Wildtiere an Silvester: Schreck um Mitternacht

Kaum sind die Glückwünsche fürs neue Jahr ausgesprochen, fährt vielen Tierbesitzern in Mitteleuropa ein gehöriger Schreck in die Glieder: Ihr Hund ist weg! Oft taucht das Tier wieder auf, wenn sein Frauchen oder Herrchen in den Keller geht, um Nachschub für die Silvesterfeier zu holen: Lugt dort nicht aus der hintersten Ecke unter dem alten Tisch die Spitze eines Schwanzes hervor? Tatsächlich: Alle Jahre fliehen Millionen Haustiere panisch vor der lauten Knallerei des Feuerwerks.

Den Tieren in der Natur geht es nicht anders, haben einige Studien in den vergangenen Jahren klar gezeigt. Und das nicht nur in der Neujahrsnacht: Ein internationales Team um Andrea Kölzsch und Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell und von der Universität Konstanz berichtet in der Zeitschrift „Conservation Letters“ von Gänsen, die sich auch einige Tage nach der Silvesterknallerei noch deutlich anders als in ruhigeren Zeiten verhielten.

Wildgänse sorgen für Diskussionen

Seit dem Jahreswechsel von 2013 auf 2014 vorfolgte die Gruppe jeweils dreieinhalb Wochen lang das Verhalten von 347 Bläss-, Saat-, Kurzschnabel- und Weißwangen-Gänsen vom 19. Dezember bis zum 12. Januar. Über eine so lange Zeit hat bisher niemand Studien zur Reaktion von Vögeln auf das Feuerwerk zum Jahreswechsel veröffentlicht. Negative Auswirkungen der Knallerei auf die Vogelwelt sorgen dagegen bereits seit 2011 für Diskussionen. In diesem Jahr hatte das Wetterradar in den Niederlanden registriert, wie pünktlich zum Höhepunkt des Feuerwerks um Mitternacht Tausende Vögel fast explosionsartig von ihren Ruheplätzen aufflogen.

Sobald die Silvesterböller den Himmel mit bunten Blitzen überziehen, die von lautem Knallen begleitet werden, hüpfen Singvögel dann unruhig in ihrem Nest umher. „Dabei verbrauchen die Tiere einige Energie“, erklärt Andrea Kölzsch. Und bringen so das Konzept ins Wackeln, das ihnen sonst durch die kalte Jahreszeit mit knappem Futterangebot hilft: Mit Energiesparen können die Tiere einen solchen Engpass meistern. Jeder zusätzliche Energieverbrauch aber kann sie in Schwierigkeiten bringen.

Das gilt auch für Gänse. „Sie leben in einer offenen Landschaft, in der sie bei Gefahr meist wegfliegen“, sagt Andrea Kölzsch. „Obendrein werden diese großen Vögel häufig gejagt und kennen daher lautes Knallen als bedrohliches Signal“. Kleine Sender, die den Gänsen mit einem Halsband angelegt werden, verraten dem Team um Martin Wikelski und Andrea Kölzsch daher, wie die Tiere leben und wie sie auf das Silvesterfeuerwerk reagieren. „Bei den älteren Geräten mussten wir die aufgezeichneten Daten aus den Sendern mit großen Antennen empfangen“, schildert Andrea Kölzsch eine Möglichkeit, an die im Halsband-Apparat aufgezeichneten Daten zu gelangen. Bei den neueren Modellen muss die Forscherin immerhin nicht mehr auf das Dach ihres Autos klettern, um besseren Empfang zu haben: Inzwischen werden die Informationen automatisch übers Internet weiter geleitet. Eine Gruppe um Andrea Kölzsch rekonstruiert aus diesen Daten dann das Verhalten der Gänse.

Lebensrhythmus der Tiere wird empfindlich gestört

Die untersuchten Arten ziehen in nördlichen Gefilden ihren Nachwuchs groß, verbringen den Winter aber in Dänemark, den Niederlanden und Nord-Deutschland. Dort pflegen die Tiere in der Zeit bis Silvester meist einen regelmäßigen Tagesablauf: In der Nacht rasten die Gänse in Gruppen auf einem Gewässer, auf dem sie vor anschleichenden Füchsen und anderen Feinden sicher sind. Bei Sonnenaufgang startet die Gruppe, um auf den Wiesen der Umgebung Gras zu fressen. In der Mittagszeit gönnen sich die Tiere eine Pause, die sie nutzen, um ihr Gefieder zu putzen. Danach kommt die nächste grüne Grasmahlzeit, bevor die Gänse rund eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang im letzten Dämmerlicht meist zum gleichen Gewässer wie in der vorherigen Nacht zurückkehren.

Schon drei Tage vor Neujahr aber könnte sich dieser Rhythmus ändern. Dann beginnt hierzulande nämlich der Verkauf des Silvesterfeuerwerks, das im Westen Europas jeder Mensch individuell abfeuern darf. Zwar sind diese privaten Feuerwerke nur an Silvester erlaubt. Nicht jeder aber hält sich an diese Vorschrift, und die ersten Raketen knallen und blitzen bereits in den drei Nächten vor dem Jahreswechsel.

Die Gänse reagieren rasch auf dieses erste Böllern und vor allem auch auf den Höhepunkt des laut- und leuchtstarken Spektakels direkt am Jahreswechsel. Mitten in der Nacht schrecken sie auf und fliegen im Durchschnitt fünf bis sechzehn Kilometer weit, einige landen sogar erst nach 500 Kilometern. Dabei fliegen sie rund hundert Meter über ihrem normalen Flugniveau, einige Tiere erreichen sogar 700 Meter Höhe. Offensichtlich sitzt der Schreck der Knallerei tief - und die Gänse kehren ganz gegen ihre sonstigen Gepflogenheiten nicht mehr an den Schlafplatz zurück, an dem sie noch in der Weihnachtszeit regelmäßig ruhige Nächte verbracht hatten.

Die Flucht kann lebensgefährlich sein

Diese Extraflüge kosten die Gänse rund ein Zehntel der Energie, die sie sonst an einem Tag verbrauchen. Und das in einer Zeit, in der die wenigen Stunden Tageslicht gerade so reichen, um sich den Bauch mit genug Kalorien für die kommende Nacht vollzuschlagen. „Im Dunkeln könnten sie ja leicht von einem Fuchs erwischt werden“, erklärt Andrea Kölzsch die normalerweise im Dunkeln strikte Ruhe der Tiere. Um nicht in die Nacht zu kommen, verzichten die Gänse zumindest in den zwölf ersten Tagen des neuen Jahres auf ihre Mittagspause und die Körperhygiene, Durchfressen im Tageslicht ist angesagt. So können sie täglich zehn Prozent länger fressen und versuchen, den Verlust der Silvesternacht wieder auszugleichen. Und ihre Nächte verbringen sie auf einem Gewässer, das in deutlich dünner besiedelten Gebieten und damit auch weiter weg von einer möglichen weiteren Knallerei liegt.

„In der Umgebung von Schutzgebieten und bekannten Rastplätzen von Vögeln sollte daher auf das Silvesterfeuerwerk verzichtet werden, um solchen Stress für die Tiere zu senken“, schlägt Andrea Kölzsch vor.