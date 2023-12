Die Hofburgkapelle zu Wien ist an diesem frühen Sonntagmorgen - wie eigentlich an jedem Sonntag - bis auf den letzten Platz gefüllt. Wo einst Kaiser Franz Josef und seine Sisi samt Hofstaat den Gottesdiensten beiwohnten, sitzen heute Einheimische und Touristen - viele offensichtlich aus asiatischen Ländern - dicht an dicht. Die wenigsten von ihnen sind wohl gekommen, um den Worten von Pfarrer Schipka zu folgen, der die Heilige Messe teilweise sogar auf englisch hält. Sondern vielmehr, um den Klängen der Wiener Philharmoniker und vor allem dem Gesang der Wiener Sängerknaben zu lauschen. Jeden Sonntag umrahmen die Burschen des weltberühmten Chors hier den Gottesdienst. Heute singen sie die Messe in D-Dur von Antonio Salieri. In diesem Jahr waren es aber auch schon Mozarts Spatzenmesse, Haydns Theresienmesse und Muffats Messe in F-Dur. Nur zum Beispiel.

Seit ihrem Bestehen sind die Sängerknaben es gewohnt, in Gottesdiensten, aber auch vor gekrönten Häuptern zu singen. Wurden sie doch vor genau 525 Jahren vom römisch-deutschen Kaiser Maximilian I. als Teil der Hofkapelle gegründet, um die Ohren der Habsburger Herrscher zu erfreuen. In dieser langen Zeit haben sie auf dynastischen Hochzeiten, bei Staatsakten und Beerdigungen, auf Reichstagen, Fürstentreffen und beim Wiener Kongress gesungen. Pressesprecherin und Archivarin Tina Breckwoldt hat bislang etwa 29.000 Konzerte sowie über 1000 vier- bis achtwöchige Tourneen, die auch regelmäßig nach Asien und Übersee führen, gezählt. „Kein anderer Knabenchor hat so viele Auftritte“, behauptet sie. Die Wiener Sängerknaben sind heute ein unabhängiger Verein, der weder von Kirche noch Staat, schon gar nicht von einem Kaiser unterstützt wird, sondern sich durch Konzerte und CD-Verkäufe sowie über Spenden selbst finanziert.

Glockenhelle, reine Töne in der Hofkapelle

Glücklich, wer einen der oberen Logenplätze der Hofkapelle ergattern konnte, denn er oder sie ist den jungen Burschen, die mit Ausnahme der letzten Motette alle Lieder der Messe auf der Empore singen, jetzt ganz nahe. Die Logengäste können die Mimik der 20 Jungs beobachten, während die glockenhellen, reinen Töne den weit geöffneten Mündern entspringen und schnell die gesamte Hofburgkapelle erfüllen. Der Blick in die Gesichter der Gottesdienstbesucher beweist: Diese klaren Stimmen verzaubern jeden.

Doch nicht nur der wunderbare Gesang begeistert. „Entzückend“, bemerkt ein Gottesdienstbesucher. Und dabei meint er nicht die Musik, sondern die Sänger, die sich zwischen ihren Liedern hinsetzen dürfen, miteinander tuscheln, mal die übergroße Hornbrille zurechtrücken, mal die langen Haare mit einem Gummiband zusammenbinden oder raufen, sich mit dem Notenblatt Luft zufächern, auch herzhaft gähnen zwischendurch. Schließlich mussten die Knaben schon früh aus den Federn, von ihrem Internat im Augarten zur Hofburg eilen, um unter Hofkapellmeister Martin Schebesta zusammen mit dem Orchester noch mal zu proben, bevor um 9.15 Uhr der Gottesdienst beginnt. Doch der Herr Hofkapellmeister hat an den Jungs nichts auszusetzen, gar nichts, lässt kein einziges Mal einen Part wiederholen. Klar, sind die Zehn- bis 14-jährigen doch bestens von ihrem Kapellmeister Jimmy Chang für diese Messe vorbereitet worden. Dabei sind die Gottesdienste in der Hofkapelle bereits Routine. Viel mehr im Fokus der Proben stehen die Konzerte, Soloauftritte, Tourneen und Studioaufnahmen.

Sängerkaben bekommen einmalige Ausbildung

Sechsmal wöchentlich sind zweistündige Chorproben im Palais im Augarten mitten in der Wiener Innenstadt angesetzt. In dem ehemaligen Habsburger-Palast wohnen die Sängerknaben, besuchen das Internat, gehen in die Schule und können auch nach dem Stimmbruch bis zur Matura bleiben, Mathematik, Geografie und Sprachen büffeln, im Jugendchor weitersingen. Das Hauptaugenmerk aber liegt auf der gesanglichen Ausbildung. So erhält jeder Sängerknabe pro Woche auch zwei Einheiten Einzelstimmbildung und darf, wenn er mag, ein Musikinstrument erlernen. „Diese Kombination aus Schule und Gesangsausbildung ist wohl einmalig in Europa“, glaubt Breckwoldt. Trotzdem schlägt nur ein Drittel der ehemaligen Sängerknaben eine Laufbahn als Sänger beziehungsweise Musiker ein. 130 Euro im Monat bezahlen die Eltern für die Rundumbetreuung, darin beinhaltet ist auch so mancher Ausflug am Wochenende oder Sightseeingtouren während der Tourneen.

Markenzeichen Matrosenanzug - wie bei Donald Duck

Brav sehen sie aus, die Jungs in ihren blauen Matrosenanzügen, wie sie am Ende der Messe vorne im Altarraum der Hofburgkapelle stehen und sich zum Schlussapplaus artig verbeugen. „Doch das sind lauter kleine Persönlichkeiten“, weiß die Pressesprecherin. Und genau das macht den Charme dieser berühmten Sängerknaben aus. Sie strahlen etwas Schelmisches, Lausbübisches aus, kichern mal vor sich hin oder rempeln sich sanft an. Selbst in der Kirche. Von Uniformismus und Gleichschaltung hält man im Augarten - trotz einheitlicher Konzertkleidung - nämlich nichts. Die Matrosenanzüge aber sind und bleiben das Markenzeichen der Sängerknaben. Sie sollen einst sogar Walt Disney dazu inspiriert haben, seinen Donald Duck in eben einen solchen Anzug zu stecken.

Im Internat trägt jeder, was er will. Aber selbstverständlich gibt es auch Regeln, an die sich jeder halten muss. Doch die Jungs, die 39 unterschiedlichen Nationalitäten und verschiedenen Religionen angehören, dürfen hier Kinder sein, herumalbern und sich nach dem gemeinsamen Mittagessen zum Beispiel beim Fußballspielen austoben. „Fußball ist ganz wichtig!“, betont die Pressesprecherin. Im Augarten-Palais und -Park ist genug Platz für Individualität, für Spaß und Spiel. Während am späten Vormittag Räume und Treppenhäuser von Gesang erfüllt sind, schallt am Nachmittag Kinderlärm durch den großen Garten, in dem Fußball, Fangen oder Verstecken gespielt wird.

Internationale Besetzung: Russen und Ukrainer, Muslime und Christen

Die Jungs wachsen in einem behüteten Umfeld auf, fernab von den Krisen dieser Welt. Sorglos, wie es scheint. Hier singen Muslime im katholischen Gottesdienst, teilen Russen und Ukrainer ein Zimmer, finden syrische oder afghanische Flüchtlingskinder ein neues Zuhause. Dafür wird von ihnen allen aber auch neben guten schulischen Leistungen viel Disziplin gefordert. Nur dann nämlich kann so ein Chor Weltniveau erreichen. Für Konzertmeister Chang liegen genau darin der Reiz und die Schwierigkeit seiner Arbeit: „Wir haben hohe Ansprüche und ich will, dass die Jungs professionell arbeiten. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass das noch Kinder sind und ich sie auch Kinder sein lassen muss.“ Eines ist diesen Kindern gemein: Sie lieben es zu singen. Würden sie sonst außerhalb der Chorproben ständig vor sich hin trällern? Oder behaupten, die täglichen zwei Probestunden bei Kapellmeister Chang seien pure Freude, obwohl dieser durchaus streng sein kann?

Lorenz steht auf der Empore der Hofburgkapelle ganz vorne, direkt neben dem Dirigenten. Mit seinen blonden Locken sieht der 13-Jährige aus der Steiermark nicht nur aus wie ein Engel, er singt auch so. Nicht selten Soli. Seit vier Jahren gehört er zu den Sängerknaben, wollte unbedingt einer von ihnen werden, nachdem er ein Konzert im Fernsehen gesehen hat. Überhaupt kämen heute die meisten Bewerbungen direkt von den Jungs selbst, erzählt Tina Breckwoldt. „Vor 20, 30 Jahren war das noch anders, da haben die Eltern ihre Kinder bei uns angemeldet.“ Bei der Salieri-Messe gibt Lorenz hörbar den Ton an. Konkurrenzdenken liegt ihm aber fern. „Das gibt es höchstens auf dem Fußballplatz“, erzählt er. Hier kämpfen die Jungs chorweise oft und gerne gegeneinander. Man muss wissen: Die Wiener Sängerknaben bestehen mittlerweile aus vier Chören à circa 20 Jungen. Die Auftritte sind inzwischen nämlich so zahlreich, dass sie mit einem Chor alleine gar nicht besetzt werden könnten. Zu den vier Sängerknabenchören gesellen sich inzwischen auch noch ein Kinderchor, der gemischte Jugendchor Juventus und das Ensemble der Wiener Chormädchen.

Der Chor hat Nachwuchssorgen

Man mag kaum glauben, dass trotzdem von Nachwuchssorgen die Rede ist. Doch tatsächlich werden Wiener Sängerknaben händeringend gesucht. Dabei ist es gar nicht so schwierig, einer von ihnen zu werden. Ein gutes Gehör sei wichtig, vor allem aber der Wille, in einer Internatsgemeinschaft zu leben und die Liebe zur Musik. Singen lernen könne fast jedes Kind, davon ist der künstlerische Leiter der Wiener Sängerknaben, Gerald Wirth, überzeugt.

In der Wiener Hofburgkapelle herrscht an diesem Sonntag daran kein Zweifel. Zu hören sind die Sängerknaben dort übrigens auch am morgigen Heiligabend. Um 9.15 Uhr - wie immer sonntags.