Seit Tagen warnen viele Medienvertreter und Politiker vor einem gefährlichen Rechtsruck bei den Bauernprotesten. Reichsbürger, Querdenker, Nazis: Kaum ein Bericht in den letzten Tagen, in dem nicht der braune Teufel an die Wand gemalt wurde. Nach dem Protestauftakt am Montag in Berlin ist zumindest eines klar: Es sind tatsächlich nicht mehr nur die Bauern, die laut und wütend gegen die Ampel-Regierung auf die Straße gehen. Es sind Handwerker, Gastronomen, Heizungsmonteure, Gerüstbauer, Abrissunternehmer, Spediteure, Gartenbau-Unternehmer, Bäcker, Metzger.

Es sind Männer, Frauen und auch Familien mit Kindern, die an diesem Montag über die Straße des 17. Juni ziehen. Vorbei an den schweren Traktoren, riesigen Radladern, Lkw-Zugmaschinen, einige mit, einige ohne Anhänger. An fast jedem Fahrzeug sind Plakate, Transparente oder auch mit Sprüchen bemalte Bettlaken befestigt. Der mit Abstand am häufigsten zu lesende Spruch: „Die Ampel muss weg“. Und ja, auch der ein oder andere Galgen, an dem eine Ampel hängt, ist an diesem Montag auf der Straße des 17. Juni zu sehen.

Breite Schultern, Hände wie Klodeckel, stabiles Auftreten

Zwischen den riesigen Maschinen steht auf Höhe der russischen Panzer, mit denen hier an den Sieg über Nazi-Deutschland erinnert wird, eine Gruppe kräftiger Männer. Breite Schultern, Hände wie Klodeckel, ein insgesamt stabiles Auftreten. Mit ihren schwarzen Mützen, den Cargo-Hosen und den Arbeitsstiefeln mögen sie auf manch einen einschüchternd wirken. Wer sich zu ihnen gesellt und Fragen stellt, wird eingehend gemustert. Mit Journalisten reden, das sagen sie sehr deutlich, sei „so eine Sache“.

"Schöne Grüße aus dem Osten": Das Sandmännchen mit Schlagring. (Foto: Debionne )

Und weiter: „Immer schwierig, wenn Du nicht weißt, ob Du vielleicht mit Pinocchio redest. Ihr schreibt doch eh was ihr wollt. Alles Nazis, alles Rechte“, heißt es wenig einladend. Allgemeines Gelächter ob des Pinocchio-Vergleichs. Die Frage: „Na, dann mal Karten auf den Tisch, seid ihr denn rechts, ja oder nein“, beendet das Gelächter.

Wenn man als rechts gelte, weil man „die Grünen und die SPD weghaben will aus der Regierung“, dann sei das wohl so. Und sonst? Was will man sonst noch weghaben? Ausländer vielleicht auch? „Wenn wir gegen Ausländer wären, könntest Du das auf unseren Plakaten lesen. Steht da was von? Nein. Da steht, dass wir die Schnauze voll haben von der Regierung. Darum geht es. Darum sind wir“, sagt einer der Männer mit leicht genervtem Unterton. Aber wenn „die Medien beschlossen haben, uns diesen Stempel aufzudrücken, ist es uns mittlerweile auch egal. Gespräch beendet, danke.“ Gespräch beendet.

„Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“

Tatsächlich sind Medienvertreter zu sehen, die vor allem nach rechten und radikalen Symbolen und Erkennungszeichen zu suchen scheinen. Und ja, die gibt es hier tatsächlich auch. Da steht auf einem Fahrerhäuschen in alt-deutscher Schrift „Führer-Häuschen“, an einem Traktor steht der Spruch: „Wer’s Land verkauft und Bauern fängt, ist es wert, dass er am Galgen hängt.“

Klare Botschaft an dieser Zugmaschine. (Foto: Debionne )

Das ist die eine Seite. Doch es gibt auch andere Wagen, deren Beschriftungen man von den linksradikalen 1.Mai-Demos kennt. Auf einem Wohnwagen im Protestzug ist die berühmte Faust zu sehen, die ein Hakenkreuz in Stücke schlägt. Dazu der Spruch: „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ Und auf einem Auto, das ebenfalls zu den Hunderten Protest-Fahrzeugen gehört, ist der Spruch zu lesen: „Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz.“

Der Satz stammt aus dem Lied „Gerechtigkeit“ der Hamburger Band Slime, der wohl berühmtesten Deutsch-Punk-Band, die mit einer Cover-Version des Punk-Songs „Nazis raus“ der Band Beton Combo in linken und linksradikalen Kreisen bekannt wurde.

Auch dieser Wohnwagen mit eindeutiger Botschaft steht im Protestzug auf der Straße des 17. Juni in Berlin. (Foto: Debionne )

„Bauer, Bürger, Mittelstand, gehen ab jetzt Hand in Hand“

Doch nebst eindeutig linken und rechten Sprüchen und auch entsprechenden Demo-Teilnehmern fällt auf: Die wirklich überwiegende Mehrheit der Menschen hier ist nicht radikal, nicht in die eine, nicht in die andere Richtung. Eine Dame im besten Alter, die mit ihren Freundinnen eigens per Reisebus aus Brandenburg angereist ist, erklärt, dass „doch jeder normal denkende und arbeitende Mensch die Proteste unterstützen“ müsse.

Mehrere Frauen stehen vor dem Brandenburger Tor und zeigen stolz ihr Plakat, auf dem steht: „Bauer, Bürger, Mittelstand, gehen ab jetzt Hand in Hand!“ Und ja, man fühle sich hier wohl und sicher, und nein, man habe keine Nazis oder andere Menschen hier gesehen, vor denen man sich fürchten müsse.

Ein Gruppe Frauen, die sich mit den Bauern solidarisieren. (Foto: Debionne )

Auch die Polizei vor Ort ist so angenehm entspannt wie selten in diesen Tagen. Keine behelmten Hundertschaften, keine grimmig dreinblickenden und Demo-erfahrenen Kampf-Einheiten. Statt dessen vorwiegend jüngere Einsatzkräfte, die gut gelaunt miteinander sprechen, heimlich Zigaretten rauchen und gerne - das ist eindeutig zu erkennen - bei den ebenfalls anwesenden Polizistinnen mit Pferdeschwanz und strahlendem Lächeln stehen.

„Wenn ich als Demokrat gefordert bin, gehe ich auf die Straße“

In Berlin zumindest zeigt sich an diesem Montag, dass die Bauernproteste immer mehr Menschen aus allen Richtungen anziehen. Vielleicht ist es auch eine Berliner Eigenheit, dass hier alle gemeinsam auf die Straße gehen, wenn sie es für notwendig halten. So sagte der damalige Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Jahr 2018 ganz klar: „Wenn ich als Demokrat gefordert bin, gehe ich auf die Straße. Und ich lasse mich nicht davon hindern, dass auch Ex­tremisten die Möglichkeit nutzen, dort ihre Meinung zu sagen.“