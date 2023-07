Herr Habel, Sie sind Diplom-Geograph und Wetterexperte. Hitzewellen im Mittelmeer-Raum mit immer neuen Rekordtemperaturen, Wassermassen mit Eisbrocken, die durch Mailand fließen und heftige Unwetter in Deutschland mit Taubenei-großen Hagelkörnern. Sind das Folgen des Klimawandels?

Ganz klar ja. Das, was wir europaweit erleben, diese Zunahme der Extreme, ist eine unmittelbare Folge davon, dass sich die Atmosphäre aufgewärmt hat. Es ist ganz einfach: Eine sich erwärmende Atmosphäre enthält auch mehr Energie, denn Wärme ist Energie.

Und wo mehr Energie vorhanden ist, werden Wetterereignisse extremer, denn die Energie muss irgendwo hin. Wir am Boden erleben das in Form von Unwettern wie Gewittern, Stürmen und Hitzewellen, wobei die extreme Hitze die lebensbedrohlichste Wettererscheinung ist.

Inwiefern lebensbedrohlich?

Hitzewellen fordern in Europa Jahr für Jahr viele Todesopfer, das ist ein Fakt. Ich sage aber auch: Ja, die Bedrohung ist groß, aber die allermeisten Menschen werden die aktuelle Hitze überleben - so wie das schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden der Fall ist.

Meteorologe und Wetter-Experte Matthias Habel (Foto: Habel )

Wir müssen den Klimawandel und seine Manifestierung im aktuellen Wetter also sehr ernst nehmen, sollten aber aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht in Panik und Aktionismus verfallen.

Wie passt das zusammen? Es sterben Menschen wegen des Klimawandels, aber wir sollen nicht in Panik verfallen?

Der Klimawandel ist ein großer Anlass zur Sorge, ja. Man muss aber berücksichtigen, dass das Klima ein System ist, das sehr langsam und träge auf Veränderungen reagiert. Man muss verstehen, was Klima überhaupt ist.

Das, was jeden Tag, jede Stunde, jede Minute stattfindet, das ist Wetter. Von Klima sprechen wir dann, wenn man das Wetter über einen langen Zeitraum betrachtet und in Kennziffern abbildet, zum Beispiel in Mittelwerten.

Also wenn man einen Mittelwert aus Messwerten bildet, etwa über Temperatur oder Niederschläge. Um Klimaangaben vergleichbar zu machen, mittelt man mindestens über einen Zeitraum von 30 Jahren. Wenn wir also jetzt anfangen, unser Verhalten zu ändern, dann wird es noch viele Jahre dauern, bis sich das in den Klimawerten niederschlägt.

Das macht aber nichts. Ich erinnere an das Verbot von FCKW, weil es die Ozonschicht langfristig schädigt. Es dauerte Jahrzehnte, bis der Rest der Welt mitzog und erst seit etwa 2016/2017 gibt es positive Anzeichen, dass sich die antarktische Ozonschicht regeneriert.

Deshalb ist es also umso wichtiger, jetzt zu reagieren?

Richtig. Wir müssen Maßnahmen einleiten, um die Veränderung, die Geschwindigkeit der Veränderung des Klimas zu reduzieren. Denn wir wollen ja verhindern, dass sich die Erde noch weiter im aktuellen Maß erwärmt.

Von daher bin ich großer Fan der Energiewende. Aber wir können nicht erwarten, dass schon nächstes Jahr alles wieder in Ordnung ist. Der Klimawandel ist ein Thema, das uns und auch folgende Generationen noch lange begleiten wird.

Kritiker der Energiewende sagen gerne, dass Deutschlands Anstrengungen in Bezug auf das globale Klima wirkungslos verpuffen…

Wenn wir in Deutschland bis 2045 komplett auf Dekarbonisierung setzen und null CO₂ ausstoßen, wird das den Klimawandel nicht aufhalten. Dafür ist Deutschland viel zu klein. Aber der Effekt könnte der sein, dass wir anderen Ländern zeigen - hey, es funktioniert.

Wir sitzen nicht plötzlich im Dunkeln und im Winter nicht im Kalten. Ich bin mir sicher, dass wir dann in den kommenden Jahrzehnten Nachahmer finden und so auf lange Sicht eben doch ein Effekt entsteht.

Sie haben ein Startup gegründet, das wetterabhängige Prozesse durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz vorhersagt und werben damit, so die Energiewende voranzutreiben. Ihre Idee wurde zu Beginn vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Sind Sie deshalb ein Fan der Energiewende?

Wenn ich nicht an die Energiewende glauben würde, hätten wir das Start Up nicht gegründet. Die Energiewende kann nur mit neuen Technologien gelingen, und die staatliche Förderung von neuen Technologien hat nichts anrüchiges.

Lassen Sie es mich ganz vereinfacht erklären: Es wird im Moment auf regenerative Energien umgestellt. Es wird also besonders viel Strom erzeugt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Für die Energieversorger ist es unheimlich wichtig, im Voraus möglichst präzise zu wissen: Wie viel erneuerbarer Strom kommt morgen und übermorgen und wie viel muss ich aus anderen Quellen beisteuern?

Solche KI-basierten Prognosen erstellen wir, und zwar sehr präzise. Damit können wir auch den rund 1400 Stadtwerke helfen, die ja bei der Fernwärme eine entscheidende Rolle spielen. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und so können wir mit unserem Unternehmen dazu beitragen, die Energiewende planbarer zu machen, damit sie auch gelingt.

Halten Sie es denn auch für möglich, dass die Energiewende scheitert?

Seien wir ehrlich, ob wir momentan wirklich auf dem richtigen Weg sind oder nicht, das weiß kein Mensch mit Sicherheit. Aber vieles spricht dafür. Wir machen das jetzt und erst in einigen Jahrzehnten werden wir wissen, ob es funktioniert hat oder nicht.

Wir sollten die Zeit nutzen, uns immer hinterfragen, Chancen nutzen und uns für einen neuen Weg entscheiden, wenn uns die Wissenschaft dazu rät. Der aktuelle Stand von Forschung und Wissenschaft ist, dass die Reduktion des CO₂-Ausstoßes der richtige Weg ist. Aber natürlich kann, darf und sollte man die aktuellen Maßnahmen auch hinterfragen. Nur so entsteht Fortschritt.

Wenn die Menschen nicht mehr miteinander reden und einander nicht mehr zuhören, dann finde ich das sehr, sehr gefährlich. Ich bin immer dazu bereit, mich und meine Meinung zu hinterfragen und sie zu ändern. Aber nicht, weil jemand am lautesten redet, sondern weil er gute und belegbare Argumente hat. Aktionismus und Panik sind die denkbar schlechtesten Berater, und beides finden wir derzeit leider auch in der Politik und den Medien.

Politik und Medien übertreiben also, was den Klimawandel angeht?

Ich sage mal so: Manchmal mag ein wenig Übertreibung okay sein, um die tatsächliche Dramatik einer Situation - wie eben dem Klimawandel - zu betonen. Das, was man derzeit aber beobachten kann, ist in meinen Augen aber nicht nur ein wenig Übertreibung.

Seit der Ära Donald Trump kann man das, was sich in Deutschland in Teilen der Politik und der Medien abspielt, als Arbeiten mit alternativen Fakten bezeichnen.

Das sind harte Vorwürfe…

Ja, ‚alternative Fakten‛ ist ein harter Begriff, dessen bin ich mir bewusst. Wenn ich aber sehe, wie etwa darüber berichtet wird, dass man in Spanien Oberflächentemperaturen von 60 Grad und mehr gemessen hat, da greife ich mir schon an den Kopf.

Da wird plötzlich eine Zahl in den Raum gestellt, die zwar verdammt hoch und sehr heiß klingt. Aber als Wetterexperte muss ich Ihnen sagen, dass die Oberflächentemperatur null Aussagekraft hat. Diese Zahl hat keinerlei Relevanz.

Warum nicht? Die 60 Grad sind ja kein erfundener Wert, es ist eine Temperatur, die nachweislich korrekt gemessen wurde.

Wenn ich in Deutschland die Temperatur auf dem schwarzen Asphalt eines Parkplatzes messe, dann kann ich auch 60, 70 oder sogar 80 Grad messen.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. After the hottest June on record, July is not looking so fresh either. 🌡️



A major heatwave is predicted to rise temperatures as high as 48°C.



This map shows Land surface temperatures reaching 46°C in Rome and Madrid, and 47°C in Seville.#Cerberus

🔗 https://t.co/lEwVxkecb2 pic.twitter.com/LAyKdL4LDF — ESA Earth Observation (@ESA_EO) July 13, 2023

Die Temperatur einer sonnenbeschienenen Oberfläche in die Auseinandersetzung einzuführen, um die Dramatik des Klimawandels damit zu begründen, ist vollkommen schwachsinnig. Der relevante Messwert ist die korrekt gemessene Lufttemperatur. Dafür gibt es seit etwa 200 Jahren standardisierte Verfahren.

Erklären Sie das bitte.

Man misst die Temperatur zwei Meter über dem Grund in einer genormten Wetterhütte, deren Umgebung ebenfalls bestimmten Bedingungen zu entsprechen hat. Das ist in der Meteorologie weltweit common sense. Der Meteorologe in New York misst nicht anders als der Meteorologe in Berlin oder in Rom oder in Tokio.

Das macht Werte des gleichen Zeitpunktes über große Distanzen vergleichbar. Und es macht die Werte eines spezifischen Ortes über einen langen Zeitraum vergleichbar. Auch das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) arbeitet mit diesen Werten und nicht mit der Oberflächentemperatur.

Haben Sie eine Erklärung, weshalb die Bodentemperatur plötzlich eine Rolle spielt?

Meines Erachtens geht es darum, einen Wert zu nennen, der noch ein bisschen größer ist. Wenn Sie immer wieder denselben Wert hören, setzt beim Gros der Bevölkerung ein Abstumpfungseffekt ein. Also findet man einen Wert, der die Dramatik des Klimawandels vermeintlich besser verdeutlicht. Seriös ist das aber nicht.

Wenn solche pseudo-dramatischen Zahlen dann von Politikern bei Twitter verbreitet werden, wird dem Kampf gegen den Klimawandel ein Bärendienst erwiesen. Weil die Menschen dann irgendwann gar nichts mehr glauben. Genauso übrigens wie das Märchen, Waldbrände würden durch wetterbedingte Hitze entstehen.

Aber wenn es heißer ist und weniger regnet, brennt es doch leichter?

Wenn die Atmosphäre trockener ist und es weniger regnet, trocknen die Böden aus und die Wälder sind insgesamt trockener. Und trockenes Holz brennt besser als nasses Holz. Aber kein Wald auf dieser Welt brennt von alleine. Es braucht immer einen Auslöser.

Das kann in ganz, ganz seltenen Fällen ein Blitzschlag sein bei einem Gewitter. Doch weit über 90 Prozent der Waldbrände sind vom Menschen verursacht, etwa mit einer Zigarettenkippe oder einem Lagerfeuer. Heißes Wetter allein entfacht kein Feuer.

Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern?

Wir müssen manche Diskussion deutlich unaufgeregter führen und uns mehr auf die belegbaren Dinge konzentrieren. Der Klimawandel ist belegt und bietet großen Grund zur Besorgnis. Wir sollten Maßnahmen aber unaufgeregt, reflektiert und entspannt angehen.

Daher erwarte ich von Politik und Medien, dass sie sehr besonnen vorgehen, statt die derzeitige Alarm-Stimmung weiter anzuheizen. Die tatsächliche Lage ist dramatisch genug.