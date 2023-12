Am Wochenende bekam Sandra Weibel den Anruf eines potenziellen Kunden. Der Mann, 35 Jahre alt, leidet an einer lebensbedrohlichen Erbkrankheit. Er wird beatmet und rund um die Uhr intensiv betreut. „Er kann nur noch einen Arm bewegen“, berichtet Weibel. Damit hielt er das Telefon und schilderte seine Sehnsucht nach Körperkontakt und womöglich auch nach Geschlechtsverkehr. Sandra Weibel wird ihn demnächst aufsuchen. Die 45-Jährige ist Sexualbegleiterin.

Ich will Räume öffnen für Menschen, die keinen Zugang zu ihrem Körper haben oder zu ihrer Sexualität. Sandra Weibel

An Sexualbegleiter wenden sich Menschen mit Einschränkungen. Von jung bis alt, ob bettlägerig, behindert oder betagt. Jedes Handicap kommt infrage, auch psychische Erkrankungen wie Autismus, Demenz oder Angststörungen. Personen, die eben nicht so leicht in Beziehung mit anderen treten können. „Ich will Räume öffnen für Menschen, die keinen Zugang zu ihrem Körper haben oder zu ihrer Sexualität“, sagt Sandra Weibel, die im Ostalbkreis lebt und hier unter geändertem Namen erscheint.

Viele von ihnen leiden unter Berührungsarmut. Sie haben sich innerlich zurückgezogen und müssen erst wieder lernen, sich und andere anzufassen. Sandra Weibel

„Viele von ihnen leiden unter Berührungsarmut“, erklärt sie, „sie haben sich innerlich zurückgezogen und müssen erst wieder lernen, sich und andere anzufassen.“ In der Gesellschaft ist dieses Thema kaum präsent, in Fachkreisen dagegen sehr wohl.

Raus aus der Tabuzone

„Wir sind froh, dass es langsam aus der Tabuzone rauskommt“, sagt Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin vom Verband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg. „Dass die Öffentlichkeit wahrnimmt, dass Frauen und Männer mit Behinderungen auch Frauen und Männer mit Bedürfnissen sind.“ Pagel-Steidl erinnert sich noch gut an das Telefonat mit einem Vater, der ihr berichtete, wie er seine schwerstbehinderte Tochter bei der Selbstbefriedigung überraschte. „Er hat sie deshalb mit Fernsehentzug bestraft.“

Das ist nun 20 Jahre her, inzwischen ist die Gesellschaft offener, „es geht aber nur langsam voran“, so die Geschäftsführerin. Noch immer reagieren die Leute bei dem Thema peinlich berührt oder sprachlos. Entsprechend begrüßt der Verband die Sexualbegleitung, wenn es für die Betroffenen keine anderen Möglichkeiten gibt. Obwohl dadurch nicht alle Sehnsüchte erfüllt werden. „Den Wunsch nach Liebe und einer dauerhaften Partnerschaft kann es nicht ersetzen.“

Die Nachfrage nach Sexualbegleitung ist groß. Sara Seubert

An der Gesetzgebung würde dieser Wunsch hingegen nicht scheitern. Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Eheschließung und Familie, sie haben ein Recht darauf, ihre Fruchtbarkeit auszuleben. Was sie auch wahrnehmen wollen, wie Sara Seubert, Sozialpädagogin bei der Beratungsstelle Kassandra in Nürnberg, bestätigt. „Die Nachfrage nach Sexualbegleitung ist groß.“ Anfragen stellen, sofern in der Lage, Betroffene selbst, in anderen Fällen das Pflegepersonal. „Dann kommt es darauf an, wie aufgeschlossen das Heim und die Heimleitung ist.“ Was höchst unterschiedlich ausfallen kann. Wie weit sich die Wünsche tatsächlich erfüllen lassen, hängt allerdings nicht selten von der Verwandtschaft ab.

Wunsch nach Körperkontakt auch im Alter

„Der Gedanke, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung ein sexuelles Bedürfnis haben, ist noch relativ frisch“, so Seubert. „Und wenn sich der eigene Sohn oder die eigene Tochter wie ein Kleinkind benehmen, kann es nochmal schwerer fallen, zu sehen und zu verstehen, dass trotzdem ein sexuelles Bedürfnis besteht.“ Genauso schwer, wie den Wunsch nach Körperkontakt und Befriedigung bei älteren Menschen zu erkennen und zu akzeptieren. „Das Verlangen verändert sich im Alter vielleicht, es ist aber nicht weg.“

Es handelt sich um eine normale sexuelle Dienstleistung für eine bestimmte Gruppe. Simone Hartmann

Für eine Umsetzung braucht es dann oft Unterstützung, etwa über die Sexualbegleitung. Diese gilt juristisch als Prostitution, was Simone Hartmann von pro familia Nürnberg auch für richtig hält. „Es handelt sich um eine normale sexuelle Dienstleistung für eine bestimmte Gruppe.“ Dass mit der Professionalisierung auch öffentliche Kritik einhergeht, ist für die Sexualberaterin nicht neu. „Es gibt immer wieder die Tendenz, zu sagen, wir schauen nur auf die kriminellen Seiten der Prostitution und lehnen diese per se ab.“ Aktuell häufen sich in Deutschland Stimmen, die das sogenannte Schwedische Modell einführen wollen, bei dem die Käufer von Sexdiensten bestraft werden. Dieses Modell würde aber auch die Menschen mit Handicap kriminalisieren, es wäre das Ende der Sexualbegleitung, zumindest auf legalem Weg.

Sperrbezirke treffen auch Pflegeeinrichtungen

Hürden gibt es allerdings auch heute schon reichlich. So weisen die meisten Städte Sperrbezirke aus, wo sexuelle Dienstleistungen verboten sind. In diesen Gebieten liegen häufig jedoch Heime und Pflegeeinrichtungen, in denen sich deshalb Sexualbegleitung ausschließt. Als drastisches Beispiel gilt München, das fast den gesamten Innenstadtbereich als Sperrbezirk ausweist, was dort Menschen mit Beschränkungen das Ausleben ihrer Wünsche unmöglich macht. Und sie um eine wichtige Erfahrung beraubt.

Manche wollen nur jemand berühren oder umarmen. Andere wünschen sich sexuelle Handlungen bis hin zum Geschlechtsverkehr. Simone Hartmann

„Für mindestens die Hälfte der potenziellen Kunden ist die Sexualbegleitung die erste sexuelle Begegnung“, erklärt Hartmann. Schon ein Leben lang beeinträchtigt, fehlt es an Erfahrungen, verbunden mit Sorgen und Ängsten, sich in eine solche Situation zu begeben. „In Begleitung und Beratung geht es darum, mehr Sicherheit zu schaffen.“ Und um Wünsche und Bedürfnisse zu benennen, die genauso individuell sind wie bei jedem anderen auch. „Manche wollen nur jemand berühren oder umarmen. Andere wünschen sich sexuelle Handlungen bis hin zum Geschlechtsverkehr.“

Für ein besseres Miteinander von Anbieter und Kunden bieten Kassandra und pro familia eine Weiterbildung zur Sexualbegleitung an. Dabei werden Fragen beantwortet zu Behörden, Werbung, Juristischem und nicht zuletzt zu einem angemessenen Umgang. „Es geht viel um Haltung, um ein Menschenbild auf Augenhöhe“, erklärt Hartmann. Dazu gehört das Wissen um Krankheitsbilder. Was etwa sind typische Merkmale bei Muskeldystrophie, was kann einem bei Autismus begegnen? „Es geht viel um Kommunikation, weil es je nach Art und Schwere der Behinderung manchmal anderer Wege bedarf.“

Sexualbegleiter als Seiteneinstieg

Die Teilnehmer kommen aus der herkömmlichen Prostitution, vielfach auch, wie Sandra Weibel vom Ostalbkreis, aus dem Tantrabereich. Oder sie sind Seiteneinsteiger, aus der Pflege oder Altenhilfe, so wie Marc Kowalski, der unweit von Biberach hauptberuflich im sozialen Bereich arbeitet. „Über meine Arbeit bin ich mit dem Thema konfrontiert worden“, berichtet der 51-Jährige. Konfrontiert mit den Bedürfnissen eingeschränkter Menschen und mit dem Unwissen darüber unter Fachkräften. „Das wird oft erst bemerkt, wenn der Hausfrieden schon in Gefahr gerät.“

Wenn es zum Beispiel in einer Wohneinrichtung zu übergriffigem Verhalten kommt. Wenn ein Bewohner andere immer wieder drücken, kuscheln und anfassen will. „Ein reflektiertes Team merkt, da ist womöglich ein unterdrücktes Bedürfnis.“ Und lotet Möglichkeiten aus, damit Betreuer und Bewohner respektvoll miteinander klar kommen, ohne dass Grenzen verletzt werden. Auch deshalb bietet Kowalski nebenberuflich seine Dienste an, für 100 Euro pro Stunde plus Fahrkosten. Leisten können sich das allerdings nur wenige, „das müssen sie sich vom Taschengeld absparen“. So erhalten Behinderte in den Werkstätten meist nur einen Obolus, auch Pflegebedürftigen fehlt oft das Geld für eine Sexualbegleitung.

Gegen das Schwedische Modell

Somit stehen viele Fragezeichen auf dem Weg zur persönlichen Entfaltung. Fachleute plädieren deshalb für Ausnahmeregelungen in Sperrbezirken und votieren gegen das Schwedische Modell, das Menschen mit Einschränkungen noch weiter ausgrenzen würde. Und sie wünschen sich, dass die Anzahl der Sexualbegleiter wächst. „Die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot“, sagt pro-familia-Expertin Hartmann. Die vor allem aber die Schranken in den Köpfen bedauert.

Wir sehen zunehmend eine konservative Strömung in der Gesellschaft, die den freien Umgang mit Sexualität grundsätzlich problematisiert. Simone Hartmann

„Wir sehen zunehmend eine konservative Strömung in der Gesellschaft, die den freien Umgang mit Sexualität grundsätzlich problematisiert“, so die Sexualberaterin. Eine Strömung, der die Kombination aus Behinderung und Sexualität fremd und falsch vorkommt.

Menschen mit Behinderung werden Kompetenzen abgesprochen. Sie werden auf ihre scheinbaren Defizite festgeschrieben und nicht darauf, dass sie wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Simone Hartmann

„Menschen mit Behinderung werden Kompetenzen abgesprochen. Sie werden auf ihre scheinbaren Defizite festgeschrieben und nicht darauf, dass sie wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Da haben wir ein Problem.“ Was sich beim Thema geistige Beeinträchtigung noch verschärft. „Da wird unwissend davon gesprochen, ,die sind ja wie Kinder, denen können wir doch keine erwachsene Sexualität zugestehen’. Das stellt man sich erst gar nicht vor.“ Erschwerend kommen noch von Werbung getriebene Vorstellungen über Schönheitsideale dazu, wer attraktiv ist, wer begehrenswert - und wer nicht. „Da passen ganz viele Menschen mit Beeinträchtigung nicht rein und fallen als potenzielle Partner hinten runter.“

Dabei erscheint Sexualität in der Gesellschaft zwar allgegenwärtig, sie wird trotzdem noch immer tabuisiert. Genauso wie manche Probleme womöglich weiter verbreitet sind als gedacht. So kommen zu Sandra Weibel vermehrt auch Kunden ohne Einschränkungen. Weil sie noch nie Kontakt zu einer Frau hatten. Weil sie Angst haben vor Blicken und Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. „Es ist sehr bewegend, diese Menschen glücklich zu machen und ihnen ihre Ängste zu nehmen.“ Weibel nennt sie „Absolute Beginners“. Weil sie ganz am Anfang stehen. Und weil es nie zu spät ist für Nähe und Berührung.