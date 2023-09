Eine Stunde lang hat Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg vor den Europaabgeordneten gesprochen. Zu einer bestimmten Personalie aber sagte sie kein einziges Wort — nämlich zu ihrer eigenen. Ob sie eine weitere Amtszeit an der Spitze der EU–Kommission anstrebt, ist weiterhin offen.

Auch sonst blieb vieles wolkig. Zu den um sich greifenden rechtsextremen Entwicklungen in manchen Mitgliedsstaaten der Union: kein Wort. Zum Green New Deal, der den ökologischen Umbau von Europas Wirtschaft voranbringen soll: viel Allgemeines, aber keine Antwort darauf, wie die noch offenen Vorhaben in diesem Bereich bis zur Europawahl im Juni 2024 unter Dach und Fach gebracht werden sollen. Dass dies gelingt, halten manche schon organisatorisch für kaum noch möglich.

Kurswechsel der Konservativen

Wie ambitioniert die nächste EU–Kommission den Klimaschutz angeht, ist fraglich. In den Mitgliedsstaaten, nicht zuletzt in Deutschland, wird die Sorge ums Klima bei vielen Wählern von der Sorge um die unmittelbare wirtschaftliche Zukunft überlagert. Bei der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der CDU und CSU gehören, hatten sich zuletzt Ermüdungserscheinungen in Sachen Klimaschutzpolitik gezeigt. Offensichtlich wurde dies bei der knappen Abstimmung über das Renaturierungsgesetz. Dabei ging es um die Wiederherstellung von Ökosystemen und die Artenvielfalt einerseits, und die Sicherheit der Lebensmittelproduktion andererseits. Von der Leyen sucht den Konsens: Landwirtschaft und Naturschutz seien gemeinsam möglich.

Für Sozialdemokraten und Grüne war es ein Skandal, dass die EVP bei dem — vergeblichen — Versuch, das Gesetz zu stoppen, eine Mehrheit mit der extremen Rechten gesucht hat. Sie fürchten, dass dies ein Testballon für einen umfassenderen Kurswechsel der Konservativen sein könnte — weg von der informellen Allianz der Mitte–Parteien hin zu einem Rechtsbündnis. Für die Funktionsfähigkeit der EU–Institutionen, die stark auf den Willen zur Konsenssuche ausgerichtet sind, wäre das eine schlechte Nachricht. Für Ursula von der Leyen, die den Green New Deal eigentlich zu einem Hersztück der Arbeit ihrer Kommission gemacht hat, ebenfalls.