Ein Retter der Berliner Feuerwehr jubelte Landwirten zu, die mit ihren Traktoren zu den Protesten gegen die Ampelregierung durch Berlin zum Brandenburger Tor fuhren. Jetzt wird geprüft, ob gegen den Mann ein Disziplinarverfahren wegen "Verstoß gegen beamtenrechtliche Regelungen" eröffnet wird. Der Mann bekommt massive Unterstützung von seinen Kameraden.

So schmücken viele Feuerwehrmänner ihre Einsatzfahrzeuge deutlich sichtbar mit Gummistiefeln, um den in Bedrängnis geratenen Mann und auch die Bauernproteste zu unterstützen. In internen Mailverteilern und Chatgruppen der Berliner Feuerwehr macht zudem ein Foto die Runde: Darauf ist ein Einsatzfahrzeug zu sehen, bei dem Gummistiefel hinter die Scheibenwischer geklemmt sind. Dazu ein kleines Plakat auf dem steht: „Laola-Wellen sind kein Verbrechen.“

Bauernverbands-Chef Joachim Rukwied sieht "kein Problem"

Auch von Seiten der Bauern gibt es Unterstützung - auch von ganz oben. „Ich persönlich sehe kein Problem darin, wenn ein Feuerwehrmann seine Sympathie zum Ausdruck bringt“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Das berichtet die Berliner Zeitung. Und weiter: „Er hat es ja nicht während eines Einsatzes gemacht, da würde es nicht passen. Aber dass er in der Feuerwache zum Tor rausschaut und drei, vier Meter nach vorne läuft, um die Sympathie zu bekunden, finde ich als Landwirt eine sehr schöne Geste.“

Die Feuerwehrführung findet die Geste nicht schön und fährt nun schwere Geschütze auf. Das zeigen interne Mails und Rundschreiben, die dieser Zeitung vorliegen.

Am Donnerstag verschickte der diensthabende Wachleiter eine Mail mit dem Betreff "Rechte und Pflichten der Beamten". In der Mail heißt es, man sei "aus bekanntem Anlass" durch die Einsatzleitung aufgefordert worden, "nochmals auf die Rechte und Pflichten der Beamten hinzuweisen. Hier dazu die zusammengestellten und für uns relevanten Gesetzestexte (...) dazu".

„Mäßigung und Zurückhaltung“ bei „politischer Betätigung“

Es folgt eine Aufzählung verschiedener Paragraphen, in denen es unter anderem um "Mäßigung und Zurückhaltung" bei "politischer Betätigung" geht. In einem anderen explizit erwähnten Paragraphen heißt es zudem: "Beamtinnen und Beamten dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei."

Am Abend um 19.36 Uhr folgte dann ein weiteres Schreiben an alle Feuerwehrangehörigen. "Momentan wird in der Öffentlichkeit ein Internetvideo thematisiert, dass vor einer unserer Dienststellen entstanden ist. Auch innerhalb der Behörde wird der Inhalt des Videos diskutiert", heißt es darin. Und weiter: "Es steht die Frage im Raum, ob hier eine Beamtenpflicht verletzt wurde. Dies wird derzeit noch geprüft."

"Wer die Uniform der Berliner Feuerwehr trägt, steht automatisch im Fokus der Öffentlichkeit. Im Zeitalter der Sozialen Medien können Inhalte in Sekundenschnelle verbreitet und von Dritten instrumentalisiert werden. Daher mein Appell an Sie: Handeln Sie entsprechend der Gesetze und Vorgaben, damit Sie sich nicht angreifbar machen." So sei die "Beachtung der Gesetze und Vorgaben" ein "wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Glaubwürdigkeit und Integrität öffentlicher Institutionen in der vernetzten Welt".

Black Lives Matter und Christopher Street Day

Wie diese Zeitung erfuhr, plant die Feuerwehrführung zudem weitere Maßnahmen. "Demnächst sollen Crash-Kurse auf allen Feuerwachen in Sachen Wohlfälligkeitsgebot und Mäßigungspflicht abgehalten werden", sagte uns ein Feuerwehrmann. Die angedachten Kurse stoßen nach seinen Worten jedoch auf wenig Gegenliebe, einige Retter fühlten sich an die DDR erinnert: "Wir freuen uns schon auf die Politschulungen..."

Für Unverständnis sorgt in den Reihen der Feuerwehrmänner zudem, dass die Neutralitätspflicht bei anderen Demonstrationen "offenbar nicht so wichtig ist." Tatsächlich zeigte sich die Berliner Feuerwehr etwa beim Christopher Street Day offen solidarisch und veröffentlichte auch einen offiziellen Tweet dazu.Und als in Köln bei einer Black Lives Matter-Demo mehrere Polizisten in Köln niederknieten, um so ihre Solidarität mit den Demonstranten auszudrücken, gab es ebenfalls keine Hinweise auf die Neutralitätspflicht.

Jetzt steht vor allem in sozialen Medien der Vorwurf im Raum, dass hier mit zweierlei Maß gemessen und nach politischer Ausrichtung der jeweiligen Veranstaltung mal mehr, mal weniger streng auf die Neutralitätspflicht geachtet werde.

Polizisten knien bei einer Black Lives Matter-Demo nieder. (Foto: Screenshot X )

Einer der Feuerwehrmänner, die sich für den jetzt in Bedrängnis geratenen Kollegen einsetzen, erinnert im Gespräch mit dieser Zeitung zudem an eine Aussage des Berliner Grünen-Politikers Benedikt Lux.

"Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht"

Lux hatte im August 2020 (zu der Zeit hatte Berlin eine rot-rot-grüne Landesregierung) in einem Interview mit dem Neuen Deutschland gesagt: "Wir haben die gesamte Führung fast allen Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht."