

Während sich die Mitglieder der anderen Fraktionen im Laufe des Abends gegenseitig zu Gratulations- oder Kondolenzbekundungen besuchten, blieb die AfD weitgehend für sich. Was der Laune keinen Abbruch tat, konnte man doch während der Auszählung der Stimmen hoffen, stärkste Oppositionskraft zu werden.

Auf jeden Fall fuhr die AfD mit fast sechs Prozent die größten Gewinne aller Parteien ein. Die Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Aiwanger „hat uns nicht so sehr berührt“, konstatierte AfD-Spitzenkandidat Martin Böhm. Das stand nur „entfernt im Raum“.

Grüne feiern „gefühlten“ Sieg

Die Grünen hätten es lange Zeit gewagt, mit der CSU ein Bündnis einzugehen, von der Verbindung des „Besten aus zwei Welten“, hatten die Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann ab und an geschwärmt. Doch Söder hatte eine solche Koalition schon früh und sehr deutlich ausgeschlossen ‐ vor allem um nicht noch mehr CSU-Wähler im Zweifel zu den FW oder zur AfD zu treiben.

Ihren Stimmrückgang münzen die Grünen am Wahlabend in eine Art von Sieg um, zumindest in einen gefühlten. „Wir stehen und wir kämpfen“, ruft Katharina Schulze den jubelnden Anhängern zu. Immerhin habe man das zweitbeste Ergebnis überhaupt in Bayern erzielt, lediglich 2018 erhielten die Grünen mit 17,6 Prozent noch mehr.

Von einigen Seiten waren die Grünen in Bayern als Feindbild Nummer1 ausgerufen worden. Bei ihren Wahlkampfterminen wurden sie immer wieder beleidigt, ausgepfiffen, ja mit Gewalt attackiert ‐ wie auf der anderen Seite auch die AfD. Und doch sind die Grünen die Berliner Ampel-Partei, die sich am besten geschlagen hat. Sie haben sich eine breite Stammwählerschaft erarbeitet. Schulze ruft mit der ihr eigenen Begeisterung: „Wir sind stabil in unserem schönen Bayernland.“

Solidarität bei der SPD

Es hat Tradition in der bayerischen Sozialdemokratie, dass Verlierern große Solidarität entgegen gebracht wird. So wurde auch SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn in seiner Fraktion wie ein Sieger empfangen, obwohl die bayerischen Wähler das Ergebnis für ihn noch einmal auf 8,5 Prozent nach unten gesetzt haben. „Manchmal gerät man unter die Räder, wenn an den Rändern kräftig zugelangt wird“, sagte Ex-SPD-Fraktionchef Franz Maget, der zu seiner Zeit schon enttäuschende SPD-Ergebnisse knapp unterhalb der 20-Prozent-Marke zu vertreten hatte.

Schwarzer Abend für die FDP

Die Beleuchtung war zwar gelb bei den Liberalen, aber der Abend „schwarz“, räumte FDP-Landesparteichef und Spitzenkandidat Martin Hagen unumwunden ein. Seine Partei hat nach Lage der Dinge die Fünfprozenthürde weit verfehlt. In einem Interview deutete Hagen auch persönliche Konsequenzen an. Jedenfalls übernehme er die volle Verantwortung für das Desaster. In dem polarisierten Bayern-Wahlkampf sei man nicht durchgedrungen. Jetzt müsse man sich auf die Europawahl 2024, die Bundestagswahl 2025 und die Kommunalwahl 2028 vorbereiten und sich dazu überlegen, was man „besser machen“ könne. Hagen hatte dabei auch die Bundesebene im Auge.

Einige sagen an diesem Abend im Landtag, sie seien froh, dass diese Wahl nun vorüber ist. Der in seiner Intensität außergewöhnliche und harte Wahlkampf hat Spuren hinterlassen. Bayern könnte ein alles andere als wünschenswertes Beispiel dafür sein, wie politisch agitiert und auch gehetzt wird.