Wenn Weihnachten aus den Fugen gerät

Die handelsübliche Krippen-Ausstattung ist durchaus übersichtlich. Neben Jesus, Maria und Josef braucht es nur ein paar Nutztiere und ein bisschen Stall-Equipment. Und über allem kann man dann noch einen elektrifizierten Stern anbringen.

So ist die Krippe selbst in Zeiten der Teuerung trotzdem erschwinglich, weil die Komponenten einfach gehalten sind. Schließlich ist der Heiland nicht in Versailles, sondern in einer Stallung geboren. Freilich sind sich die Leute nicht ganz einig darüber, wie weit so eine Weihnachtskrippe ausufern darf und in welches architektonische Umfeld sie eingebettet werden sollte.

Derlei kleinkarierte Fragen interessieren in Plößberg im Oberpfälzer Wald allerdings niemanden. Dort führt gemäß einem Beitrag des „Evangelischen Sonntagsblatts“ Hubert Haubner das Krippenregiment. Und der hat bei rund 8000 handgeschnitzten Krippenfiguren und einem umgebenden Gebirge von 70 Metern Länge aufgehört zu zählen. Die Miniaturwelt erinnert ein wenig an Modelleisenbahnausstellungen mit christlichem Hintergrund. Auch geht es bei der Beurteilung darüber, was bei Krippen alles erlaubt ist, nicht so genau her. Daher mischt sich Tiroler Bergromantik mit nahöstlicher Wüstenidylle. Aber weil kein Mensch sicher sagen kann, wie es vor 2023 in Betlehem wirklich zugegangen ist, kann auch keiner behaupten, dass die Plößberger irgendwas falsch gemacht hätten. (nyf)