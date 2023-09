Gelungen ist dem bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger der versuchte Befreiungsschlag vom vergangenen Donnerstag nicht. Da sind sich fast alle politischen Beobachter und Kommentatoren einig. Nach einer Exegese der wenigen Sätze, die Aiwanger zur Affäre um ein Nazi–Pamphlet an seiner ehemaligen Schule von sich gegeben hat, machte sich eher Verwirrung breit. Was hat der Politiker nun eigentlich geklärt und wofür hat er sich entschuldigt? Für Dinge, an die er sich nicht erinnern kann?

Seinen Chef, Ministerpräsident Markus Söder (CSU), konnte Aiwanger mit seinem Statement offenbar auch nicht so recht begeistern. Die „Entschuldigung“ sei „überfällig“ gewesen, bemerkte Söder am Rande eines Termins in Mittelfranken. Es blieben aber „noch viele Fragen offen“.

Aiwanger beantwortet Fragen bis Freitag

Söder beharrte auf die „zeitnahe“ Beantwortung von 25 Fragen, die er Aiwanger bei einer Krisensitzung des Koalitionsausschusses sozusagen als Strafarbeit mitgegeben hatte. „Und zeitnah heißt am besten noch heute, im Laufe des Tages“, fügte Söder am Freitag hinzu. Aiwanger sagte anschließend in München: „Wenn die Forderung lautet, bis heute Abend, dann werden wir versuchen, bis heute Abend zu liefern.“

Vertreter jüdischer Organisationen und den Antisemitismusbeauftragten des Bundes überzeugte Aiwanger mit seinem kurzfristig angesetzten Statement am Donnerstag auch nicht. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hielt Aiwanger vor, keinen Willen zu einer offenen Aufklärung zu zeigen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisierte, Aiwanger schade der Erinnerungskultur in Deutschland, weil er die Vorwürfe nicht vollumfänglich aufkläre.

Merz mit heftiger Kritik

Kein Geringerer als der CDU–Vorsitzende Friedrich Merz setzte am Freitag die Serie der kritischen Anmerkungen zu der Affäre um Aiwanger fort. Das Krisenmanagement von Aiwanger sei „offen gestanden nicht das, was ich mir vorstelle, wie jemand, der in einer solchen Lage ist, damit umgeht“, sagte der CDU–Chef am Rande einer Klausur. Er empfinde den ganzen Vorgang „in jeder Hinsicht als wirklich hoch verstörend, irritierend und auch grauenhaft“, unterstrich Merz.

Der Bamberger Kommunikationswissenschaftler Olaf Hoffjann war gegenüber dem „Fränkischen Tag“ der gleichen Ansicht. Aiwanger rede sich „um Kopf und Kragen“. Wenn der Minister jetzt „einfach mal den Mund gehalten hätte, statt so missverständliche Sätze wie am Mittwoch zu sagen, hätte vielleicht die Chance bestanden, dass sich die Sache beruhigt“, so Hoffjann.

Aiwanger als Opfer?

Nur eines hatte Aiwanger ganz klar gemacht: Er fühlt sich als Opfer. „Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertiggemacht werden.“ Dazu passt der Verweis auf Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, den Aiwangers Bruder Helmut an das Schaufenster seines Waffengeschäfts in Rottenburg an der Laber heftete. In der Erzählung wird beschrieben, wie eine bisher unbescholtene Frau, Katharina Blum, wegen ihrer Freundschaft zu einem Straftäter Opfer der Sensationsgier der Boulevardpresse wird. Immerhin wird in dem Buch ein Reporter erschossen.

Bei Aiwangers Anhängerschaft kommt die Pose der verfolgten Unschuld bestens an, wie sich am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung in Aschau am Chiemsee mit Aiwanger der demonstrativ gefeiert wurde. Ein Veranstaltungsbesucher wurde von „t–online“ mit den Worten zitiert: „Aiwanger ist ein guter Mann. Als er 17 Jahre alt war — das waren alles Lausbub–Geschichten. Die Presse will nur, dass die Grünen die Wahl gewinnen.“

Währenddessen haben die Spekulationen Hochkonjunktur, wie Söder mit dem Fall umgehen werde und was das alles für die Landtagswahl und die anschließende Koalitionsbildung bedeuten könne. Der Regierungschef hat eine ganze Reihe von Optionen, wobei die Ansichten darüber auseinander gehen, welche ihm und der CSU nutzen oder schaden könnten.

Söder vor schweren Entscheidung

Auch nach Bekanntwerden der Affäre um das Hetzflugblatt in der Schultasche des jungen Aiwanger hatten sowohl der Betroffene wie auch Söder bekräftigt, die ihre „bürgerliche“ Koalition nach der Landtagswahl am 8. Oktober fortsetzen zu wollen. Söder wäre es wohl am liebsten, die Freien Wähler zögen ihren Spitzenmann für den Fall, dass er unhaltbar geworden wäre, selbst zurück. Denn mit dem selbstbewussten Aiwanger an der Spitze hatte der CSU–Chef mit seinem Koalitionspartner so manche Probleme.

Söder kommt die erste Deutungshoheit darüber zu, ob die Antworten, die Aiwanger auf den 25–Fragen–Katalog liefern soll, für ihn ausreichen, um seinen Vize im Amt zu halten, oder eben nicht. Es gibt Vermutungen, wonach Söder schon jetzt eine klare Vorstellung darüber hat, wie er mit den Einlassungen seines Stellvertreters umgehen soll.

FDP bietet sich an

Aiwanger zu entlassen, würde mit Sicherheit einen schweren Konflikt mit den Freien Wählern auslösen, die bislang eisern an ihrem Spitzenmann festhalten. Die Koalition würde in diesem Fall wahrscheinlich platzen, was für den Freistaat ein Stabilitätsproblem bedeuten würde.

Von den Oppositionsparteien Grüne, SPD und FDP haben sich besonders die Liberalen als Ersatz–Koalitionspartner angeboten. Deren Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Martin Hagen bot sich und seine Partei der CSU schon offen als Koalitionspartner an. Der Haken: In den bisherigen Umfragen rangieren die bayerischen Liberalen gerade einmal zwischen vier und fünf Prozent. Hagen ist jedoch optimistisch, auch auf Kosten der Freien Wähler bis zum Wahltag noch zulegen zu können.