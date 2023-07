Wer am letzten Juli–Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, hat eine schlechte Wahl getroffen. Der ADAC erwartet am Wochenende eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison.

Kein Wunder: Schließlich sind dann alle Bundesländer in den Ferien - auch Baden–Württemberg und Bayern, die naturgemäß als letzte Bundesländer in die Ferien starten. Aus Hessen, Rheinland–Pfalz und dem Saarland sowie dem Norden der Niederlande rollt indes eine zweite Reisewelle an.

Viel Geduld gefragt - oder ein anderer Reisetermin

Viele Autoreisende aus Nordrhein–Westfalen und Teilen Skandinaviens sind hingegen wieder auf dem Heimweg, da dort bald wieder die Schule beginnt. Deshalb geht der ADAC davon aus, dass der Heimreiseverkehr stärker als der Anreiseverkehr sein dürfte.

Auf allen wichtigen Urlauberrouten ist viel Geduld erforderlich. Die Spitzenzeiten sind dabei Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer nicht im Dauerstau stehen möchte, sollte über einen alternativen Reisetermin unter der Woche, zum Beispiel Dienstag bis Donnerstag, nachdenken.

Für etwas Entlastung sorgt das LKW-Ferienfahrverbot, das noch bis Ende August samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Laut ADAC besonders belastete Staustrecken (in beide Richtungen): Fernstraßen zur Nord– und Ostsee A 1 Bremen — Hamburg — Lübeck A 3 Frankfurt — Nürnberg — Passau A 4 Kirchheimer Dreieck — Bad Hersfeld — Erfurt — Dresden A 5 Hattenbacher Dreieck — Karlsruhe — Basel A 6 Mannheim — Heilbronn — Nürnberg A 7 Hamburg — Flensburg A 7 Hamburg — Hannover und Würzburg — Ulm — Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe — Stuttgart — München — Salzburg A 9 Halle/Leipzig — Nürnberg — München A 19 Dreieck Wittstock — Rostock A 24 Berlin — Hamburg A 45 Gießen — Dortmund A 61 Mönchengladbach — Koblenz — Ludwigshafen A 81 Stuttgart — Singen A 93 Inntaldreieck — Kufstein A 95/B 2 München — Garmisch–Partenkirchen A 99 Umfahrung München

Auch im benachbarten Ausland dürften die Staulängen noch einmal zunehmen. Vor allem auf der Tauern–, Fernpass–, Inntal–, Brenner– und Gotthard–Route sowie auf den Fernstraßen zu und von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten könnte der Verkehr abschnittsweise zum Erliegen kommen.

Arlbergtunnel ist gesperrt

Zwei Besonderheiten in Österreich, die für zusätzliche Engpässe sorgen: Entlang der österreichischen Inntal– und Brennerautobahn sind an den Wochenenden bis September die Stauausweichrouten gesperrt. Außerdem ist der wichtige Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison geschlossen. Die Alternative: Arlbergpass.

Auch angesichts vieler Baustellen (hier durch Warndreiecke dargestellt) rechnet der ADAC mit Stau. Durchgehend rote Straße kennzeichnen hohe Staugefahr. (Foto: ADAC e.v. )

An den Grenzen der europäischen Nachbarländer im Süden sollten Wartezeiten von rund 60 Minuten eingeplant werden, für Fahrten nach Slowenien, Montenegro, Kroatien, Griechenland und in die Türkei noch deutlich mehr.

An den deutschen Grenzen sind die drei Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz — Passau), Walserberg (A8 Salzburg — München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein — Rosenheim) besonders staugefährdet.

Über alle aktuellen Verkehrsmeldungen und Staus informiert der ADAC über seine Interneteite.