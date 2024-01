Migration

50 Prozent mehr Asylerstanträge - Union fordert Kurswechsel

Nürnberg / Lesedauer: 3 min

Mit mehr als 104.000 Asylanträgen seit Jahresbeginn war Syrien das zugangsstärkste Herkunftsland . (Foto: Julian Stratenschulte/dpa )

So viele Menschen wie seit 2016 nicht mehr haben 2023 einen Asylerstantrag gestellt. Die Bundesregierung will die irreguläre Migration weiter begrenzen. Die Opposition zweifelt an dem Kurs.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 16:14 Von: Deutsche Presse-Agentur