Zum Frühstück ein Eiertanz

Gerade während müßiggängerischer Ferientage liebt es der spät aus den Federn kriechende Mensch, ein ausgeprägtes Frühstück einzunehmen. Zu einem solchen morgendlichen Mahl gehört dann natürlich auch ein Ei.

Die Wissenschaft beschäftigt sich spätestens seit der Frage, ob Henne oder Ei zuerst da war, mit der besten Zubereitungsart dieses faszinierenden Lebensmittels. Aus Sicht von Lebensmittelforschern ist die Sache klar, wenn es um die gesündeste Zubereitung geht: Je weniger erhitzt, umso mehr wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten.

Wer sein Ei also gerne so lange brät, bis es wie ein auf dem Grill vergessenes Steak aussieht, wird weniger von den erquickenden Vitaminen haben, welche die Frucht des Hühnerleibes zu bieten hat. Am besten man macht es wie weiland der Boxer Rocky Balboa, der zum Frühstück ein Dutzend roher Eier in ein Glas schlug, um sie hernach unter den Fanfarenstößen der aufreibenden Filmmusik hinunterzuwürgen.

An zweiter Stelle der Rangliste gesundheitsförderlicher Eier kommt die wachsweiche Variante. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass sich keine fiesen Salmonellen eingeschlichen haben. Denn diese garstigen Gesellen führen jeden Gesundheitsaspekt beim Eieressen ad absurdum.

Von untergeordnetem Gesundheitswert ist übrigens das Ei des Columbus. Denn dieses beschreibt eine einfach Lösung bei komplexen Problemen und ist nicht essbar. (nyf)