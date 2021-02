Lernen Sie die Kandidaten zur Landtagswahl aus Ihrer Region in Portraits und Interviews kennen, vergleichen Sie die Programme der Parteien. So erfahren Sie, wer sich für Ihre Wünsche vor Ort einsetzt und das Land voranbringt. Mit unserem Sonderabo können Sie besser entscheiden, wer am 14. März Ihr Kreuz verdient – täglich aktuell, aus der Region und für die Region.