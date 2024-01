Wie ein Eisbärfell vor Kälte schützt

Der Eisbär ist das größte Landsäugetier in der Arktis - und perfekt an die unwirtlichen Bedingungen angepasst. Nicht nur, dass er mit seinem weißen Fell auf Schnee und Eis gut getarnt ist. Auch bei eisigen Temperaturen von bis zu minus 50 Grad hält er sich warm. Dafür sorgt sein dichter Pelz mit der darunterliegenden, fast zehn Zentimeter dicken Fettschicht. Strengt sich ein Eisbär an, rennt oder kämpft, kommt er nicht ins Schwitzen. Stattdessen muss er hecheln wie ein Hund, um über seine Zunge etwas Wärme an die Umwelt abzugeben.

Was Forscher besonders interessiert, ist das Fell, das Eisbären nach einem recht einfachen Prinzip auch im kalten Polarwinter warmhält: In jedem seiner Haare umhüllt eine feste Schale einen sehr porösen Kern. Die dort eingeschlossene Luft isoliert hervorragend und hält so die Kälte draußen und die Körperwärme drinnen. Dieses Konstruktionsprinzip haben sich Wissenschaftler bereits zunutze gemacht und kopiert.

In der Technik haben sogenannte Aerogele eine sehr ähnliche Struktur mit einem filigranen Netzwerk, das viele Poren hat, die zum Beispiel den Mars-Rover der US-Weltraumbehörde NASA vor der eisigen Kälte des roten Planeten schützt. Die naheliegende Idee, auch wärmende Textilien mit Aerogelen nach dem Prinzip „Eisbärhaar“ zu produzieren, scheiterte bisher allerdings an der mangelnden Dehnbarkeit solcher Aerogele: Schon beim Zusammennähen und bei ähnlichen mechanischen Belastungen, wie sie zum Beispiel in der Waschmaschine auftreten, würden diese feinen Strukturen brechen und die Textilien ruinieren.

Jetzt aber meldet ein Team um Weiwei Gao und Hao Bai von der Hochschule für Wissenschaft und Technik Zhejiang in der chinesischen Neun-Millionen-Stadt Hangzhou in der Zeitschrift „Science“ eine elegante Lösung dieses Problems.

„Dabei kombinieren sie schon lange bekannte Methoden zu einem völlig neuen Verfahren“, erklärt Stanislav Gorb. Der Biologe überträgt an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel Strukturen und Mechanismen der Biologie auf technische Anwendungen, war an der Studie der chinesischen Forscher aber nicht beteiligt. Um Aerogele herzustellen, hatte der Wissenschaftler in den 2000er-Jahren noch am Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart sehr feines Pulver von Metallteilchen in Wasser schlagartig auf sehr niedrige Temperaturen von zum Beispiel minus 196 Grad Celsius abgekühlt. Dabei entstehen blitzartig Eiskristalle, die von einer filigranen Metallstruktur umgeben sind.

Dieses Eis verdampft bei einem „Gefriertrocknen“ genannten Verfahren bei niedrigen Temperaturen und sehr niedrigem Druck. Übrig bleibt die filigrane Struktur aus dem Metallpulver, das bei höheren Temperaturen in einem als „Sintern“ bezeichneten Prozess zu winzigen Stegen verbacken wird. In der so entstandenen Struktur wurden die Wasserkristalle durch mit Luft gefüllten Poren ersetzt. Mit einem ähnlichen Verfahren stellt jetzt auch die Gruppe um Weiwei Gao und Hao Bai aus einem mit Wasser verdünnten flüssigen Polymer ein Aerogel her, das zu mehr als 90 Prozent aus mit Luft gefüllten Poren besteht, während der Rest ein feines Polymer-Netzwerk ist.

Nur fehlt dieser Substanz immer noch die Festigkeit und Dehnbarkeit von Textilfasern. Solche Aerogele können daher leicht überspannt werden und so brechen. Um das zu verhindern, ummantelt die chinesische Gruppe die fragilen Fasern mit Polyurethan. „Dieser Kunststoff hat Eigenschaften, die Gummi ähneln“, erklärt Stanislav Gorb. Dadurch stabilisiert diese Hülle die fragilen Strukturen im Inneren und deren überragende Wärme-Dämmwerte. Auch nach zehntausend Dehnungen auf die doppelte Länge verändern sich diese Eigenschaften kaum. Um diese Eigenschaften weiter zu testen, webte das Team einen Pullover aus seinem Material und verglich ihn mit kommerziellen Produkten aus Nylon, Polyester und Wolle. Im Vergleich mit den beiden Kunststoffen hielt das nach dem Vorbild der Eisbärenhaare hergestellte Produkt erheblich besser warm und war in dieser Eigenschaft auch Wolle leicht überlegen. Und auch im Vergleich mit einer Weste aus Daunen konnte der Kunststoff punkten: Bei vergleichbaren Dämmwerten war das Daunenprodukt fünfmal dicker.

Tatsächlich bewähren sich solche neuartigen Textilien nach Vorbild der Eisbärenhaare auch bei einer Außentemperatur von minus 20 Grad Celsius und halten ihren Träger schön warm. Obendrein lassen sich Textilien aus den neuen Fasern problemlos in der Waschmaschine säubern, können je nach den Wünschen der Kundschaft gefärbt werden und können herkömmliche Textilien mit ihren überragenden Eigenschaften gut ersetzen.

Allerdings erkennt Stanislav Gorb auch noch ein kleines Manko. Der gummiartige Polyurethan-Mantel dürfte auf der nackten Haut nicht besonders angenehm zu tragen sein. Aber auch da bietet die Textilindustrie längst Abhilfen. „Unter den super-wärmenden Kunststoff nach Vorbild von Eisbärenhaaren kann man ja Unterwäsche aus Baumwolle tragen“, meint der Kieler Forscher.