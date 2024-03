Zeit. Was für ein unscheinbares, was für ein gewaltiges Wort! Die Zeit bestimmt das Leben. Zeit bringt Rat. Zeit ist Geld. Und immer drängt die Zeit. Oder erlauben wir nur der Zeit, unser Leben zu bestimmen? Albert Einstein relativierte das scheinbar Unfassbare in einem Satz: „Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“ Obgleich er wusste, dass die Zeit nicht so einfach in den Griff zu bekommen ist: „Wenn man zwei Stunden mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden.“

Google findet unter dem Begriff „Zeit“ fast eine Milliarde Einträge. Unsere durchschnittliche Lebenserwartung steigt Jahr für Jahr um etwa einen Monat. Obwohl wir weniger schlafen: 40 Minuten weniger als 1960, zwei Stunden weniger als 1900. Wir müssten also Zeit gewonnen haben. Aber wer sagt schon: „Ich habe genug Zeit!“ Wobei doch ein Sprichwort Stellung bezieht: „Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten.“ In Seminaren zu Zeit-Management wird gepredigt, es gäbe keine Zeit-, sondern nur Prioritätsprobleme. Plastische Beispiele werden eingesetzt wie Köder: Der Seminarleiter lässt zehn Zehn-Euro-Scheine zu Boden fallen und einen Schritt weiter einen Hunderter. Was ist zeitsparender, was ist effektiver? Zehn mal zehn aufheben oder einmal hundert? Keine Frage, aber würde man, durch eine Wüste gehend, unterwegs alle Angebote, etwas zu trinken, ausschlagen, nur weil man dadurch Zeit sparen könnte?

Was alles in die „verdünnte Zeit“ reinmuss

Wir haben vielleicht keine Zeit, aber wir können sie uns nehmen. Max Frisch kreierte den Begriff „die verdünnte Zeit“. Er meinte eine beinahe hilflose Anhäufung von Erlebnissen und Ergebnissen, um möglichst viel reinzupacken in die vorhandene Zeit. Für das Hinterfragen nach Qualität bleibt in dieser dünnen Zeit jedoch keine Zeit. Deshalb sollte man sich manchmal einfach mit sich selbst verabreden. Zeitabläufe hinterfragen. Dinge selektieren. Denn Zeit ist doch nur ein Trick der Natur, die dafür sorgt, dass nicht alles auf einmal geschieht.

Wie schnell sind fünf Minuten? Ein Haar wächst in fünf Minuten genau 0,001157 Millimeter. Eine Schnecke, Typ Nacktschnecke, rast dagegen: Sie legt in fünf Minuten 17 Zentimeter zurück. Ein Brustschwimmer der Weltklasse kommt in der gleichen Zeit 450 Meter, ein Spitzenläufer sogar fast zwei Kilometer weit. Ein Kiebitz bringt es in dieser Zeit immerhin auf 12,1 Kilometer. Während ein auf 250 Stundenkilometer abgeriegelter BMW in der gleichen Zeit 20,8 Kilometer zurückgelegt. Ein Airbus kommt nochmals rund viermal weiter. Und es geht sogar noch schneller - viel schneller: Nach Einstein ist die höchste in unserem Raum-Zeit-Kontinuum erreichbare Geschwindigkeit die des Lichtes. Es kann in fünf Minuten unfassbare 17.987.547 Kilometer zurücklegen.

In fünf Minuten baut der menschliche Körper aber auch 0,0083 Promille Blutalkohol ab. Man kann in der gleichen Zeit ein Ei hart kochen oder 750 Wörter lesen. Zeit wird also je nach Kontext von extrem langsam bis extrem schnell empfunden, von Da-passiert-doch-gar-nichts bis So-schnell-kann-man-nicht-denken.

Zeitmessung ist über 3300 Jahre alt

Das Zeitsystem und damit die Zeitmessung ist mehr als 3300 Jahre alt. Während um 1300 vor Christus in China das Rad erfunden wurde, machte sich Ägyptens Pharao Ramses II. daran, die Zeit zu messen: zum Beispiel die Redezeit bei Audienzen oder die Arbeitszeit der Beamten. Er ließ Einheiten schaffen, von denen unser heutiger Ausdruck, die Zeit verfließt, abgeleitet ist. Die Wasserauslaufuhr war ein mit Wasser gefüllter Behälter mit einer Öffnung am Boden. Je mehr Wasser verflossen war, desto mehr Zeit verstrich. Daraus soll sich nach und nach ein System entwickelt haben, das aus zwei mal zwölf Einheiten bestand, Tag und Nacht gliederte und letztlich die Grundlage für unsere heutigen Uhren schuf.

Aber im Lauf der Jahrhunderte hatte zunächst beinahe jede Region und jede Religion ein anderes Zeitsystem. In Babylon begann der Tag mit Sonnenaufgang, in England um Mittag, in Italien nach Sonnenuntergang. Erst Napoleon verfügte für Europa eine einheitliche Zeitmessung. Seitdem besteht jeder Tag aus 24 Stunden mit Beginn um Mitternacht. Durch die Erdbewegungen kam es aber automatisch zu Unregelmäßigkeiten. Wenn in Lissabon der Mond am höchsten stand, begann in Konstantinopel schon langsam das Morgengrauen. Also wurden Zeitzonen definiert. 1884 in Greenwich durch einen Messingstab im Boden, der von nun an den Nullmeridian markierte und die Welt in eine östliche und westliche Hemisphäre mit stündlichen Zeitzonen teilte.

Auf Taschenuhren folgten Armbanduhren und auf die Cäsium-Atomuhr der Amerikaner folgte die sogenannte Cäsium-Fontäne der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. 1972 wurde das bis heute genaueste Zeitmaß eingeführt: die Atomschwingung. Dabei definieren genau neun Milliarden 192 Millionen 631 Tausend 770 Schwingungen des Cäsium-Atoms eine Sekunde. Die jährliche Ungenauigkeit dieses Basiswertes der modernen Weltzeit beträgt etwa eine Milliardstelsekunde. Und es können nunmehr die jährlichen Diskrepanzen der Erdbahn gemessen und Ungenauigkeiten zwischen der Atom- und der Erdzeit ausgeglichen werden. Schließlich muss die Zeit ja in der Zeit bleiben.

Mindestens zwölf Sekunden für einen Kuss

Nach zwölf Sekunden macht ein Kuss glücklich. Der Puls jagt auf 150, der Blutdruck steigt auf 180 und das Gehirn schüttet körpereigene Glückshormone aus. Aber wie oft am Tag küssen wir zwölf Sekunden am Stück? Ist uns unser tägliches Glücke keine mickrigen zwölf Sekunden wert? Knapp 30 Sekunden benötigt ein durchschnittlicher Computer, bis er gebootet ist, um uns dann weitere kostbare Zeit zu nehmen. Denn ein Computer ist ein Zeitschlucker. Nur wer alle Anwendungen genau auf Sinn und Zeitaufwand prüft, kann mit seiner Kiste effektiv arbeiten. Wer alles am PC verwaltet, verliert Zeit. Auch wenn es nicht so wahrgenommen wird.

Die beiden Beispiele verdeutlichen unseren Umgang mit Zeit. Der Kuss wird im Alltag als nebensächlich betrachtet, nicht zielgerichtet und deshalb vergessen wir ihn. Oder wir küssen nur flüchtig - meist zu flüchtig. Der Computer dagegen steht im Zentrum des Alltags. Er wird automatisch benutzt.

Der Soziologe und Professor für Psychologie an der California State University in den USA, Robert Levine, sagt von der Zeit, dass sie das Rätselhafteste und Abstrakteste aller immateriellen Güter sei. Aber der Mensch habe sie „in die messbarste aller Größen umgewandelt: in Geld“. So ist die Auffassung „Zeit ist Geld“ oder „Time is Money“ für die meisten Leute der westlichen Welt zum Prinzip geworden.

Andere Kulturen, anderes Zeitempfinden

Andere Kulturen gehen jedoch anders mit Zeit um. So gibt es etwa die karibische Zeit. Sie impliziert, unpünktlich und unzuverlässig zu sein. „Nicht die Uhr, sondern das menschliche Befinden ist der maßgebliche Zeitmesser“, schreibt Levine in seinem Essay „Macht Tempo glücklich?“. Ein Grund, warum die Karibik ein Urlaubstraumziel ist: Zeit haben in einer Atmosphäre, die keinen Zeitdruck verströmt. Zeit für einen Kuss von zwölf Sekunden (und länger), Zeit für Sonnenuntergänge, Zeit für Dinge, die nicht mit dem Taschenrechner kalkulierbar sind.

In einer weiteren Untersuchung von Levine kommt zutage, dass Deutschland die drittschnellste Nation der Welt ist. Die Deutschen also mit ihrer Zeit sehr effektiv umgehen, sie ausnutzen. Was ihnen durch die erzielte Wertschöpfung zu einem Karibikurlaub verhilft. Sie aber andererseits so oft vergessen lässt, wie wichtig ein Kuss im Alltag ist.

Wie viele Leute wünschen sich auf dem Totenbett, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben? Wohl nur sehr wenige. Wenn’s dem Ende zugeht, gilt nichts mehr als die nackte Wahrheit. Wer wird dann wohl kommen, sich die Zeit nehmen, dem Sterbenden die letzte Ehre zu erweisen? Der Chef? Der beste Kunde? Eher nicht: Es werden die Freunde sein, die Verwandten, Frau und Kinder, vielleicht die Geliebte.

Was werden sie dann wohl sagen? Die Freunde sprechen von einem „echten Freund“. Die Verwandten erinnern an die guten alten Zeiten. Die Geliebte weint scheu und still. Und plötzlich sagt die Ehefrau: „Er wollte immer ein guter Vater sein ...“ Er wollte. Aber er war es nicht. Zu viel Zeit in der Arbeit. Zu viel Zeit für den Chef. Zu viel Zeit für den besten Kunden. Vielleicht auch zu viel Zeit für die Geliebte. „Verlorene Zeit kommt nicht wieder in Ewigkeit“, sagt ein Sprichwort. Und „die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende“, meinte der weise Woody Allen.

Übrigens: Die durchschnittliche Lesezeit dieses Artikels beträgt sieben Minuten und fünf Sekunden.