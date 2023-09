Die AfD–Vorsitzende Alice Weidel wirft der Bundesregierung vor, Deutschland mit ihrer Politik „zu Grunde zu richten“. Insbesondere der hohe Zustrom von Migranten schade dem Land und seinem Sozialsystem.

Für Spitzenkräfte aus dem Ausland sei Deutschland dagegen nicht mehr attraktiv.“ „Sie werden keinen hochqualifizierten Inder finden, der freiwillig nach Deutschland geht“, sagte sie im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Frau Frau Weidel, Sie haben beim Gillamoos–Volksfest die Mitglieder der Bundesregierung als „Wahnsinnige“ und „Idioten“ bezeichnet. Ist dieser Ton einer Politikerin, die in zwei Jahren Kanzlerkandidatin sein könnte, würdig?

In einer Wahlkampfrede werden oft überspitze Formulierungen benutzt. Dennoch: Das, was ich dort gesagt habe, gibt wieder, was ich denke. Den Leuten in der Regierung kann es nicht schnell genug gehen, dieses Land zugrunde zu richten. Wenn man auf ihren Werdegang schaut, verwundert das auch nicht.

Das Hauptproblem dieser Bundesregierung ist, dass ihre Mitglieder nicht wissen, dass sie nichts wissen. Sie können nicht einmal die Probleme in unserem Land sauber analysieren, weil ihnen das Hintergrundwissen fehlt. Deshalb fehlt ihnen auch jede Einsicht, um eine Lösung herbeizuführen. Ich stehe zu der Aussage, dass das, was diese Regierung tut, absolut unverantwortlich und, überspitzt ausgedrückt, idiotisch ist.

Die AfD nimmt für sich in Anspruch, das Land vor dem Niedergang retten zu wollen. Wie erklären Sie, dass sich Wirtschaftsvertreter, auch im Osten, nicht unbedingt von der AfD retten lassen wollen — und sogar vor Ihren Positionen warnen?

Wenn Sie die Verbände heranziehen, müssen wir zunächst konstatieren, dass diese parteipolitisch geprägt sind. Die meisten Mitglieder haben ein Parteibuch, weshalb dort auch Parteipolitik betrieben wird. Und, oh Wunder, werden zwar unsere Positionen übernommen, aber die Industrieverbände wollen sich nicht öffentlich zur AfD bekennen.

Dabei entsprechen ihre Forderungen nahezu eins–zu–eins dem Zehn–Punkte–Plan der AfD–Bundestagsfraktion. Informell kommen aber immer mehr Familienunternehmen, auch die großen, auf mich zu, weil sie der Meinung sind, dass wir die einzige Partei sind, die die Probleme unseres Landes noch in den Griff bekommen kann.

Sprechen die Wirtschaftsverbände also mit gespaltener Zunge?

Ja, es gibt die formellen und die informellen Aussagen. Informell höre ich: AfD, bitte hilf uns, wir gehen pleite oder wir müssen ins Ausland verlagern. Die Unternehmer haben verstanden, dass die AfD extrem mittelstandsfreundlich ist.

Sie vertreten ja auch eine äußerst wirtschaftsstarke Region, den Wahlkreis Bodensee, im Bundestag. Wie oft wenden sich Unternehmer aus dieser Region direkt an Sie, um Unterstützung für ihre Anliegen zu bekommen? ZF beispielsweise treibt ja mit großer Kraft die E–Mobilität voran, die Sie ablehnen.

Das Unternehmen ZF ist nicht dabei. Aber viele andere, deren Namen ich natürlich nicht erwähne, um sie vor Angriffen zu schützen. Leider ist es ja so, dass eine Nähe zur AfD immer noch negative Reflexe auslösen kann.

In Ihrem Wahlkreis wird immer wieder die Klage laut, dass Sie dort zu wenig präsent seien und sich zu wenig für regionale Projekte wie den Ausbau der Bodenseegürtelbahn interessierten. Ist Ihnen die Infrastruktur in Ihrem Wahlkreis egal?

Keineswegs. Ich habe schon 2016, als ich für den baden–württembergischen Landtag kandidiert habe, mit dem Ausbau und der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn Wahlkampf gemacht. Ich weiß, wie wichtig solche Infrastrukturprojekte sind, gerade für die Pendler in der Region. Die Bodenseeregion liegt mir am Herzen.

Ich bin in meinem Wahlkreis häufig vor Ort, ich unterhalte mich mit den Menschen und bin genauso greifbar wie die anderen Abgeordneten. Allerdings würde ich mir von meinem CDU–Kollegen Volker Mayer–Lay wünschen, dass auch er den Wahlkreis angemessen im Bundestag vertritt.

Er fehlt bei wichtigen Abstimmungen und verwechselt sein Bundestagsmandat mit einem Kreistagsmandat. Es wäre besser, er würde den Weg für einen anderen Kandidaten freimachen, der seine Aufgabe als Stimme der Bodenseeregion in Berlin ernst nimmt.

Für die Wirtschaft, nicht nur im Süden der Republik, ist der Fachkräftemangel ein Riesenproblem. Viele Firmen hoffen auf neue Mitarbeiter aus dem Ausland. Haben Sie nicht die Sorge, diesen Unternehmen mit ihrer zuwanderungskritischen Politik zu schaden?

Nein, im Gegenteil. Wir machen Politik für eine geregelte Zuwanderung von qualifiziertem Personal. Wir wollen die Einwanderung in den Arbeitsmarkt von der Asylfrage trennen. Das wird ja nicht gemacht. Wir haben offene Grenzen, wir haben einen illegalen Massenzustrom, wir haben Menschen, die zu uns kommen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind — mit allen damit verbundenen Problemen.

Deshalb brauchen wir strengere Grenzkontrollen mit stringenten Abweisungen wie in Dänemark. Mehr als die Hälfte der Bürgergeldempfänger hat einen ausländischen Pass. Das bekommen wir nicht mehr hin.

Ich würde gerne zurück zu den Fachkräften aus dem Ausland. Welchen Anreiz sollte ein IT–Spezialist aus Indien haben, nach Deutschland zu kommen, wenn Migranten mit Vorurteilen rechnen müssen?

Für diese Personengruppe ist Deutschland ohnehin völlig unattraktiv geworden. Sie werden keinen hoch qualifizierten Inder finden, der freiwillig nach Deutschland geht. In der Politik sitzen Entscheidungsträger, die noch nie international gearbeitet haben.

Sonst wüssten sie, warum es hoch qualifizierte ausländische Staatsbürger nicht hierherzieht: Die viel zu hohe Steuerlast und nicht zu vergessen: Das Sicherheitsproblem durch die extrem hohe Ausländerkriminalität ist ein absolut negativer Standortfaktor.

Das schreckt gerade auch gut ausgebildete Frauen aus dem ostasiatischen Raum ab. Deutschland ist schon lange nicht mehr das Land der Innovationen. Wir werden inzwischen als Hippie–Staat wahrgenommen.

Sie haben selbst in China gelebt und wohnen jetzt zum Teil in der Schweiz. Würden Sie sich in einem Land um einen Job bewerben, in dem eine Partei mit zum Teil fremdenfeindlicher Ausrichtung immer mehr Zuspruch bekommt?

Wer ist denn fremdenfeindlich? Die AfD heißt jeden willkommen, der sich positiv in unsere Gesellschaft einbringt. Deutschland hat andere Probleme, die ich gerade beschrieben habe. Wir sind Magnet geworden für Sozialhilfeempfänger, für Unqualifizierte, die vornehmlich aus dem arabischen, nordafrikanischen Kontext stammen, die gewaltaffin, frauen– und homosexuellenfeindlich sind.

Dass Sie daraus keine Arbeitnehmerschaft für einen Industriestaat generieren können, ist völlig klar. Hierzulande fehlt der politische Wille, eine vernünftige Zuwanderungspolitik zu gestalten, wie es zum Beispiel die USA, Kanada, Australien und die Schweiz machen.

Deutschland hat in den vergangenen Jahren sehr vom EU–Binnenmarkt profitiert. Das wäre doch ein Grund für Patrioten, die EU hochleben zu lassen. Warum tendieren Teile der AfD dann zu deren Abschaffung?

Unser Hauptkritikpunkt ist, dass die Europäische Union zu sehr in die Hoheit der Nationalstaaten eingreift. Unsere Gesetzgebung wird überwiegend in der EU gemacht, anstatt in den nationalen Parlamenten mit gewählten Volksvertretern.

Dazu kommen die enormen Demokratiedefizite in der EU, weil die Gewaltenteilung nicht sauber geregelt ist. Daraus resultiert, dass die Entscheidungen in der EU nicht vom Volk getroffen werden, sondern von nicht gewählten Funktionären verfasst wurden.

Sind die Interessen der Wirtschaft mit Blick auf die EU zweitrangig?

Ich plädiere für den Rückbau der EU zu einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit einem gemeinsamen Binnenmarkt. Es stimmt auch nicht, dass unsere Wirtschaft von der EU ausschließlich profitiert.

Nehmen Sie das von Brüssel verordnete Verbrennerverbot. Das trifft Deutschland wegen der starken Automobilindustrie immens. Da hängen Millionen Arbeitsplätze dran. Das ist ein Beispiel dafür, warum ein Kompetenzrückbau der EU geboten wäre.

Sie können sich derzeit über sehr gute Umfragewerte freuen. Etwas paradox erscheint, dass ein Teil Ihrer Unterstützer von Ihrer Politik keinen Vorteil hätte, weil Ihre Partei beispielsweise weniger Geld für Soziales ausgeben, aber Vermögende steuerlich entlasten würde. Haben diese Menschen Ihr Zehn–Punkte–Programm nicht gelesen?

Das ist kein Paradoxon, wenn man es erklärt. Wir sagen ganz klar: Wir müssen runter mit dem Sozialetat — und zwar indem Asylsuchende, deren Fluchtgrund nicht mehr gegeben ist, das Land verlassen.

Aber die Regierung macht ja das Gegenteil und holt weitere Menschen ins Land, zum Beispiel aus Afghanistan. Das belastet unser Sozialsystem ungemein. Wenn wir uns das nicht mehr leisten würden, wäre mehr Geld für andere Bedürftige übrig.

Und wer sollte davon profitieren?

Die AfD will die Bürger aller Schichten entlasten. Es stimmt nicht, dass wir Politik für die Reichen machen. Wir sind gegen die Erbschaftsteuer, weil wir verhindern wollen, dass mittelständische Betriebe, die ihr Vermögen im Betrieb haben, bei der Übertragung an die Erben in die Pleite schlittern.

Wir wollen aber auch die Energiesteuern abschaffen und die CO₂–Abgabe, unter denen die Bevölkerung leidet. Wussten Sie, dass 48 Prozent der Beschäftigten mit einem Bruttoeinkommen von 30.000 Euro im Jahr auskommen müssen? Das ist doch schockierend.

Diese Leute fragen sich doch zurecht, ob es für sie lohnt, arbeiten zu gehen, wenn sie beim Bürgergeld auch noch die Miete und die Krankenkassenbeiträge bezahlt bekommen.