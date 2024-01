Kommentar: Bauernproteste nicht delegitimieren

Es hätte ein Feiertag der Demokratie werden können, denn immerhin ermuntert das Grundgesetz ja geradewegs zu Demonstrationen.

Je mehr Leute auf der Straße sind, desto besser sollte es also um die Freiheitsrechte in einem Staat bestellt sein, denn natürlich kann der Souverän - das Volk - jederzeit seine Stimme erheben, um seinem Angestellten - der Regierung - mal ordentlich die Meinung zu geigen und freundlich oder auch schlecht gelaunt daran zu erinnern, wer in einer Demokratie letztlich das Sagen hat, nämlich die Bürger.

Wenn aber im Vorfeld der geplanten Proteste ein vielstimmiger Chor aus Ministern und Medien die Demonstrationen zu einem möglichen Angriff auf die Demokratie umdeutet, wird die gesellschaftliche Debatte vergiftet, noch bevor sie richtig in Gang gekommen ist.

Natürlich, schön war das nicht, was Robert Habeck da am Fähranleger widerfahren ist. Aber es wurde niemandem ein Haar gekrümmt, es flog kein Ei, kein Farbbeutel und kein Stein, niemand wurde festgenommen und auch die Polizei wollte ausdrücklich nicht von Gewalt sprechen.

Das hinderte den „Spiegel“ allerdings nicht daran, von einem „motorisierten Mistgabelmob“ zu schreiben, die Tagesthemen boten eine Expertin auf, die Putin-Freunde und Reichsbürger als Drahtzieher hinter den Bauernprotesten wähnte, die Wirtschaftswoche sah die Zeit reif für „ein bisschen Sippenhaft“, in die man die Bauern und deren Unterstützer nehmen müsse.

Auch die Ampel-Mannschaft stürzte sich mit größter Inbrunst in die - natürlich „schärfste“ - Verurteilung des Vorfalls, mit dem sicherlich nicht unwillkommenen Nebeneffekt, dass die eigentlichen Anliegen der Bauern und ihrer Mitstreiter erst einmal in den Hintergrund gerieten.

Dabei müssten diese Politprofis aus eigener Demonstrationserfahrung natürlich eigentlich ganz genau wissen, dass jeder Protest auch immer eine gewisse Anziehungskraft auf ein unerfreuliches und zumeist auch unerwünschtes Klientel ausübt. Den Fokus aber massiv auf diese Minderheit der Trittbrettfahrer zu lenken, nimmt dem eigentlichen Protest seine Legitimität. Und das verhärtet die Fronten unnötig.