Ein führender AfD-Politiker erhebt schwere Vorwürfe gegen Alice Weidel. Norbert Kleinwächter, bislang stellvertretender Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, schreibt in einer internen Mail, Weidel habe ihn und andere AfD-Kollegen „im Stich gelassen“ und „ungeschützt im Kugelhagel stehen lassen“.

Anlass für die parteiinterne Attacke sind die Vorgänge um eine Bedrohung gegen die AfD-Chefin, ein angebliches Safehouse und Weidels Urlaub auf Mallorca.

Norbert Kleinwächter hatte in der Öffentlichkeit davon gesprochen, dass Weidel nach einer Bedrohung in ein Safehouse gebracht worden sei und deswegen nicht an einem Wahlkampfauftritt in Mödlareuth teilnehmen konnte.

Nachdem sich die Information mit dem Safehouse als falsch herausstellte und bekannt wurde, dass Weidel stattdessen Urlaub auf Mallorca machte, brach in der Öffentlichkeit eine Diskussion über die Glaubwürdigkeit von Weidel und der AfD aus.

Massive Kritik an Weidels Verhalten

In einer Mail (liegt der Redaktion vor) von Kleinwächter an andere AfD-Politiker heißt es nun: „Alice Weidel hat Veranstalter und Redner falsch informiert. Sie hat alle glauben lassen, sie sei an einen sicheren Ort verbracht worden und könne aus Sicherheitsgründen nicht kommen. Niemand wusste, dass dieser ‚sichere Ort‛ ein Urlaub auf Mallorca ist.“

Wer vor 5000 Besuchern aus ganz Deutschland mit der Begründung absagt, nichts würde er lieber tun, als vor dieser Menge zu sprechen, kann aber nicht kommen, weil sein Leben nicht mehr sicher ist, sollte nicht fast zeitgleich in einem öffentlichen Strandlokal in Mallorca zu erkennen sein. Norbert Kleinwächter

Dass er nun als derjenige dargestellt werde, der die Legende vom Safehouse erfunden habe, sei falsch, so Norbert Kleinwächter.

Weiter heißt es in der Mail: „Indem sich Alice Weidel nicht mit der Entschuldigung vertreten ließ, dass sie sich außerhalb des Landes befindet, sondern explizit auf die Sicherheitslage und die Evakuierung aus der Wohnung an einen sicheren Ort verwiesen und zudem noch eine Kommunikation der Absage vor der Veranstaltung untersagt hatte, erhöhte sie unweigerlich die Dramatik, beeinflusste nachhaltig den Verlauf der Veranstaltung in Mödlareuth und legte selbst den Sprengsatz, der gegen sie und unsere gesamte AfD detonierte“.

Kleinwächter schreibt weiter: „Wer vor 5000 Besuchern aus ganz Deutschland mit der Begründung absagt, nichts würde er lieber tun, als vor dieser Menge zu sprechen, kann aber nicht kommen, weil sein Leben nicht mehr sicher ist, sollte nicht fast zeitgleich in einem öffentlichen Strandlokal in Mallorca zu erkennen sein.“

Weidel kocht und droht Kleinwächter mit Konsequenzen

AfD-Chefin Alice Weidel wirft Kleinwächter vor: „Die Vorsitzende hat uns im Stich gelassen. Wir haben in Mödlareuth alle das Beste gegeben und eine super Veranstaltung hingelegt. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, zum Wohle der Partei. Von meiner Vorsitzenden erwarte ich, dass sie sich vor mich stellt, selbst wenn ich, wie viele andere an diesem Tag, aufgrund ihrer Fehlinformation einen Fehler gemacht haben sollte. Das Gegenteil war der Fall. Indem sie keine Verantwortung übernommen hat, hat sie den Skandal erst ausgelöst und uns ungeschützt im Kugelhagel stehen lassen.“

Zwar stehe Kleinwächter mit Blick auf die Fraktionsvorstandswahl am Dienstag „weiterhin als Fraktionsvorstand zur Verfügung“. Allerdings frage er sich: „Wenn wir schon jegliche Aussage von oben erst einmal für unwahr oder unvollständig halten müssen, wie können wir dann noch zusammenarbeiten?“

Nach Angaben der FAZ drohte Weidel nun Konsequenzen für Norbert Kleinwächter an. Der Brief sei an „Unverschämtheit und Pietätlosigkeit“ nicht zu überbieten.