Rettungsarbeiten

Weiter schwierige Lage in Marokkos Erdbebengebieten

Rabat / Lesedauer: 2 min

Teenager beobachten im Dorf Imi N'Tala im marokkanischen Atlasgebirge die Suche nach einem möglichen Überlebenden. (Foto: Ximena Borrazas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa )

Die Einsatzkräfte in Marokko stehen weiter vor großen Herausforderungen. Die Überlebenden sind in akuter Not, brauchen Lebensmittel und Trinkwasser. Derweil werden Niederschläge erwartet.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 03:29 Von: Deutsche Presse-Agentur