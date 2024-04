Wenn Bärlauch sprießt, ist Spargel nicht weit

Meteorologen und Biologen sind sich einig: Der Frühling kommt immer früher. Was den klimasensiblen Menschen melancholisch stimmt, kommt dem Sonnenanbeter gerade recht. Denn ihm kann’s eh nie Sommer genug sein. Und wenn der bereits Ende März anfängt, umso besser. Jedenfalls war der Bärlauch im Februar heuer nach allgemeinem Bekunden äußerst früh dran. Und wo der Bärlauch sein Grün aus der Erde schiebt, ist auch der deutsche Spargel nicht weit.

Wie immer hielten sich die Spargelbauern lange bedeckt, was das erste Kilo des Jahres kosten wird. Je nach Güteklasse können es aber schon locker mehr als 25 Euro sein. Ein Edelgemüse, das was auf sich hält, möchte sich ja auch gewiss nicht verschleudert sehen. Vor allem bei einer Art, die sich so majestätische aus dem Staub der Erde erhebt, dass niederes Stangengemüse wie Staudensellerie, Schwarzwurzel oder Karotte vor Ehrfurcht erstarrt.

Obwohl Ostern heuer sehr früh war, gab es trotzdem schon Spargel. Man muss kein Nostradamus sein, um sich diese Entwicklung als äußerst unerfreuliche Prophezeiung hochzurechnen.

Damit steht zu befürchten, dass in nicht allzu langer Zeit Spargel mit Sauce Hollandaise die traditionelle Weihnachtsgans statt des Blaukrauts begleiten wird. Spargelstangen ähneln ja auch Eiszapfen, die länger schon vermisst werden und so gut zu Weihnachten passen. (nyf)