Vorhersage

Wetterdienst hebt Unwetterwarnungen auf

Offenbach/Berlin / Lesedauer: 1 min

Das Reichstagsgebäude ist mit Schnee bedeckt. (Foto: Annette Riedl/dpa )

Der Winter klopft an die Tür: In den nächsten Tagen wird es kalt in Deutschland. Es gibt Schneefälle und die Glatteisgefahr steigt.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 09:52 Von: Deutsche Presse-Agentur