Schon die Anreise in die Normandie ist sehr entspannt. Dank zahlreicher Hochgeschwindigkeitszüge erreichen Reisende aus Süddeutschland in kaum acht Stunden Rouen. Die Stadt mit 110.000 Einwohnern bietet einen exzellenten Einstieg in die Normandie, ihre Geschichte, ihre Kultur.

Der Besuch der eindrucksvollen Kathedrale zeigt auf, was die Normandie so besonders macht. Darauf deuten zwei bedeutende Grabmale hin. Eines gehört einem Wikinger namens Rollo. Die Wikinger suchten die Normandie seit dem neunten Jahrhundert mehrfach heim. Sie plünderten die Ortschaften und Abteien der Region regelmäßig. Doch Rollo schloss Frieden mit den herrschenden Franken, die die Wikinger Normannen nannten. Er erhielt den Titel eines Herzogs der Normannen und wurde so Namensgeber für die Normandie.

Das Grabmal von Richard Löwenherz, den man aus der Robin-Hood-Sage kennt. (Foto: Gabriel Bock )

Dass Rouen Jahrhunderte lang auch Zentrum der normannischen Herrschaft war, zeigt das zweite Grabmal. Der König aus der Robin–Hood–Sage, Richard Löwenherz wurde hier bestattet. Genauer gesagt: sein Herz.

Geballte Geschichte

Noch ein wichtiges Geschichtsdatum: Am 30. Mai 1431 verbrannten die Engländer auf dem Marktplatz von Rouen die berühmte Johanna von Orleáns. Die Jungfrau von bäuerlicher Herkunft hatte zuvor den französischen Widerstand gegen die Engländer neu entfacht und etliche Schlachten gewonnen. Im ehemaligen Bischofspalast zeigt eine aufwendige Multimedia–Inszenierung das Leben der französischen Nationalheldin.

Wer nach so viel geballter Geschichte eine dringende Stärkung braucht, dem bietet Rouen eine erstaunliche Palette an Restaurants. Besonders empfehlenswert ist jedoch ein Besuch auf dem Vieux Marché, dem alten Markt. Hier sammeln sich besondere Lebensmittelgeschäfte nicht nur in der Markthalle, sondern auch in den Gassen drumherum.

Auf jeden Fall lohnt sich ein Besuch in der Fromagerie du Vieux Marché in der Rue Rollon. Hier führt Maitre Affineur Steven Le Gall den Schatz der Region vor: Käse. Denn die Normandie ist eine Käseregion erster Güte, hier finden sich die besten Sorten. Nicht nur der weltbekannte Camembert stammt aus der Gegend, sondern auch der aromatische Livarot oder der herzförmige Neufchâtel.

Der perfekte Ausklang des Rouen–Besuchs findet wieder in einer Kirche statt. Dieses Mal aber mit weniger Religion und Geschichte, dafür mit Bier. In der Rue Saint–Nicaise haben Craft–Beer–Brauer Benoît Rousset und seine Mitstreiter eine seit 40 Jahren leerstehende Kirche in eine Kneipe namens „Brasserie l’Église“ verwandelt.

Ungewöhnlich: Zapfhähne vor Kirchenfenster und Orgel in der Brasserie l'Église. (Foto: Gabriel Bock )

Junge Stadt mit alter Geschichte

Für eine zweite Station in der Normandie bietet sich Caen an. Es war die Stadt Wilhelms, des Eroberers. Über dem Ort thront eine gewaltige Festungsanlage mit mehreren Museen, die auf den berühmten Herzog und England–Eroberer zurückgeht. Auch die Abtei im Westen der Stadt wurde von ihm gegründet.

Die Hauptstadt des Département Calvados zählt 107.000 Einwohner und zeigt sich auch dank der Universität jung und lebendig. Abends stehen zahlreiche Bars zur Auswahl, und der Veranstaltungskalender der Stadt ist gut gefüllt.

Von Caen aus lohnt sich ein Ausflug ans Meer. Zum Beispiel mit E–Bikes. Dafür gibt es einen schönen Radweg. Entlang des Caen–Kanals geht es topfeben in die 15 Kilometer entfernte Kleinstadt Ouistreham an der Atlantikküste. Auf dem Weg stoßen die Radler auf ein berühmtes Stück der Geschichte der Normandie.

Auf Höhe der Ortschaft Bénouville steht direkt am Radweg die Pegasus–Brücke, bekannt etwa aus dem Hollywood–Film „Der längste Tag“. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 landeten hier britische Fallschirmjäger, um die Brücke für die Landung der alliierten Invasionsstreitmacht am nächsten Morgen zu sichern. Ouistreham war damals der östlichste Punkt der Landung.

In Caen selbst stoßen Besucher vereinzelt auf die Überreste dieser Geschichte. Fast alle Städte der Normandie wurden im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Die Wehrmacht verteidigte Caen in den Tagen nach der Landung erbittert. Alliierte Bomber und Artillerie zerstörten deshalb fast 75 Prozent der Altstadt. Zwar wurde ein Großteil der Stadt wieder errichtet, doch sind die Spuren der Verwüstung noch deutlich erkennbar. Ein Mahnmal dafür ist die Église Saint-Étienne–le–Vieux, die Kirche wurde in ihrem zerstörten Zustand belassen.

Als Kriegsmuseum will das Mémorial de Caen zum Frieden mahnen. (Foto: Gabriel Bock )

Einen Überblick über die bedeutsamen Ereignisse während der Landungsoperation am 6. Juni 1944 bietet das Mémorial de Caen. Das gewaltige, hochmoderne Museum zeigt wohl eine der umfassendsten Ausstellungen zum Zweiten Weltkrieg, inklusive Vorgeschichte und Folgen. Eindrücklich: ein Gang durchs 20. Jahrhundert in einem 360–Grad–Kino.

Die Normandie ist also für Geschichtsfans und Genießer ein hervorragendes Reiseziel. Sie erzählt von bedeutenden Eroberern aus den vergangenen 1000 Jahren und der dramatischen Geschichte einer berühmten Jungfrau. Dazu gibt es einen ganzen Korb regionaler Produkte, die von einer regen Gastroszene gekonnt in Szene gesetzt werden.

Die Reise wurde unterstützt vom Tourismusverband Normandie Tourisme.



Weitere Informationen bei https://de.normandie-tourisme.fr/