Wie’s heute im Ahrtal aussieht

Manchmal steht einem die Moral im Weg. Dann fragt man sich, ob man da hinfahren darf, dorthin, wo zerstörte Häuser und weggebrochene Brücken an schlimmste Schicksale erinnern. Wo Menschen in ihrem Wohnzimmer ertranken. Wo die Fluten Flüchtende aus den Bäumen rissen. Wo es etwas gab, mit dem keiner gerechnet hatte. Eine tödliche Flut mitten in Deutschland. Die Antwort aber ist klar, wenn man die Menschen im Ahrtal fragt. Man darf. Und nicht nur das: man soll. „Wir brauchen jetzt keine Helfer mehr, wir brauchen Touristen, die helfen uns mehr“, sagt der Weinbaupräsident des Ahrtals Hubert Pauly. Keiner müsse sich fürchten als schaulustiger Katastrophentourist wahrgenommen zu werden.

Ganz im Gegenteil: Wer jetzt zwei Jahre nach der Flut in das schöne Tal ganz im Norden von Rheinland-Pfalz mit seinen schroffen Felsen und steilen Weinbergen kommt, der zeigt sich solidarisch mit denen, die dageblieben sind, die aufbauen, die weitermachen. Und die Touristen sehen dann, wie viel schon gelungen ist. Auch wenn manche Park- und Campingplätze und Promenaden am Ufer verschwunden sind ‐ 80 Prozent der Hotels und Gaststätten haben wieder geöffnet ‐ und immerhin 60 Prozent der Betten, die es vor der Katastrophe 2021 gab, stehen wieder zur Verfügung. Die Gäste werden mit Optimismus empfangen „We AHR open“ lautet das Motto, das sich die Touristenwerber zur Wiedereröffnung nach der Katastrophe ausgedacht haben.

Schnell wurde wieder aufgebaut

Wer durch das schöne Fachwerkörtchen Ahrweiler bummelt, der kann bewundern, wie schnell wieder wie viel aufgebaut wurde. Die Bilder der Zerstörung, die dort im Hotel Rodderhof hängen, wirken wie aus einer fernen Zeit. An vielen Stellen, wie zum Beispiel in Bells Genusshof in der Innenstadt, erlebt man, dass die Menschen das Weitermachen oft als Neuanfang verstehen ‐ dort wo früher mehrere Kegelclubs gleichzeitig mit Standard-Schnitzel-Menüs verköstigt wurden, wird nun auf höherwertige Küche gesetzt, auf ein Miteinander von örtlichem Möbelladen, Schmuckatelier und Florist. Man möchte den Gästen Neues bieten. Und das funktioniert. Zum Beispiel auch im Weingut Seermann im benachbarten Altenahr, in dessen Kelterhaus das Wasser bis zum First stand und wo es nun ein Feinschmeckerlokal mit Sieben-Gänge-Menü gibt. Dies heißt wie einst der Urgroßvater genannt wurde ‐ „Thüres“. Er war es, der beim Schwarzbrennen erwischt wurde und deshalb aus der Genossenschaft flog. Im Nachhinein ein Segen für das Weingut, das nun selbstständig arbeiten kann.

Das Nebeneinander zwischen Genossenschaften, darunter die älteste Winzergenossenschaft der Welt in Mayschoss, die noch immer teilweise lieblich ausgebaute Rotweine in Literflaschen für den Massengeschmack abfüllen, und Winzern, die zu den besten gehören, was Deutschland zu bieten hat, zeichnet das kleine Weinanbaugebiet aus. Ein Weingut zu besuchen, das zum Verband der Prädikatsweingüter (VDP) gehört, von denen es einige an der Ahr gibt, das sollte bei jedem Ahr-Besuch eingeplant werden. Dann kann man mal probieren, wie hervorragend burgundisch deutscher Spätburgunder schmecken kann. Wer das bei Alexander Stodden in Rech macht, erlebt, wie stark der Ort noch immer von der Flut gezeichnet ist. „Wir werden noch lange brauchen, bis wir dahin kommen, wo wir waren ‐ aber ich hoffe, dass wir dann alles schöner machen, als es war“, sagt der Winzer.

Alte Weinfässer stehen wieder an ihrem Platz

Der Tatendrang, das Nach-vorne-Blicken ist überall zu spüren. Alte Fachwerke werden neu ausgemauert, die Genossenschaft Mayschoss-Altenahr, die jedes Jahr rund 1,3 Millionen Liter Wein produziert, zeigt den Touristengruppen, die sie schon wieder eine nach der anderen durch die großen alten Weinkeller führt, stolz ihre Neubaupläne. Die alten Fässer, die allesamt weggespült worden waren, stehen wieder an ihrem Platz. Stodden aber, der Perfektionist, leistete es sich, alle Fässer neu anzuschaffen. Das ist die Ausnahme. Und er ist es auch, der anders als viele durchaus kritisch in die Zukunft schaut: „Wenn so eine Flut in 100 Jahren wiederkommt, dann ist es eben so. Aber sollte das noch einmal in meinem Leben passieren, dann ist es hier vorbei, dann baut hier keiner mehr auf, dann ist die Ahr ein Biotop.“

Damit aber möchte niemand wirklich rechnen. Die Touristenführer bieten wieder ihre Touren an, zum Beispiel die Wanderung „Zwischen den Welten“ in Altenahr. Sie führt von unbeschadet gebliebenen, schönen grünen Weinbergen mit ihren alten Trockensteinmauern zu dem Ort, in dem die Zerstörung noch sichtbar ist, wo die griechische Taverne noch in einer Bretterbude ihre Küche hat und Hotelsäle Rohbauten gleichen. Manch Brücke fehlt noch, sodass einige Rundwanderwege zur Sackgasse werden. Doch selbst der berühmte Ahr-Steig ist nun wieder von der Quelle in Blankenheim bis zur Mündung in Sinzig, teilweise über Umleitungen, voll begehbar. Und wer nicht gleich mehrere Tage marschieren mag, für den ist der Rotweinwanderweg ideal ‐ das schönste Stück erstreckt sich zwischen Ahrweiler und Altenahr. Dort kann man zur Burg Are (das keltische Wort bedeutet Wasser) hochwandern ‐ eine Burg, die von 1095 bis 1689 uneinnehmbar war. Und es lässt sich bequem zum nahe gelegenen Kloster Marienthal spazieren.

Ahr-Winzer sind optimistisch

Etwas oberhalb des Klosters sieht man befremdliche Betonbauten in den Weinbergen ‐ es sind Überbleibsel des einstigen „Ausweichquartiers der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland“ ‐ kurz des Regierungsbunkers. Untergebracht in einem 3,2 Kilometer langen ehemaligen (und nie befahrenen) Eisenbahntunnel und dessen Seitengängen, die sich auf 17 Kilometer Länge summieren, sollte der Bunker im Ernstfall 3000 Menschen 30 Tage lang Schutz bieten vor den Auswirkungen eines Kriegs mit atomaren, biologischen oder chemischen Waffen. Seit 1965 der erste Teil des Bunkers fertiggestellt worden war, arbeiteten bis Ende 1997 140 Menschen im Drei-Schicht-Betrieb, um die Stadt unter der Erde mit Betten für Bundespräsident und Kanzler, Verfassungsgericht und Verfassungsschutz und für die Vorstände kriegsnotwendiger Unternehmen stets einsatzfähig zu halten.

Heute heißt das Ganze „Dokumentationszentrum Regierungsbunker“. Originalgetreu sind einige Schlafzimmer, Büros und Werkstätten im Untergrund wieder aufgebaut worden. Ein Besuch, so befremdlich er sein mag, lohnt sich. Vor allem, wenn man weiß, dass nun mancher Nebenstollen sinnvoll genutzt wird ‐ nämlich zum Beispiel vom „Sektwerk“ zum Lagern des Schaumweins, der mindestens neun Monate auf der Hefe reifen muss, bevor es feinen Winzersekt gibt. Sehr oft als „Blanc de Noir“ ‐ also ein weißes Getränk aus roten (Spätburgunder)-Trauben. Dieser Trend ist nicht nur beim Sekt zu beobachten. Auch beim Wein. „Weiß ist gefragter, mehr als rot“, sagt Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts. Die Ahr-Winzer reagieren darauf ‐ sie nutzen den Saftabzug ihrer roten Trauben, der ohne Kontakt zu den Traubenhäuten weiß bleibt, für den „Blanc de Noir“ und haben als Nebeneffekt gehaltvolleren Roten. Zudem setzen sie auf guten Rosé. „Der hat an der Ahr ja auch richtig Potenzial“, sagt Büscher. Also auch hier hat das Ahrtal einen Neuanfang gewagt.