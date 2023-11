Wie schädlich sind brennende Kerzen?

In der Zeit der langen Nächte in Mittel- und Nordeuropa verbreiten Kerzen in vielen Räumen eine gemütliche Stimmung und schaffen eine heimelige Atmosphäre, die mit Adventskränzen und Weihnachtsbäumen ihren Höhepunkt findet. Aber was ist mit dem Qualm, wenn die Lichtlein ausgeblasen werden? Können brennende Kerzen vielleicht sogar die Gesundheit gefährden? Falls ja, wie lassen sich die Risiken verringern, ohne auf die besinnlichen Momente im Schein der kleinen Flammen zu verzichten?

Objektive Antworten auf solche Fragen finden Experten für Luftqualität in Innenräumen wie Tunga Salthammer vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung (Wilhelm-Klauditz-Insitut oder kurz Fraunhofer WKI) in Braunschweig allerdings nicht in der heimeligen Stube, sondern in High-Tech-Edelstahlkammern. Darin brennen in einem Volumen von acht Kubikmetern dann Kerzen, die extra für diese Versuche hergestellt wurden, berichten der Lufthygieniker, der Mitglied der Kommission Innenraumlufthygiene am deutschen Umweltbundesamt ist, und seine Kollegen im Online Journal „Environmental International“. Lassen sich dort doch mit modernen Methoden das Brennen der Kerzen und die dabei entstehenden Substanzen gut beobachten und messen.

Pflanzenwachse wie Soja oder Paraffin

Untersucht wurden die vier in Europa und Nordamerika meist verkauften Kerzen-Brennstoffe aus Pflanzenwachsen von Palmen oder Soja, sowie aus Paraffin, das aus Erdöl hergestellt wird, und dem aus Palmöl oder aus tierischen Fetten hergestellten Stearin. Diese Kerzen waren entweder mit Duft- und Aroma-Mischungen versetzt oder wurden ohne einen solchen Zusatz verbrannt. Diese Wachse schmelzen bereits bei 60 bis 70 Grad Celsius. In der Flamme werden dann Temperaturen zwischen 600 und 1400 Grad Celsius erreicht, bei denen das flüssige Wachs verdampft und mit Sauerstoff aus der Luft verbrennt.

Aromastoffe im Fokus

Da Wachse allesamt Kohlenwasserstoffe oder daraus abgeleitete Produkte sind, entsteht bei solchen Verbrennungsprozessen neben geringen Mengen Kohlenmonoxid vor allem Kohlendioxid. Allerdings reagieren bei Temperaturen über tausend Grad Celsius, die nicht nur in der Kerzenflamme, sondern auch in den Flammen von Gasherden oder in offenen Kaminen erreicht werden, auch die beiden Hauptbestandteile der Luft Stickstoff und Sauerstoff miteinander und bilden Stickoxide. Deren Entstehung lässt sich bei offenen Flammen also kaum vermeiden.

Nach den Analysen von Tunga Salthammer produzierten die vier untersuchten Kerzen-Brennstoffe jeweils ähnliche Mengen von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxiden. Das veränderte sich deutlich, sobald Aromastoffe ins Spiel kamen: In der Luft schwebten dann erheblich mehr flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds oder kurz „VOC“). Dabei handelt es sich um die Aromastoffe aus der Kerze, die aus dem geschmolzenen Wachs verdunsten und so einen angenehmen Duft in der Luft erzeugen. Nicht vermeiden lässt sich allerdings, dass einige dieser Substanzen in der heißen Kerzenflamme verbrennen und so andere Verbindungen entstehen.

Grenzwerte werden selten erreicht oder überschritten

In den meisten Fällen überschritten die gemessenen Werte von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Stickoxiden, sowie der VOCs ihre jeweiligen Richt- oder Grenzwerte nicht und lagen oft deutlich darunter. Einzig für Benzopyren, dass bei unvollständiger Verbrennung häufig entsteht, und Acrolein wurden die Langzeit-Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Teil überschritten.

Wie die Situation in der Realität in ganz normalen Haushalten aussieht, das hat eine Gruppe um Alfred Wiedensohler vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig untersucht. In dieser Studie, an der auch der Leiter des Berliner Fachgebiets Innenraumhygiene des Umweltbundesamtes (UBA) Wolfram Birmili beteiligt war, wurden in 40 Berliner und Leipziger Wohnungen mehr als eineinhalb Jahre lang winzige Partikel gemessen, die gerade einmal zehn bis achthundert Nanometer und damit unvorstellbare zehn bis achthundert Millionstel Millimeter klein waren.

Hausgemachte Probleme

56 Prozent dieser praktisch unsichtbaren Winzlinge stammten aus den Wohnungen, der Rest war von der Straße ins Haus gedrungen, berichtet die Gruppe in der Zeitschrift „Indoor Air“. In der kalten Jahreszeit stieg dieser Anteil sogar auf 70 Prozent, weil dann die Fenster meist geschlossen blieben und so weniger Partikel von außen eindringen konnten. Und weil in der dunklen Jahreszeit vor allem im Advent und an Weihnachten erheblich mehr Kerzen in den Wohnungen angezündet werden. Diese wiederum sind die größte Quelle der in den Räumen selbst entstandenen Fein- und Ultrafeinstäube. 53 Billionen oder 53 Millionen Millionen solcher Winzlinge stiegen in jeder Stunde von einer einzigen brennenden Kerze in die Luft.

Diese Partikel gehören zu den Ultrafeinstäuben und sind weniger als hundert Nanometer groß. Wird die Kerze ausgeblasen oder gelöscht, gelangen dagegen deutlich größere Teilchen im Feinstaub-Bereich in die Luft, die oft als Kerzenrauch mit dem bloßen Auge zu sehen sind. „Diese Partikel ähneln denen, die im Tabakrauch entstehen“, erklärt UBA-Innenraumhygieniker Wolfram Birmili.

Beeinflussen diese steigenden Schadstoff-Belastungen durch brennende Kerzen auch die Gesundheit? Konkrete Erkenntnisse dazu hat der zuständige UBA-Forscher Wolfram Birmili bisher nicht. Trotzdem rät er zu sorgfältigem Umgang mit Kerzen, die auf dem Adventskranz und an Weihnachtsbäumen, unter Teekannen oder beim Candlelight-Dinner brennen: Spätestens wenn die Flammen ausgepustet sind, empfiehlt das UBA, den Raum gut lüften und so die Schadstoff-Konzentrationen rasch zu senken.

Bitte immer gut lüften!

Lüften ist ohnehin in bewohnten Räumen immer eine gute Idee, weiß auch Fraunhofer-Forscher Tunga Salthammer. Bei geschlossenen Fenstern staut sich in der Luft das Kohlendioxid, das Menschen und Tiere ausatmen. Während einer 45-minütigen Vorlesung hatte der Chemiker an einem Herbsttag gemessen, dass der Gehalt von 0,04 Prozent Kohlendioxid auf satte 0,2 Prozent stieg. „Das ist ungefähr die Konzentration, ab der wir die Luft als recht schlecht empfinden“, erklärt Tunga Salthammer. Werden die Fenster des Hörsaals weit geöffnet, sinkt die Kohlendioxid-Konzentration in vier Minuten auf 0,06 bis 0,07 Prozent. Auf diese Weise lassen sich vermutlich auch zu Hause Kohlendioxid und die Schadstoffe aus brennenden Kerzen gut „entlüften“.

Natürlich könnte man die Fenster schon aufreißen, während die Kerzen brennen. Nur entsteht dabei leicht ein Luftzug, der die Flamme flackern lässt. „Dabei bildet sich erheblich mehr Rauch und auch viel mehr Schadstoffe“, erklärt UBA-Forscher Wolfram Birmili. Eher wenig bringt dagegen ein Kürzen des Dochtes vor dem Anzünden, vermutet der UBA-Forscher: „Dadurch fehlt ja nur ein kleiner Teil des Dochtes, während die Kerze und der gesamte Rest des Dochtes normal abbrennen und dabei Schadgase und Partikel erzeugen“, sagt Wolfram Birmili.

Kräftig lassen sich die Schadstoffkonzentrationen natürlich auch senken, wenn man auf Kerzen mit Duftstoffen verzichtet. Will man zusätzlich auf die Nachhaltigkeit achten, sollte man zu Kerzen aus Bienenwachs oder reinem Stearin aus nachhaltigen Pflanzenanbau und Tierabfällen greifen. Auf Paraffin-Flammen sollte man dagegen verzichten, weil sie letztendlich Erdöl verbrennen. Bei den freigesetzten Schadstoffen dagegen gibt es zwischen diesen Kerzen-Materialien nur geringe Unterschiede.