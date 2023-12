Politik

Ärzte warnen vor neuer Infektionswelle bei Kindern

Berlin / Lesedauer: 2 min

Ein am Respiratorischen Synzytial-Virus (RS-Virus oder RSV) erkrankter Patient liegt auf einer Kinderstation in einem Krankenbett. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Mediziner befürchten erneute Überlastungen in Praxen und Kliniken. Der Mangel an Pflegepersonal hält weiter an.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 14:43 Von: Andreas Becker