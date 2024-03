Es ist der vorletzte Absatz in der dreiseitigen Pressemitteilung der Wehrbeauftragten, der am Ende des Textes fast ein wenig unterzugehen scheint. Doch der Absatz hat eine enorme Sprengkraft und zeigt eine besorgniserregende Entwicklung in der Truppe auf: Im vergangenen Jahr hat sich die Anzahl von sexuellen Übergriffen innerhalb der Bundeswehr um 44 Prozent erhöht.

Vom blöden Witz bis hin zur Vergewaltigung

Laut Wehrbericht 2023 gab es im Bereich „Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ 385 meldepflichtige Ereignisse und 49 Eingaben. „Das sind 15 Eingaben mehr als im Jahr 2022 und damit ein erneuter Anstieg gegenüber den letzten Jahren“, berichtete die Wehrbeauftragte Eva Högl. Die Mehrzahl der Opfer seien Frauen.

Was sind konkret „Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung“? Eva Högl: „Das Spektrum reicht vom vermeintlich blöden Witz, der keiner blöder Witz ist, bis hin zur Vergewaltigung.“

Die Wehrbeauftragte hofft jetzt, dass eine im Jahr 2023 in Kraft getretene Dienstvorschrift die negative Entwicklung innerhalb der Truppe stoppt beziehungsweise zumindest abbremst. In der Vorschrift seien laut Högl „klare rote Linien bei sexualisiertem Fehlverhalten“ gezogen worden.

Wehrbeauftragte geht von großer Dunkelziffer aus

Die Vorschrift enthalte Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Sanktion und Opferschutz. Die Forderung der Wehrbeauftragten: „Die Dienstanordnung muss fortan in der Truppe konsequent umgesetzt und gelebt werden.“

Das Problem in der Bundeswehr entspricht dem in der zivilen Gesellschaft: Die Opfer befürchten Nachteile, wenn sie einen Fall melden. Vor diesem Hintergrund geht Eva Högl von einer größeren Dunkelziffer aus und ermutigt die Opfer, Vorfälle zur Anzeige zu bringen. „Wir beschäftigen uns viel mit den Opfern und versuchen, sie entsprechend zu stärken.“

Högl erwähnte im Zusammenhang mit der sexuellen Gewalt, dass fast immer Alkohol bei den Vorfällen eine große Rolle spiele.