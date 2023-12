3000 Seemeilen und einmal um Afrika wegen der Huthi-Angriffe auf Container-Schiffe

Zum ersten Mal seit dem Hamas-Angriff auf Israel im Oktober droht eine Ausweitung des Konflikts: Die iranisch unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen haben seit Kriegsausbruch zwischen der Hamas und Israel rund ein Dutzend Raketen und Drohnen auf Schiffe im Roten Meer abgefeuert.

Am Sonntag fing die ägyptische Luftabwehr 80 Kilometer vom Badeort Scharm el Scheich entfernt ein Geschoss ab. Große Reedereien wollen bis auf Weiteres das Rote Meer meiden, was globale Lieferketten belasten und der Weltwirtschaft schaden könnte. Die USA wollen mit Deutschland und anderen Partnern eine internationale Marine-Einsatzgruppe aufstellen, um gegen die Huthis vorzugehen.

Die Huthis greifen Handelsschiffe aller Nationen im Roten Meer an, nicht nur die aus Israel; am Freitag geriet ein Schiff der deutschen Hapag-Lloyd unter Beschuss. Amerikanische und andere Kriegsschiffe in dem Gewässer südlich des Suezkanals, durch das rund 30 Prozent des weltweiten Containerfracht-Verkehrs fließen, fangen viele Huthi-Raketen ab: Allein am Samstag schoss der US-Zerstörer Carney nach amerikanischen Angaben 14 Huthi-Drohnen ab. Großbritannien entsandte den Zerstörer HMS Diamond in die Region, der nach Angaben des britischen Verteidigungsministers Grant Shapps eine mutmaßliche Angriffsdrohne abfing und „erfolgreich zerstörte“.

Doch die Kriegsschiffe können nicht alle Angriffe unterbinden. Schiffe von MSC, der weltweit größten Container-Reederei, von Hapag-Lloyd und anderen großen Unternehmen nehmen deshalb bis auf Weiteres auf Fahrten zwischen Europa und Asien den rund 3000 Seemeilen längeren Umweg um Afrika.

Die Huthis, die seit 2015 große Teile des Jemen kontrollieren, profilieren sich mit den Angriffen als Verteidiger der Hamas und der Palästinenser. Am Samstag griffen sie nach eigenen Angaben mit Drohnen den israelischen Badeort Eilat am Roten Meer an.

„Für die Huthis scheint der Krieg in Gaza gerade zur rechten Zeit zu kommen“, sagt Magdalena Kirchner, Länder-Direktorin der Friedrich-Ebert-Stiftung für den Jemen. Ihrem Motto „Tod den USA! Tod Israel!“ könne die Rebellengruppe nun Taten folgen lassen. „Damit können sie innenpolitisch Unterstützung mobilisieren, denn im Gegensatz zur international anerkannten Regierung des Jemen demonstrieren sie außenpolitische Handlungsfähigkeit“, sagte Kirchner. Außerdem könnten die Huthis vom Unmut der Bevölkerung über Armut und Repression in ihrem Herrschaftsgebiet im Jemen ablenken.

Diplomatische Bemühungen, die Huthis zum Einlenken zu bewegen, sind bisher gescheitert. Die USA hatten die Rebellen nach Medienberichten über arabische Emissäre vor weiteren Eskalationen gewarnt. Nun sollen weitere Kriegsschiffe westlicher Nationen ins Rote Meer entsandt werden; auch Deutschland prüft einen solchen Einsatz. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sprach sich für ein internationales militärisches Bündnis mit deutscher Beteiligung zum Schutz der zivilen Schifffahrt aus. „Wir sollten unterstützen, dass die Marine zusammen mit internationalen Partnern die Schiffe schützt“, sagte sie.

Die USA haben bereits 19 Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer und im Roten Meer stationiert, wie der US-Sender PBS meldete. Raketen und Kampfflugzeuge von diesen Schiffen könnten Stellungen der Huthis im Jemen unter Beschuss nehmen. Das Magazin „Politico“ berichtete, die US-Regierung prüfe Pläne für solche Gegenschläge auf jemenitischem Boden. Diese Eskalation wollte Washington bisher vermeiden.

Die Huthis drohen jedoch mit einer Ausweitung ihrer Angriffe auf das israelische Staatsgebiet, wie die iranische Nachrichtenagentur Irna am Sonntag meldete. Der Iran zählt die Huthis zur sogenannten „Achse des Widerstandes“ aus iranisch unterstützten Regierungen und Milizen im Nahen Osten. Die Raketen der Huthis stammen laut US-Angaben aus iranischen Beständen.

„Für Teheran ist die faktische Sperrung des südisraelischen Hafens von Eilat ohne eigenes Zutun oder Risiko für die eigenen Exportwege ein strategischer Gewinn“, sagt Kirchner. Allerdings seien die Huthis „mehr als nur ein Erfüllungsgehilfe Irans“ und verfolgten ihre eigenen Interessen.

Vermittler des Sultanats Oman versuchen herauszufinden, unter welchen Bedingungen die Huthis bereit sein könnten, die Angriffe einzustellen. Laut Irna sprechen die Huthis unter Leitung des Oman mit „internationalen Parteien“ über diese Frage. Ob die Huthis damit signalisieren wollen, dass auch sie keine weitere Eskalation wollen, blieb am Sonntag offen.

Ein mögliches Motiv für die Huthis, eine große Konfrontation mit den USA zu vermeiden, wären die wirtschaftlichen Interessen der Rebellen. Die Angriffe im Roten Meer „könnten für die Huthis und die jemenitische Wirtschaft zum Bumerang werden“, sagt Jemen-Expertin Kirchner. Der jemenitische Hafen Hodeidah am Roten Meer war erst 2022 nach langer Blockade wieder geöffnet worden. Lieferungen nach Jemen hätten daraufhin „Millionen von US-Dollar in die Taschen der Huthis gebracht“, sagte Kirchner. Wenn der Schiffsverkehr im Roten Meer unterbrochen bleibt, geht den Huthis viel Geld verloren.