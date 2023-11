Das kennen viele: Halsschmerzen, Fieber, entzündete und vereiterte Mandeln. Normalerweise hilft in einem solchen Fall ein Antibiotikum. Doch, wenn es nicht wirkt? Dann haben der Arzt und vor allem der Patient ein Problem. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt seit Jahren davor, dass Antibiotikaresistenzen eine große Bedrohung für die Menschheit sind, mit Millionen Todesopfern.

Eine Ursache für die Entwicklung multiresistenter Keime ist ‐ so abwegig es erst einmal klingt ‐ die Produktion von Antibiotika. An vielen Fertigungsstätten gelangen Antibiotika ins Wasser und tragen so zur Entstehung von Resistenzen bei. Die AOK Baden-Württemberg hat in einer Pilotstudie zusammen mit dem Umweltbundesamt und IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung an insgesamt zehn Standorten in Indien und Europa die Nebenwirkungen der Antibiotika-Herstellung untersucht.

Vertraglich vereinbarte Schwellenwerte massiv überschritten

Mit zum Teil überraschenden Ergebnissen: Im Abwasser von Produktionsanlagen und in Gewässern drumherum wurden nach IWW-Angaben die vertraglich vereinbarten Schwellenwerte massiv überschritten. Um 11.000 Prozent beim Antibiotikum Ciprofloxacin innerhalb einer Produktionsanlage und um mindestens 1,6 Millionen Prozent bei Azithromycin in einem Gewässer in Indien.

Antibiotikafunde auch in einem europäischen Bach

Ein indisches Problem sind die Antibiotika-Funde im Wasser indes nicht. „Von den beprobten Gewässern entstammt die Umweltprobe mit den meisten gemessenen Antibiotikafunden aus einem europäischen Bach“, sagte Tim aus der Beek, Bereichsleiter Wasserressourcen-Management beim IWW, am Freitag in Berlin. Für die Pilotstudie hat er 20 Wasserproben aus acht indischen Werken, sowie jeweils einem in Italien und in Spanien ausgewertet. Nur knapp sechs von ihnen gelang es, die Grenzwerte einzuhalten. In den anderen stieß aus der Beek auf Ergebnisse, die er „so noch nie gesehen habe“.

Wir sind bereit, mehr Geld auszugeben, wenn umweltgerecht produziert wird Johannes Bauernfeind

„Unsere Erfahrungen zeigen einen dringenden Handlungsbedarf, der nicht länger in politischen Diskussionen ausgeklammert werden darf“, sagte Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, zu den Ergebnissen. Bei der Versorgung mit Arzneimitteln müsse neben ökonomischen und sozialen Faktoren auch die ökologische Dimension eine größere Rolle spielen. Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die AOK, bei der bundesweit mehr als 27 Millionen Menschen krankenversichert sind, vor drei Jahren ein „optionales Nachhaltigkeitskriterium“ bei der Ausschreibung von Antibiotika geschaffen. Das heißt: Unternehmen, die sich freiwillig verpflichten, einen bestimmten Schwellenwert im Produktionsabwasser einzuhalten, können einen Bonus im Rabattvertrag bekommen. „Wir sind bereit, mehr Geld auszugeben, wenn umweltgerecht produziert wird“, so Bauernfeind. Die AOK Baden-Württemberg ist die Verhandlungsführerin der AOK-Gemeinschaft für Arzneimittelrabattverträge.

Ausbreitung multiresistenter Keime

Bei dieser Sonderklausel geht es allerdings nicht nur um Umweltschutz in weit entfernten Produktionsstätten, sondern letztlich um die künftige Wirksamkeit dieser Arzneimittel. „Wenn sich multiresistente Keime im und über belastete Produktionsabwässer ausbreiten können, ist die Wirksamkeit von Antibiotika stark gefährdet“, erklärt die Biologin Malgorzata Debiak vom Umweltbundesamt, das die Pilotstudie wissenschaftlich begleitet hat. Es sei notwendig, die Produktionsbedingungen weltweit im Blick zu haben, „denn antibiotikaresistente Keime können sich in kurzer Zeit global ausbreiten und lassen sich nicht von Landesgrenzen aufhalten“, so Debiak. Wenn der massive Ausstoß von Antibiotika in die Umwelt nicht abnehme, werde der Kampf gegen Infektionskrankheiten auf Dauer verloren. Nach Schätzungen der WHO sterben bereits jetzt jedes Jahr rund 1,3 Millionen Menschen, weil Antibiotika bei ihren Infektionen nicht wirken.

Einsatz von Antibiotika geht in Europa zurück

Trotz der düsteren Szenarien gibt es aber auch Lichtblicke. Der Einsatz von Antibiotika geht in der Europäischen Union kontinuierlich zurück. Bei einer Umfrage gaben 23 Prozent der Europäer an, im Jahr 2021 Antibiotika eingenommen zu haben. Das war der niedrigste Stand seit 2009.

Hoffnung ruht auch auf den Produzenten selbst. Durch Projekte wie die Pilotstudie werde bei ihnen Wissen und ein höheres Verständnis für die Zusammenhänge aufgebaut, so Bauernfeind. Vielen sei nicht bewusst, dass durch das Einleiten von Antibiotika ins Abwasser die Wirksamkeit des Produkts ‐ und somit auch ihr Geschäftsmodell ‐ gefährdet sei. Eine Produktionsstätte habe inzwischen ihre Abwasseraufbereitung vergrößert, mit dem Ergebnis, dass die Antibiotika-Konzentration im Wasser abgenommen hat. Die Studie von AOK, IWW und Umweltbundesamt wird derzeit in China, dem weltweit größten Antibiotika-Lieferanten, fortgesetzt.

AOK sieht politischen Handlungsbedarf

Der baden-württembergische AOK-Chef Bauernfeind sieht zudem politischen Handlungsbedarf. „Das Problem reicht weit über die Gestaltung von Arzneimittelrabattverträgen hinaus und erfordert politische Maßnahmen auf europäischer Ebene“, sagte er. Notwendig seien Änderungen im EU-Arzneimittelrecht ‐ beispielsweise verbindliche Umweltkriterien für die Zulassung und Produktion ausgewählter Arzneimittel, insbesondere Antibiotika. Auf die Europäische Union entfalle an die 25 Prozent der weltweiten Nachfrage nach diesen Arzneimitteln. Damit sei der Hebel groß genug, um von den Produzenten die Einhaltung ökologischer Standards zu fordern.