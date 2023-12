Von einem Bauernopfer zu sprechen, klingt schnell despektierlich. Doch ist das Bild in diesem Fall tatsächlich passend. Denn die Landwirte sollen allein fast ein Drittel bei den Streichungen so genannter klimaschädlicher Subventionen schultern, um damit den Bundeshaushalt über die Ziellinie zu bringen. Keine Frage: Der Wegfall der Steuererstattung für Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge ist ein Affront, der die Bauern zurecht auf die Barrikaden und vors Brandenburger Tor treibt.

Kaum ausgesprochen, wird der Plan vom Finanzminister schon wieder in Frage gestellt. Selbst der grüne Agrarminister Özdemir spricht sich dagegen aus und stellt die Sinnfrage. Es sei nicht zielführend, den Agrardiesel zu verteuern, solange es den Elektro-Trecker in Serienreife noch gar nicht gibt. Womit sollen die Bauern denn ihre Trecker mangels Alternativen betanken, wenn nicht mit Diesel? Wer war es also, der sich das ausgedacht hat? Erste Wetten, wie viele Tage dieser unsinnige Beschluss halten wird, dürften bereits geschlossen sein.

Jetzt müssen Taten folgen

Die Ampel hat ihren Kompass offenbar vollends verloren. Irrlichternd suchen die Koalitionäre nach einem Ausweg aus der finanziellen Krise und greifen willkürlich den Bürgern erneut in die Tasche. Die Erhöhung der CO2-Steuer trifft jeden, der heizt, ein Auto fährt und Strom verbraucht. Die Bauern trifft es somit sogar doppelt. Das ist nicht nur ungerecht. Ihr Opfer, wenn man es so nennen will, leistet zudem keinerlei Beitrag zur Senkung der Emissionen. Außer die Landwirte würden ihre Tätigkeit gänzlich einstellen, was hoffentlich nicht die Absicht der Aktion ist.

Zielsicher treffen die Grausamkeiten der Ampel stets kleine und mittlere Betriebe, sei es mit dem Tierhaltungs-Umbauprogramm, dem höheren Mindestlohn, den steigenden Energiepreisen, mit der wachsenden Bürokratie - oder mit der jetzt geplanten Preiserhöhung für Sprit. Ob man dies nun will oder nicht: Gefördert wird letztlich die Konzentration und Industrialisierung in der Landwirtschaft, geschwächt werden bäuerliche Familienbetriebe. Özdemir lässt Einsicht erkennen, Taten müssen folgen.