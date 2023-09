Victoire ist noch nicht einmal ein Jahr alt und hat schon eine kleine Fangemeinde. Ihre Mutter, die französische Familienministerin Aurore Bergé, postet nämlich Fotos ihrer Tochter auf Instagram: Dick eingepackt in den letzten Weihnachtsferien in der Normandie oder in kurzer Hose bei der Zugfahrt im TGV. Victoire ist das einzige Kind der 37-jährigen Bergé. Die Zeiten, als Politikerinnen wie die frühere Umweltministerin und Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royal stolz mit vier Kindern posierten, sind vorbei. Im Kabinett von Premierministerin Élisabeth Borne sitzen viele Kinderlose.

Die Regierung liegt damit im landesweiten Trend: In Frankreich werden immer weniger Babys geboren. Mit 1,8 Kindern pro Frau hat das Land zwar die höchste Fertilitätsrate in Europa. Doch wenn die Entwicklung so weitergeht, dürfte es den Spitzenplatz bald verlieren. Im ersten Halbjahr 2023 kamen 24.000 Babys weniger auf die Welt als in den ersten sechs Monaten 2022 ‐ ein Rückgang um sieben Prozent. Demografen rechnen damit, dass es bis zum Jahresende nur noch 1,68 Kinder pro Frau sein werden. Das wäre dann das Ende der „exception française“, jener Ausnahmestellung beim Kinderkriegen, auf die das Land so stolz ist.

Vergleiche mit anderen EU-Ländern

„Die Tendenz ist mit anderen europäischen Ländern vergleichbar“, sagt die Expertin Kenza Tahri vom Think-tank Terra Nova. Die Gründe für den Niedergang, der schon vor etwa zehn Jahren einsetzte, sind vielfältig. Zum einen verändert sich die französische Gesellschaft genauso wie andere auch. Frauen bekommen ihre Kinder immer später und dadurch auch weniger. Sie haben immer weniger Lust, zugunsten von Nachwuchs auf ihre Karriere zu verzichten.

Die Tatsache, dass die Mütter nach wie vor den Großteil der Hausarbeit und der familiären Pflichten erledigen, spielt bei der Frage nach einem zweiten oder dritten Kind auch eine Rolle. „Die Frauen sehen nicht ein, warum sie als einzige einen ‚doppelten Arbeitstag’ haben sollten“, sagt Tahri. Materielle Fragen wie die Wohnungsnot und der Arbeitsplatz, der in jungen Jahren häufig nur zeitlich befristet ist, haben ebenfalls Einfluss auf die Familienplanung.

Zu wenig Betreuungsangebote

Dazu kommt neues, hausgemachtes Problem: die Betreuung der unter Dreijährigen. „Die Aufnahmekapazitäten für Kleinkinder sinken“, warnt Yvon Sérieyx von der Union der Familienverbände UNAF. „Aus unserer Sicht ist das ein ziemlich starker Grund für den Rückgang der Fertilitätsrate.“ Einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz wie in Deutschland gibt es in Frankreich nämlich nicht. Laut einer Studie der Familienkasse CNAF aus dem Jahr 2019 kommen nur knapp 60 Plätze auf 100 Kinder unter drei Jahren. Besser wird es erst nach dem dritten Geburtstag: Dann haben die Kinder einen Platz in der kostenlosen Vorschule sicher, die für alle Pflicht ist.

Laut Statistikbehörde Insee sind rund 80 Prozent der französischen Mütter erwerbstätig. Viele von ihnen kehren an den Arbeitsplatz zurück, wenn das Baby erst wenige Wochen alt ist. Der Mutterschutz, bei dem die Frauen praktisch ihr volles Gehalt bekommen, endet zehn Wochen nach der Geburt. Die Elternzeit, die sich beide Eltern danach ein Jahr lang teilen können, ist finanziell nicht attraktiv: sie wird mit nur rund 400 Euro im Monat vergolten. Deshalb nehmen auch nur ein Prozent der Väter und 14 Prozent der Mütter den „congé parental“.

Regierung unter Druck

Familienministerin Bergé will die Elternzeit verkürzen, dafür aber besser bezahlen. In den kommenden sieben Jahren sollen zudem 200.000 Krippenplätze geschaffen werden. Die Regierung steht unter Druck, die Geburtenrate schnell wieder nach oben zu bringen. „Kranken- und Rentenkasse rechnen mit einer Fertilitätsrate von zwei Kindern pro Frau“, sagt Sérieyx. Das Renteneintrittsalter von 64 Jahren, das Emmanuel Macron gerade unter großen Mühen einführte, wird ohne den bereits einkalkulierten Kinderreichtum nicht zu halten sein. Victoire, die Tochter von Aurore Bergé, dürfte wohl ein Einzelkind bleiben. Für die Zahl der Geburten in Frankreich bedeutet das nichts Gutes.