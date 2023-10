Zeit des Grauens

An sich fremde Bräuche werden von den einen freudig empfangen, während skeptischere Zeitgenossen mit dem zugewandertem Schabernack fremdeln. Das heutige Halloween spaltet die Gesellschaft hierzulande in Fans und Gegner: Die einen gruseln sich, weil sie Spaß am Gruseln haben. Die anderen gruselt es, weil es ihnen vor Halloween graut.

Davon werden sich kindliche Horden in schauerlichen Gewändern nicht abhalten lassen, um die Häuser zu ziehen. Und damit teils offene Türen einrennen ‐ oder den energischen Klang von Türen ertragen müssen, die man ihnen vor der Nase zuknallt. Wobei solche gruseligen Haustürbegegnungen ja eigentlich eine willkommene Gelegenheit darstellen, sich der in die Jahre gekommenen Süßigkeiten zu entledigen.

Die Polizei in Hannover warnt davor, dass Streiche auch Straftaten sein können. Dazu gehöre das Beschmieren von Häusern mit Farbe, das Einfüllen von Schleim in Briefkästen oder das Zukleben von Türschlössern. Auch bei der Verkleidung ist nicht alles erlaubt: Polizeiuniformen sind tabu. Arztkittel oder Priestergewand gehen aber. Wobei sich Leute, die solche Klamotten zu Halloween anziehen, offensichtlich sowieso im Fest geirrt haben. Jedenfalls wünschen wir Freunden und Skeptikern des heutigen Allerheiligen-Vorabends gleichermaßen fröhliche Stunden. Denn besonders in Zeiten wie diesen, muss man die Feste feiern, wie sie fallen. (nyf)