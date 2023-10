Der Hubschrauber kreist in geringer Höhe, am Boden haben Bundespolizisten die Maschinenpistole griffbereit, andere Einsatzkräfte haben das Fernglas angelegt ‐ deutsch-polnischer Grenzübergang Linken in Mecklenburg-Vorpommern an einem Spät-Septembertag. Unter Federführung der Bundespolizeiinspektion Pasewalk läuft der Kampf gegen die massiv um sich greifende Schleuserkriminalität auf Hochtouren. Hier an der Bundesstraße 104 nehmen die Bundespolizisten in Kooperation mit den Kollegen der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienstelle und dem deutschen Zoll den aus Polen heranrollenden Verkehr genau unter die Lupe.

Ein Beamter mit „geübtem Blick und grenzpolizeilichen Erfahrungen“, so Bundespolizei-Pressesprecher Wulf Winterhoff von der Direktion in Bad Bramstadt, scannt mit Fernglas die Autos schon auf Sicht ab. „Bestimmte polnische Kennzeichen, Fahrzeuge, in denen mehrere Personen sitzen und vor allem auch Transporter werden vorzugsweise auf den benachbarten Parkplatz heraus gewunken“, erzählt Winterhoff ein wenig aus dem polizeilichen Nähkästchen ‐ ohne zu viel über die detaillierte Einsatztaktik zu verraten.

Faeser für verstärkte Kontrollen

Auf dem Parkplatz selbst wiederholt sich die Prozedur: Fahrzeugschein, Führerschein, Personalausweis werden kontrolliert, dazu kommt der genaue Blick in den Kofferraum beziehungsweise die Ladefläche ‐ ist alles unverdächtig, dürfen die Fahrzeugführer ihre Tour nach wenigen Minuten fortsetzen. „Flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten“, heißt es im Polizeijargon zu diesen Einsätzen, die jetzt laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgrund der steigenden Schleuserkriminalität und damit einhergehenden illegalen Einreise von Migranten sichtbar verstärkt werden.

„Diese zusätzlichen Kontrollen ergänzen die Schleierfahndung, die wir bereits in den letzten Monaten stark intensiviert haben. Mein Ziel ist maximaler Ermittlungsdruck auf Schleuser und der Schutz der Menschen, die oft ohne Wasser und mit kaum Sauerstoff über Grenzen geschmuggelt werden“, sagte die SPD-Politikerin in dieser Woche, nachdem sie sich zuvor lange gegen mehr Polizeipräsenz und eine härtere Gangart an den Grenzen gewehrt hatte.

79 Kilometer Grenze

Was heißt das konkret für die Beamten der Bundespolizeidirektion Pasewalk? Sie müssen die 79 Kilometer lange deutsch-polnische Grenze in Deutschlands drittgrößtem Landkreis Vorpommern-Greifswald permanent im Blick haben. Grundsätzlich sind 300 Mitarbeiter in Pasewalk stationiert ‐ jetzt wird aufgerüstet, genaue Zahlen aber gibt die Bundespolizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Entlang der Grenze existieren 31 Verkehrswege, die von Polen nach Deutschland führen. Um all diese kleinen, großen und grünen Grenzübergänge zu kontrollieren, hat Innenministerin Faeser am Freitag mit ihren polnischen und tschechischen Kollegen eine Task Force gegründet, um der Schleuserkriminalität noch effektiver zu begegnen. Künftig sollen verstärkt gemeinsame Streifen der Bundespolizei und der polnischen und tschechischen Grenzpolizeien auch auf dem dortigen Staatsgebiet stattfinden, um Schleuser frühzeitig aufzugreifen.

Doch auch die Schleuser, die pro Flüchtling 5000 bis 10.000 Dollar kassieren, um die Migranten an ihr Ziel zu bringen, verstehen ihr Geschäft. Es sei nicht auszuschließen, dass die Schleuser oftmals ein Auto vorwegschicken, um die Situation am Grenzübergang zu prüfen ‐ sollte keine kontrollierende Bundespolizei vor Ort sein, folge wenig Minuten später der eigentliche Schleusertransport mit den Flüchtlingen an Bord, ist von einem langjährigen Kenner der Situation an den Grenzen zu hören.

Und noch etwas wird in diesen aufgeheizten Tagen der Flüchtlingsdebatte hinter vorgehaltener Hand an den Grenzlinien getuschelt: Während sich die deutsche Bundespolizei personell und materiell mit ihrem „Instrumentenkasten“ gut aufgestellt fühlt, sehe die Situation auf polnischer Seite schon schwieriger aus. Dort seien viele Grenzpolizisten von der polnisch-deutschen Grenze an die polnisch-belarussische Grenze abgezogen worden, um dort verstärkt im Einsatz zu sein.

Schleusergeschäft soll bekämpft werden

Hintergrund: Etliche Schleuser und Flüchtlinge kommen über Belarus an die EU-Außengrenze. Eine andere Route, die aktuell stärker frequentiert wird, ist die Balkanroute vom Mittelmeer unter anderem über Serbien, die Slowakei und Polen. Im September beläuft sich die Zahl der bisher illegal aufgegriffenen Migranten im Bereich der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf 350 ‐ im August waren es noch 145. Damit liegen die Zahlen über denen der Vergleichsmonate 2021, als in der zweiten Jahreshälfte besonders viele Menschen über Belarus und Polen nach Deutschland kamen. Mit noch höheren Zahlen muss die Bundespolizei in Brandenburg und Sachsen fertig werden. Allein im sächsischen Pirna wurden im September an einem einzigen Wochenende 365 illegal eingeschleuste Migranten registriert.

„Widerlich und menschenverachtend“, nennt Bundespolizei-Pressesprecher Wulf Winterhof das Geschäft der Schleuser. Doch chancenlos sei die Polizei mit ihrer Arbeit nicht ‐ dieses Jahr seien in der Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Pasewalk zwölf Schleuser gestellt worden. Seit 2021 seien weitere elf verurteilt worden.

Bundespolizei räumt das Feld wieder

Nach gut zwei Stunden räumt die Bundespolizei das Feld in Linken ‐ „je länger wir an einem Ort sind, umso schneller verbrennen wir“, so das Motto der Beamten. Mit anderen Worten: Wenn die Bundespolizei ihre Kontrollstellen aufbaut, spricht sich das unter den Schleusern schnell herum ‐ und es werden Ausweichrouten gesucht.

Insofern sei es wichtig, immer wieder an möglichst vielen Grenzübergängen Präsenz zu zeigen. Wer sich aufmerksam im Grenzbereich bewegt, sieht so auch immer wieder kleinere Polizeitransporter, die sich auf Höfen oder hinter Hecken positionieren, um gerade die Gemeinde- und Kreisstraßen im ländlich und weitläufig geprägten Grenzbereich Mecklenburg-Vorpommerns im Blick zu haben. Ein mühsames Geschäft ‐ dafür aber in diesen Tagen und Wochen notwendig und jetzt offenbar auch politisch gewollt.