Konflikte

Armenien will Militärmanöver mit USA abhalten

Eriwan / Lesedauer: 2 min

Die beiden ehemals sowjetischen Länder Armenien und Aserbaidschan kämpfen seit Jahrzehnten um die Region Berg-Karabach (Foto: Sergei Grits/AP/dpa )

Das von Armenien und den USA geplante Manöver löst Unbehagen im Kreml aus. Die Spannungen in der Region Berg–Karabach halten an und Armenien sucht westliche Unterstützung in der Lösung des Konflikts.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 14:38 Von: Deutsche Presse-Agentur