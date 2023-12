Junge Bauern auf den Barrikaden: „Dann fließt Gülle in die Rathäuser!"

„Ich verstehe einfach nicht, warum diese Regierung alles daran setzt, uns unsere Zukunft zu zerstören. Aber ich weiß, dass ich mir das nicht länger gefallen lasse. Und deshalb bin ich heute hier“ - das sagt der 19-jährige Veit.

Kein Klimakleber, kein Aktivist. Sondern ein junger Landwirt, für den das Leben als Bauer „kein Beruf, sondern Berufung ist. Und für die werde ich kämpfen“, sagt er im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung".

Veit ist nicht alleine in Berlin. Gemeinsam mit Kumpels und Kollegen ist er mit dem Traktor von Lüchow-Danneberg aus Niedersachsen in die Hauptstadt gekommen, um hier mit tausenden anderen Bauern gegen den neuen Sparplan der Regierung zu protestieren.

Wut über Ampel-Pläne zum Agrardiesel

Was sieht der vor? Aktuell können sich Landwirte die für Diesel fällige Energiesteuer zum Teil zurückerstatten lassen. Dabei beträgt die Vergütung 21,48 Cent pro Liter, womit der Steuersatz für Agrardiesel bei 25,56 Cent pro Liter liegt. Der volle Steuersatz beträgt 47,04 Cent. Dieser finanzielle Vorteil soll nach den Plänen der Ampel wegfallen, ebenso wie die Befreiung der Kfz-Steuer. In der Branche heißt es, dass so rund eine Milliarde Mehrkosten auf Deutschlands Landwirte zukommen werden.

Empfohlene Artikel Politik Bauern wollen keine Opfer sein q Ravensburg

„Und das werden wir nicht akzeptieren“, sagt Veit, seine Kollegen-Kumpels nicken zustimmend. Bilder von jungen Menschen, die gegen dies oder jenes protestieren, gehören zwar spätestens seit den Klimaklebern zum gewohnten Alltagsbild in Berlin. Aber diese junge Truppe - fast alle sind zwischen 16 und 25 Jahre alt - ist anders.

Veit und seine Kumpels kämpfen für ihren Berufsstand. Sie kämpfen darum, 16 Stunden am Tag arbeiten zu dürfen, sie kämpfen darum, schwere körperliche Arbeit mit großen Maschinen einerseits und bloßen Händen andererseits verrichten zu dürfen. Und sie kämpfen für das Ende der Ampel-Regierung.

Das ist nun mal eine schlechte Mischung: Nix wissen und gleichzeitig denen, die was wissen, nicht zuzuhören.

„Es ist doch völlig irre, dass uns diese Regierung darin hindern will, dass wir unseren Job erledigen können“, sagt Veit. „Wir arbeiten für die Bevölkerung. Wir produzieren das Essen für die Menschen hier, ganz einfach. Was, bitte schön, ist falsch daran? Warum werden wir von der Regierung so behandelt?“

In der Runde der jungen Landwirte ist man sich im Großen und Ganzen einig, weshalb die „Ampel so regiert, wie sie es macht“. Es gibt die Meinung, dass „die Damen und Herren es nicht böse meinen, aber einfach keine Ahnung haben und dazu beratungsresistent sind. Und das ist nun mal eine schlechte Mischung. Nix wissen und gleichzeitig denen, die was wissen, nicht zuzuhören“.

Die Gruppe junger Landwirte ist fest entschlossen, sich gegen die Sparmaßnahmen der Ampel-Regierung zu wehren (Foto: Debionne )

Die jungen Menschen kritisieren auch, dass „zu viel Geld für irgendwelche sinnbefreiten Projekte im Ausland verpulvert“ würden. „Wenn wir hier angeblich so knapp bei Kasse sind, dann sollen sie doch bitte erstmal bei uns die Kohle reinbuttern.“

Sprechchöre, hupende Traktoren und Pfeifkonzerte

Die grundsätzlichen Ziele, vor allem die der Grünen - Klimaschutz, Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit - finden die jungen Landwirte dabei grundsätzlich richtig. „Ist doch logisch. Wir leben ja von einer funktionierenden und gesunden Natur. Wir Bauern sind wahrscheinlich die naturverbundensten Menschen im ganzen Land“.

Dann erzählen sie inmitten des Protest-Lärms mit lauten Sprechhören, hupenden Traktoren und gellenden Pfeifkonzerten mit einem Lächeln, das nur junge Menschen haben, von dem wohligen Geruch frisch gemähter Felder, der friedlichen Ruhe nach getaner Arbeit, die man „so nur auf dem Land findet“ und von „Sonnenaufgängen, die so schön sind, dass sie einfach nur gute Laune machen“. Das könne man als Stadtmensch aber wohl nicht verstehen.

Doch dann sind sie wieder in der Realität, in Berlin, am Brandenburger Tor. Anders als viele andere Menschen, sagt Veit, hätten die Landwirte „die vorgegebenen Klimaziele nicht nur erreicht, sondern noch übertroffen“. Das stimmt: „Die Landwirtschaft erfüllt die Klimaziele für 2022 deutlich und senkt die Gesamtemissionen weiter“, meldete das Umweltbundesamt im Frühjahr 2023.

Laut einer Prognose bleibe die Landwirtschaft mit 62 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente „deutlich unter der für 2022 im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Jahresemissionsmenge von 67,6 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten“.

Im Gegensatz dazu gibt es laut Umweltbundesamt einen „bedeutenden Anstieg beim Energiesektor. Dieser weist 10,7 Millionen Tonnen mehr auf als 2021 und liegt bei rund 256 Millionen Tonnen. Trotz der Einsparungen beim Erdgas ließ ein vermehrter Einsatz vor allem von Stein- und Braunkohle zur Stromerzeugung die Emissionen steigen.“

Nahrungsmittel wachsen nun mal nicht im Supermarkt.

Wenn Veit sich nun ansehe, dass die Landwirtschaft die Klimaziele nicht nur erfülle, sondern sogar noch übertreffe, frage er „sich dann schon, warum die Politik uns nicht einfach in Ruhe arbeiten lässt. Wir nutzen die großen Traktoren und andere Fahrzeuge doch nicht zum Spaß. Sondern, weil wir sie brauchen. Und die sind nicht umsonst.“

Er zeigt auf die schweren Traktoren, bei denen ein einziger Reifen größer ist als ein ausgewachsener Mann. „Die sind alle finanziert und noch lange nicht abbezahlt, das garantiere ich Ihnen“, sagt der junge Landwirt. Es gehe hier „tatsächlich um die Existenz von uns Landwirten. Es muss sich einfach noch rechnen, was wir den ganzen Tag von früh bis spät machen. Und wenn das so weitergeht, rechnet es sich nicht mehr. Und dann steht das Land vor einem dicken Problem, das verdrängen die meisten Menschen sehr gerne. Nahrungsmittel wachsen nun mal nicht im Supermarkt.“

Auch diese jungen Frauen nehmen an dem Protest teil. (Foto: Debionne )

Zumindest die Menschen hier vor Ort scheinen das jedoch sehr wohl zu verstehen. Neben Landwirten sind auch Metzger, Lehrer, Bäcker und auch viele Lkw-Fahrer vor Ort, die den Bauernprotest unterstützen. „Es sind doch nicht nur die Bauern, das ganze Land wird zugrunde gerichtet. Und jetzt ändert sich vielleicht endlich was, wenn die Bauern den Anfang machen“ - diesen Satz hört man sinngemäß immer wieder. Und auf unzähligen Plakaten stehen die Worte, die auch als Sprechchöre durchs Brandenburger Tor donnern: „Die Ampel muss weg!“

Wir bleiben hier. Wir sind gut ausgerüstet. Wir haben ausreichend Essen, wir haben ausreichend Getränke. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir auch ausreichend Feuerholz dabei. Wir sind auf alles vorbereitet.

Ob sie denn wirklich daran glauben, dass sie mit ihrem Protest etwas erreichen können, wollen wir schließlich von der jungen Landwirt-Truppe wissen. Zumindest nach außen hin wirken sie fest davon überzeugt. Der 21-jährige Christoph stellt klar: „Wir bleiben so lange hier, bis zumindest die Diesel- und die Kfz-Steuer-Nummer zurückgenommen werden. Und wenn es länger dauert, feiern wir auch gerne hier in Berlin Weihnachten und Silvester.“

Empfohlene Artikel Gegen Haushaltspläne der Ampel Wütende Bauern vom Bodensee schließen sich Demo in Berlin an q Bodenseeregion/Berlin

Zudem seien sie „fest entschlossen, die Drehzahl zu erhöhen, wenn es nötig wird“, sagen die jungen Männer. Was ist damit gemeint? „Na, so wie unsere Kollegen in den Niederlanden es gemacht haben. Dann machen wir eben die Autobahnen dicht. Und wenn das nichts hilft, machen wir es wie die Franzosen. Dann fließt Gülle in die Rathäuser.“

Dass Veit und seinen Kollegen es wirklich ernst meinen, zeigte sich am Montagabend. Die Polizei drohte mehreren Landwirten nach Ende der offiziellen Veranstaltung damit, sie in Gewahrsam zu nehmen, sollten sie die Straße nicht räumen. Zunächst fuhren die Traktoren und Lkw daraufhin tatsächlich davon. Viele drehten aber noch im Stadtgebiet wieder um - und nahmen erneut Kurs auf das Brandenburger Tor. Hier stehen sie jetzt wieder.

In der späten Nacht zu Dienstag sagte Jungbauer Veit dieser Zeitung am Telefon: „Wir bleiben hier. Wir sind gut ausgerüstet. Wir haben ausreichend Essen, wir haben ausreichend Getränke. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir auch ausreichend Feuerholz dabei. Wir sind auf alles vorbereitet.“