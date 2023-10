Armenien fühlt sich ausgeliefert

Die Kurstadt Dschermuk im armenischen Sangesurgebirge gilt als touristischer Geheimtipp. Aber sie duckt sich wie das ganze Land in banger Erwartung eines neuen Angriffs der Aserbaidschaner. Deren Haubitzen stehen schon auf den Bergen über den Thermalbädern.

Am besten sieht man sie vom nordöstlichen Ende des Städtchens, wo die Teerstraße aufhört und der spärliche Autoverkehr nur noch aus Militärlastern besteht. Man sieht sie aber auch aus Hunderten Hotelzimmern und von der Promenade am Kurteich aus. In etwa 4500 Metern Entfernung schimmern auf der grüngrauen Kuppe des Bärenberges stumpfe, dunkle Flecken, Stellungen der aserbaidschanischen Armee. „Und die sehen uns auch“, sagt Ljowa, ein pensionierter Bergbau-Ingenieur, der in Dschermuk kurt und sich auf einer Bank am Teich sonnt. „Ihre Granaten können jederzeit einschlagen.“

Die 4000-Seelen-Kurstadt Dschermuk im Norden des armenischen Sangesurgebirges wartet. Sie wartet auf nichts Gutes.

Im September kapitulierten nach neun Monaten Blockade die christlichen Armenier in der Exklave Berg-Karabach, auf der östlichen Seite des Sangesurs, vor der Übermacht der muslimisch-aserbaidschanischen Regierungstruppen. Danach flohen alle hunderttausend Armenier aus dem Karabach. Auch in Dschermuk glaubt man, Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew und sein türkischer Hintermann Recep Tayyip Erdogan wollten sich jetzt armenisches Staatsgebiet einverleiben. Vor allem den sogenannten Sangesur-Korridor, der die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan und damit auch die Türkei direkt mit dem restlichen Aserbaidschan verbinden soll. Der Waffenstillstandsvertrag von 2020 stellte den Aserbaidschanern die Nutzung dieses Transportwegs in Aussicht, eigentlich im äußersten Süden Armeniens. Aber die Armenier fürchten, der Nachbar wolle sich nach Karabach auch den Korridor mit Waffengewalt holen.

Keiner weiß, wann und wo der Feind zuschlagen wird. Der Flaschenhals Südostarmeniens verläuft nur wenige Kilometer östlich von Dschermuk. „Vom Bärenberg“, sagt Aschot Khachatryan, pensionierter Polizeioberst, stellvertretender Bürgermeister für Wehrersatz und so etwas wie der Chefsicherheitsexperte der Stadt, „sind es 28 Kilometer bis zur Grenze nach Nachitschewan.“

Die Aserbaidschaner haben Dschermuk schon einmal angegriffen. Am 12. September 2022 stießen Alijews Truppen acht Kilometer über die Grenze vor, bombardierten die armenischen Stellungen über der Stadt zwei Tage lang. Auch Dschermuk beschossen sie. „Die Seilbahn hat 80 Geschosse abbekommen, eines hat die Haupttrosse zerrissen“, erzählt Armen Tadevosyan, der Direktor des örtlichen Skilifts. Bei den Kämpfen kamen 135 armenische Soldaten um und ein Zivilist, sechs wurden verletzt.

Tausende Einwohner und Kurgäste flüchteten in die Keller, wurden dann evakuiert. Für die Gastwirte der Stadt ein Totalabsturz. „Unsere Häuser waren ausgebucht, wir mussten an die 200 Gäste in Sicherheit bringen“, erzählt Kristina Ivanian, Geschäftsführerin zweier großer Hotels, in akzentfreiem Englisch. Dschermuk war plötzlich leer. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Wajozdor sank die Belegungsrate nach dem Septemberangriff auf 40 Prozent.

Jetzt leuchten über den Gassen Wäscheleinen mit bunten Kinderstrumpfhosen. Liftdirektor Tadevosyan erklärt, gerade seien 100.000 Dollar für die Reparatur der Anlage bewilligt worden, 2025 plane man hier armenische Winterspiele. Und Sinéad O’Conners „Nothing compared …“ schwebt durchs Foyer des „Jermuk Hotel and Spa“, russische Gäste in skandinavischer Freizeitmode schlendern zu einem chinesischen Lift. Die Russen ließen sich durch nichts abschrecken, bestätigt Kristina. Die Armenier aber, die Masse der Sommergäste, seien zum Großteil weggeblieben.

Die Einheimischen sagen, die Aserbaidschaner bauten in den Bergen eine Straße, eine Nachschublinie für einen neuen Angriff. Man werde kämpfen, die örtliche Jugend auch, versichern Vizebürgermeister und Liftchef. „Wir haben sie in den 1990er-Jahren schon einmal besiegt“, sagt Pensionär Ljowa. „Unsere Generation hat Karabach befreit.“

Aber 2020 durchlitt ganz Armenien im Herbstkrieg um Karabach die Revanche der hochgerüsteten Aserbaidschaner. Und Premierminister Nikol Paschinjan, der auf einen Friedensvertrag hofft, wird beim Friseur als Clown beschimpft. Alijew, der unlängst ein Treffen mit Paschinjan in Brüssel platzen ließ, spiele Katz und Maus mit ihm.

Die Aserbaidschaner wollten auch die Hänge beim Nachbardorf Gndewas erobern, erzählen Beamte, Lehrer und Geschäftsleute. Dort hatte ein US-kanadisches Konsortium Gold entdeckt, aber armenische Umweltschützer verhinderten die Ausbeutung. Außerdem, heißt es, trachteten die Aserbaidschaner nach dem Ketschut-Stausee unterhalb Dschermuks. Dessen Wasser fließt durch einen 48 Kilometer langen unterirdischen Kanal in den Sewansee, das größte Trinkwasserreservoir im Kaukausus. Wer den Ketschut hat, entscheidet, wie hoch der Wasserspiegel im Sewan ist, erklären die Leute. Alijew und Erdogan wollten ihr Wasser, ihr Gold, ihre Erde.

Aber Kristina zeigt stolz ihr „Jermuk Hotel and Spa“, sehr schick renoviert, mit chinesischer Sanitärtechnik und armenischen Designermöbeln. Der Kurort strebt auf und zieht gleichzeitig den Kopf ein. Wie das ganze Land. Man möchte internationaler Tourismusgeheimtipp werden und weiß nicht, ob man morgen selbst weglaufen muss.

Drei Millionen Armenier fühlen sich eingezwängt zwischen den Erzfeinden, zehn Millionen Aserbaidschanern und 85 Millionen Türken. „1,5 Millionen Armenier haben die Türken abgeschlachtet, so wie Hitler die Juden“, erinnert Vizebürgermeister Khachatryan an den Völkermord im Ersten Weltkrieg. Wieder fühlt Armenien sich ausgeliefert, verlassen von Russland und vom Westen, aus der Weltöffentlichkeit verdrängt von der Ukraine und Israel, der nächsten Katastrophe entgegentreibend.

Kristina hat im Sanatorium Olympia über 70 Vertriebene aus dem Karabach untergebracht. Samwel, ein hagerer Taxifahrer, hat mangels Benzin nicht einmal sein Auto retten können. Er fragt schüchtern, ob sich ein deutscher Sponsor für seine Familie finden lasse. Seine Frau Stella erzählt, in Dschermuk und Umgebung stünden viele Häuser leer. Aber sie wollten hier nicht bleiben, in Grenznähe, in Schussweite der Aserbaidschaner.

Christina sagt, sie arbeite in Dschermuk weiter, solange es gehe. „Aber wenn die Aserbaidschaner kommen, verschwinde ich auch. Selbst wenn ich als Letzte die Tür zumache.“ Armenische Tapferkeit klingt jetzt wenig hoffnungsvoll.