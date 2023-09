Wer gerne Äpfel isst, kann sich freuen: Am Bodensee wird in diesem Jahr eine gute Ernte erwartet. Genügend Regen und zahlreiche Sonnenstunden haben für viele, leckere Früchte an den Bäumen gesorgt.

Das sind die häufigsten Bodensee-Sorten

Zu den häufigsten und beliebtesten Sorten vom Bodensee zählen Elstar, Idared und Gala, aber auch alte Sorten wie Cox-Orange und Boskop. Sie werden im September und Oktober geerntet und gelagert, sodass sie noch bis zum nächsten Sommer genießbar sind.