Nicht nur der Sparsamkeit verpflichteten Schwaben blutet bei dieser Nachricht das Herz: In Spanien hat eine oder ein Unbekannter 2,5 Millionen Liter Wein absichtlich in den Abfluss laufen lassen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Efe verschaffte sich die Person Zugang zu einer großen Kellerei und öffnet insgesamt fünf Hähne an riesigen Stahltanks mit weißen und roten Weinen. Gemäß Video wurde das Verbrechen begangen, ohne auch nur einen Schluck der Weine probiert zu haben.

Warum Menschen so etwas machen? Die Gründe bleiben ganz der Fantasie jedes Einzelnen überlassen. Vielleicht handelt es sich bei der Person um jemanden, der die Welt vom Alkohol befreien möchte. Oder um einen Verfechter von Hanf-Produkten, der durch die Vernichtung von Wein eine größere Nachfrage für Cannabis herstellen möchte. Freilich könnte es sich auch um einen Racheakt eines Angestellten handeln oder einer Kurzschlusshandlung eines Konsumenten, der Sodbrennen von einem Erzeugnis des besagten Weinguts bekommen hat.

2,5 Millionen ist zwar eine ganze Menge - im Vergleich zur weltweiten Produktion des Rebensaftes nur eine winzige Kleinigkeit. Platon soll gesagt haben: „Der Wein ist ein Geschenk der Götter, sie haben den Wein dem Menschen aus Erbarmen gegeben.“ Wein wegzuschütten bedeutet also, sich dem Willen der Götter zu widersetzen. Und das Risiko wollen wir nicht eingehen. (nyf)