Wenn juckt‘s?

uf unserer schönen Erde gibt es neben allerhand Erfreulichem auch viel Unerfreuliches. Jetzt im Sommer zum Beispiel 3000 Stechmückenarten, die sich allesamt just dann im eigenen Garten versammeln, wenn man gerade den Grill in Betrieb nehmen will. Natürlich ist das nur eine gefühlte Wahrheit, denn tatsächlich existieren in Europa nur schlappe 80 Mückenarten, die zu stechen in der Lage sind. In Deutschland schrumpft die bestechende Artenvielfalt der Mistviecher sogar auf 50. Aber wer es einmal erlebt hat, dass eine einzig vor sich hinsirrende Schnake im Schlafzimmer genügt, um den Nachtschlaf zu ruinieren, wird darin wenig Trost finden.

Psychologen glauben, dass dem Menschen vor allem ihre Haltung zu unschönen Dingen Probleme bereitet. Wer Mücken für grauenhafte Geschöpfe hält, wird also stärker leiden. Wer in ihnen indes nützliche Nützlinge erkennt, wird sich weniger über sie erregen. Vielleicht ist sogar Mitleid angebracht, denn vom Glück verwöhnt sind die Tierchen beileibe nicht. Da müssen sie schon damit klar kommen, dass ihre Larven und sie selbst im Wesentlichen als Spinnen– und Vogelfutter enden — und werden zu allem Übel noch von praktisch der gesamten Menschheit gehasst. Man muss sich wundern, dass vor diesem Hintergrund Mücken noch nicht depressiv geworden und schon aus Trotz ausgestorben sind. Was die Mücken hingegen von den Menschen halten, juckt übrigens keinen. (nyf)