Wind statt weiße Weihnacht

Unbeständig statt besinnlich wird das Wetter kurz vor Weihnachten. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Regen, ein bisschen Schnee und vor allem viel Wind. Bei Island formiert sich ein neues Tiefdruckgebiet, das als Sturmtief „Zoltan“ bis Donnerstag nach Südskandinavien zieht. „Seine Warmfront erfasst Deutschland bereits in der Nacht zum Donnerstag mit teils kräftigen Regenfällen“, sagte Meteorologe Christian Herold von der Wettervorhersagezentrale.

In einigen Staulagen erwartet der DWD größere Regenmengen, im Bayerischen Wald starken Schneefall. „Das Windfeld des Sturmtiefs erfasst uns dann am Donnerstag. Dabei gibt es verbreitet Sturmböen, besonders mit der Passage der Kaltfront im Laufe des Donnerstags auch einzelne schwere Sturmböen“, sagte der Meteorologe. „Auch wenn es an den Küsten und in exponierten Berglagen für Orkanböen reicht, wird „Zoltan“ nicht in die Geschichte der großen Winterstürme eingehen.“

Bei dem - bisher noch unsicheren - Weihnachtswetter gibt es Herold zufolge eine Tendenz: Fast alle Modelle zum Heiligabend zeigten „einen weit geöffneten Warmsektor über Mitteleuropa“. Das bedeute, dass wahrscheinlich sehr milde Atlantikluft nach Deutschland kommt. „Es wird also wahrscheinlich stürmisch und regnerisch mit zum Teil zweistelligen Höchstwerten. Chancen auf weiße Weihnachten bestehen noch in den östlichen Mittelgebirgen und in den Alpen oberhalb von etwa 700 Metern, wo die Schneedecke noch nicht abgetaut ist.“