Weltrekorde mit zerschlagenen Flaschen und Baseballschlägern

Mit verbundenen Augen Glasflaschen zerschlagen oder mit dem Fuß Pfeile auf eine Dartscheibe werfen: Einen Tag vor dem offiziellen Guinness World Records Day 2023 haben Weltrekordjäger am Mittwoch in Hamburg drei Rekorde aufgestellt. So zerschlug Muhamed Kahrimanovic mit einem rohen Ei in der Hand Baseballschläger und Glasflaschen ‐ bei den Flaschen waren zusätzlich noch seine Augen verbunden.

Die Kampfsportlerin Palina Glebova schaffte ihren Weltrekord, indem sie neun Dartpfeile mit dem Fuß auf das Spielfeld einer Dartscheibe warf.

Insgesamt wurden sieben Weltrekorde versucht. Der Kampfsportler Joe Alexander scheiterte mit seinem Versuch, mit verbundenen Augen hochgeworfene Ananas mit einem Samurai-Schwert zu teilen. Auch der Rekordversuch, Pfeile mit der Hand aufzufangen, während er auf leeren Sektflaschen stand, misslang. Alle Weltrekorde müssen noch vom Guinnessbuch der Rekorde beziehungsweise vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigt werden.