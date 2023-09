Pandemie

WHO besorgt über Anstieg der Corona-Fälle

Ein positiver Corona-Schnelltest liegt auf einem weiteren Schnelltest. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa )

Einweisungen in Krankenhäuser und Corona-Behandlungen steigen in mehreren Ländern wieder an. Gerade in den Risikogruppen ist der Anteil der Geimpften laut WHO besorgniserregend tief.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 18:51 Von: Deutsche Presse-Agentur