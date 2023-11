Russische Invasion

Austin in Kiew ‐ USA sagen Ukraine langfristige Hilfe zu

Kiew / Lesedauer: 2 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. (Foto: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa )

Wie immer unangekündigt taucht ein wichtiger Gast in Kiew auf. Pentagonchef Austin will Zweifel am Verbündeten USA zerstreuen. Und er will wissen, was die ukrainischen Soldaten im Winter brauchen.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 18:45 Von: Deutsche Presse-Agentur