Herr Chrupalla, Sie tragen eine Deutschlandflagge am Revers, immer und überall. Warum?

Es ist ein Symbol meiner Zugehörigkeit zu diesem Land. Wenn Sie mal auf andere Länder blicken, egal ob Frankreich, Großbritannien oder auch die USA, ist es dort völlig normal und positiv besetzt, sich zu seinem Land zu bekennen. Das sollte überall auf der Welt zur Normalität gehören.

Sind Sie stolz, ein Deutscher zu sein?

Ich bin Patriot. Und ich bin ein konservativer Mensch mit gesundem Menschenverstand. Ich stehe für Werte wie Sauberkeit, Disziplin, Pünktlichkeit und Erziehung. Und ja, das macht mich stolz. Zu Zeiten der Wende war es übrigens nicht verpönt, sich auf eine deutsche Nation zu besinnen und ein nationales Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, im Gegenteil. Diese Freude der deutschen Einheit hatte bei vielen Menschen einen patriotischen Ursprung.

Und dieses Wir-Gefühl hat geholfen, politische Vorhaben wie die Währungsreform oder Probleme wie massenhafte Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit im Osten bewältigen zu können. Die Schaffung einer neuen deutschen Identität wurde von der Politik massiv vorangetrieben. Dieses „Wir sind alle Deutsche“ hat dabei geholfen, dass das Volk damals zusammenstand, trotz aller Unterschiede zwischen Ost und West. Heute sehe ich das Gegenteil. Wo Politik früher für Einigkeit stand, wird heute Spaltung vorangetrieben.

"Wenn jeder in seiner eigenen Blase bleibt, kommen wir nicht voran"

Haben Sie dafür eine Erklärung?

Mein Eindruck ist, dass man aktuell keine Einigkeit möchte. Vielleicht liegt es daran, dass dadurch die widersprüchliche und destruktive Politik der Regierenden in den Hintergrund tritt. Dabei bräuchten wir doch gerade jetzt Runde Tische, wo sich alle zusammensetzen, Regierung und Opposition, egal welcher Partei, und an denen wir gemeinsam über Lösungen nachdenken. Ohne Denkverbote. Wenn jeder ohne jegliche Selbstkritik in seiner eigenen Blase bleibt, kommen wir nicht voran. Das gilt für alle. Auch für die AfD.

Mit Verlaub, aber befeuert nicht auch die AfD die Spaltung der Gesellschaft ganz gezielt? Ich denke da etwa an die Vergleiche zwischen unserer heutigen Regierung und der DDR-Regierung oder gar der Stasi…

Ich würde diesen Vergleich nicht so pauschal ziehen, aber einige Leute im Land machen das. Vor allem in Ost-Deutschland ziehen viele Menschen diese Parallelen, ob Ihnen und der Regierung das nun passt oder nicht. Es gibt auch tatsächliche Déjà-vu-Erlebnisse, das gehört nun mal zur Wahrheit dazu. Dass etwa jede regierungskritische Meinung heutzutage sofort als grundsätzliche Kritik am politischen System abgestempelt wird, das kennen die Ostdeutschen. Auch dieser Druck, dass man sich permanent zu irgendetwas bekennen muss, das habe ich alles schon mal erlebt.

In der DDR gab es die Ehrenmedaille „Bekenntnis und Tat zum Schutz der DDR“. 1990 habe ich gesagt, das will ich nie wieder und das mache ich auch nie wieder. Und jetzt bekennen wir uns wieder jeden Tag neu gegen Faschismus oder gegen rechts. Und wir müssen jeden Tag erklären, dass wir grundgesetztreu sind. Dabei sind das Dinge, die für mich selbstverständlich sind. Denn als deutscher Staatsbürger, der sich nichts zuschulden kommen lässt, beweise ich doch mein Bekenntnis zu unserem Staat und zum Grundgesetz automatisch. Warum muss ich das jeden Tag postulieren und mich laut dazu bekennen?

Weil es auch darum geht, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen?

Entschuldigen Sie, aber dieser Satz kann nur von einem West-Deutschen kommen. Die Menschen im Osten haben sich die freiheitlich-demokratische Grundordnung erkämpfen müssen. Von daher ist es völlig logisch, dass man dann auch wachsamer ist, wenn man befürchtet, dass diese Freiheit wieder in Gefahr geraten könnte. Und das sehen viele Menschen im Osten derzeit nun mal. Sie fühlen sich an früher erinnert. Es gibt viele Menschen, mit denen ich rede, gerade ältere - da gehören auch meine Eltern dazu - die sagen, es ist teilweise sogar schlimmer als früher.

Es gibt kaum noch Freiräume, wo der Staat nicht mitmischt. Es gibt Anschwärzungen am Arbeitsplatz, in Schulen, in Kitas, es gibt eigens geschaffene Meldestellen, bei denen Menschen anonym denunziert werden können. In der DDR gab es Dinge, die durfte man nicht sagen, sonst bekam man ernste Probleme. Aber man wusste eben, welche Dinge das waren. Das ist heute viel schwammiger. Und wenn Du eine „falsche“ Meinung hast, wirst Du schnell aus dem sozialen Leben ausgeschlossen. Du wirst gecancelt. Und das führt dazu, dass wir uns permanent selbst auf die Zunge beißen. Auf der Arbeit, in der Firma, im Verein, an den Schulen, an den Universitäten, also eigentlich überall. Fragen Sie ihre Journalisten-Kollegen, wie es zu Corona-Zeiten war, was geschrieben werden durfte und was nicht.

Und auf all das reagieren Ost-Deutsche eben sehr viel sensibler als West-Deutsche. Wir kennen das alles schon. Aber trotzdem haben wir unser Land geliebt, weil es als Gegengewicht zu den ganzen Repressalien einen ganz anderen Zusammenhalt gab als heute.

Was für ein Zusammenhalt soll das gewesen sein?

Es fängt mit der Heimatliebe und auch dem Singen von Volksliedern etc. an, das alles hat man in der DDR nicht unterbunden. Und auch im alltäglichen Miteinander war vieles einfacher. Das Klären von Problemen am Arbeitsplatz, im Verein oder auch mit dem Nachbarn, das lief viel einfacher ab. Man hat sich bei Problemen eben zusammengesetzt und miteinander gesprochen.

Man ist nicht sofort zur Polizei gerannt, um jemanden anzuzeigen und dann alles vor Gericht zu klären, so wie das heute ist. Und das schaffte einen ganz anderen Zusammenhalt und einen grundsätzlichen Gemeinschaftssinn, dass man eben auch Streitigkeiten miteinander klären konnte. Sehen Sie, heute schließt jeder seine Tür ab. Früher war das anders, gerade im ländlichen Raum. Ich weiß noch, die Briefträgerin ist einfach bei uns reingekommen. Die stand dann bei uns in der Küche und hat uns die Post gegeben und ist wieder gegangen. Das war völlig normal. Heute ist das undenkbar. Über diese einschneidenden Erinnerungen berichten im übrigen auch viele Bürger aus der alten Bundesrepublik.

Im Osten wussten wir, dass wir belogen wurden.

Früher war alles besser? Wollen Sie mir das sagen?

Mir ist bewusst und es ist gut, dass sich die Zeiten ändern. Und ganz ohne Nostalgie kann ich sagen: Ich habe eine wunderschöne Kindheit in der DDR gehabt, und die lasse ich mir auch nicht kaputt reden. Stellen Sie sich vor, wir hatten sogar warmes Wasser. Aber wenn Sie unbedingt etwas Negatives aus meiner Kindheit haben wollen: Ich war als kleiner Junge zu dünn und musste zur Kur. Dort wurde ich dann mit Knäckebrot und Leberwurst hochgefüttert. Wochenlang und ohne Ergebnis. Seitdem kann ich kein Knäckebrot mehr sehen, bis heute nicht.

Aber nochmal im Ernst: Es gab vieles, was in der DDR falsch lief und die Wiedervereinigung war das Beste, was den Ost-Deutschen passieren konnte. Ich würde mir nur wünschen, dass die Wessis auch Dinge von den Ossis lernen würden. Und dazu gehören die feinen Antennen dafür, wenn ein Staat beginnt, übergriffig und unehrlich zu werden. Im Osten wurden wir von der Regierung zwar von morgens bis abends belogen. Aber wir wussten, dass wir belogen wurden.

AfD-Chef Tino Chrupalla und Nordkurier-Reporter Philippe Debionne im Gespräch. (Foto: C. Herms )

Nun klingen Sie wie der große Verfechter der Freiheit. Es gibt aber unglaublich viele Menschen, die wirkliche Angst vor der AfD haben und davor, dass diese Partei an die Macht kommen könnte. Ist Ihnen das eigentlich bewusst?

Natürlich weiß ich das, weil es derzeit medial breit aufgebaut wird, um den Bürgern Angst zu machen. Deswegen lassen Sie mich ganz klar sagen: Wir sind Grundgesetzpartei und wollen unsere Ziele auf dem parlamentarischen Weg, im Interesse der Bürger erreichen. Dazu gehört eine funktionierende Infrastruktur. Das sind nicht nur Straßen, Brücken, Schienen und Wohnraum. Infrastruktur heißt für mich auch Polizei, Schule, Lehrer, Ärzte, Gerichte, Ämter etc. in der Stadt und besonders auf dem Land. Nur wenn alle diese Elemente gut funktionieren, siedeln sich Unternehmen an, Arbeitsplätze werden geschaffen und die Gesellschaft wird gestärkt.

Und dafür braucht es einen funktionierenden Staat. Den haben wir im Moment aber nicht. Und ja, natürlich brauchen wir mehr Polizei. Sehen Sie, wir haben so viele gute Gesetze, die aber nur auf dem Papier existieren, weil niemand da ist, der sich durchsetzen kann. Das wollen wir ändern. Ich will keine No-Go-Areas in dem Land, in dem ich lebe. Und ich will nicht, dass Frauen nachts nicht mehr gerne mit der U-Bahn fahren, weil sie sich unsicher fühlen. Oder Kinder, die nicht mehr sicher zur Schule laufen können – das will doch niemand.

Umgedreht will ich aber auch kein Land, in dem - wie in der Coronazeit geschehen - die Häuser von Richtern durchsucht werden, weil diese Entscheidungen getroffen haben, die einigen Politikern nicht gepasst haben. Welcher Richter traut sich denn dann überhaupt noch, politisch unabhängige Entscheidungen zu treffen? Richter müssen aber unabhängig bleiben, sonst können wir den Rechtsstaat abschreiben.

Stichworte Richter und Gericht: Womöglich ist die AfD demnächst selbst ein Fall für das Gericht. Die Forderungen nach einem richterlichen Verbot der Partei werden lauter. Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn die AfD verboten wird?

Glauben Sie, dass die Menschen, die jetzt AfD wählen, ihre Stimme dann plötzlich den Grünen geben werden? Ich glaube das nicht. Wenn man diesen Menschen durch ein AfD-Verbot faktisch die Legitimation nimmt, die Partei zu wählen, von der sie sich vertreten fühlen, dann werden diese Bürger im besten Fall gar nicht mehr wählen. Und im schlimmsten Fall verlieren diese Menschen endgültig das Vertrauen in die Staatlichkeit oder würden sich radikalisieren. Damit würde der deutsche Staat weiter geschwächt.

Das wollen wir nicht. Denn funktionierende Strukturen sind Voraussetzung für Frieden und Wohlstand. Genau deshalb gibt meine Partei Millionen von Bürgern und mittlerweile über 40.000 Mitgliedern Zuversicht und eine politische Heimat.

Und was würde ein AfD-Verbot mit Tino Chrupalla machen?

Um mich mache ich mir keine Sorgen. Ich würde sicherlich in meinen alten Beruf gehen und da Geld verdienen. Und ich habe auch eine Familie und viele Hobbies. Mir wird nicht langweilig. Aber mein Vertrauen in die Demokratie wäre zutiefst erschüttert und der Rechtsstaat am Ende. Ich sage es Ihnen ganz deutlich: Wenn man eine Opposition, die missliebig ist, auf diese Weise ausschalten könnte, dann habe ich mit diesem Rechtsstaat abgeschlossen.