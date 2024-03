Ampel will neue Regeln für Aktivitäten in sozialen Medien

Koalition

Berlin / Lesedauer: 3 min

Der Sitz des Bundestages: Das Reichstagsgebäude in Berlin. (Foto: Paul Zinken/dpa )

Bundestagsfraktionen haben in sozialen Medien Wahlwerbung und Sachinformation rechtswidrig vermischt - so der Vorwurf des Bundesrechnungshofs. Die Koalition will nun reagieren.