Astronomie

Zu wolkig ‐ Blick auf Mondfinsternis nur vereinzelt möglich

Offenbach/Main / Lesedauer: 1 min

Der Beginn einer Mondfinsternis (2022). (Foto: Patrick Pleul/dpa )

Nicht überall in Deutschland werden Himmelsgucker die partielle Mondfinsternis am Abend mit eigenen Augen sehen können. Wo die Chancen noch am besten stehen.

Veröffentlicht: 28.10.2023, 14:19 Von: Deutsche Presse-Agentur