Weihnachten im Nordirak: Fröhlich feiern mit Familie, Engeln und Schlümpfen

ngriffe der türkischen Luftwaffe auf nahe gelegene Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak, immer wieder Anschläge der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in der näheren und weiteren Umgebung: Alltag in Enishke, einem kleinen Ort an der irakisch-türkischen Grenze in der autonomen Region Kurdistan. „Doch, wir feiern Weihnachten, trotz der Sorgen, die wir haben“, sagt Angelina Ghassan Yousif (12). Die Familie des Mädchens engagiert sich in der chaldäisch-katholischen Pfarrei in dem Bergdorf. Angelina erzählt: „Unser Pfarrer, Samir Yousif Al-Khoury, feiert mit uns Weihnachten als Fest des Friedens: Er spricht von einem Zeichen des Heils für die Menschen.“

Die Christen in Enishke gehören der chaldäisch-katholischen Kirche an. Die Aktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die Pfarrei schon seit einigen Jahren: vor allem mit Lebensmittelpaketen und mit Brennstoff für Heizungen, die die Pfarrei an mittellose Geflüchtete verteilt. Zwischen 200.000 und 590.000 Christen leben nach Schätzungen der Kirche und Hilfsorganisationen heute noch im Irak - von einst bis zu 1,4 Millionen Ende der 1980er-Jahre.

„Wir haben die Vorbereitungen auf Weihnachten mit einer Katechese im Gemeindehaus begonnen“, berichtet Angelina, „das ist schon sehr ernst und nachdenklich.“ Gebete und Gesänge stehen auf dem Programm: „Und dann spielen wir.“ Pfarrer Samir ergänzt, dass gerade der Wechsel zwischen ernsten und fröhlichen Elementen wichtig sei. Er will auf alle Fälle vermeiden, dass es nur um Geschenke geht.

Während die Kinder sich im Gemeindehaus treffen, schmücken die Erwachsenen ihre Häuser. Tannenbäume, Kerzen, Kugeln und Weihnachtsmusik gehören in Kurdistan seit einigen Jahren zum Straßenbild dazu. Auch Weihnachtsmärkte gibt es - und das in einem mehrheitlich muslimisch geprägten Land, das sich religiösen Minderheiten zuwendet. Sogar die 7000 Jahre alte Zitadelle in der Kurdenhauptstadt Erbil ist mit einem Tannenbaum geschmückt. Denn seit 2018 haben die Christen durch die Entscheidung des irakischen Parlaments, Weihnachten als offiziellen und dauerhaften Feiertag zu etablieren, neuen Aufwind erhalten.

Die Einrichtung des Feiertages war ein Wunsch, den die christliche Minderheit des Landes schon seit Langem gehegt und den Entscheidungsträgern vorgelegt hatte. „Diese Entscheidung war nicht nur eine große Freude für die Christen, sondern auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg des interreligiösen Dialogs“, sagt Pfarrer Samir: „Dieser Dialog ist sicherlich eine Freude für alle, denn die Welt hat es nötig, eins zu sein. Sie braucht diesen Dialog, und deshalb gilt es allen, wenn unsere Herzen so glücklich sind.“

Zurück zu den 220 Kindern im Gemeindehaus von Enishke. In der Küche haben an diesem Adventssonntag die Mütter Plätzchen gebacken: „Sie heißen bei uns Kleija“, sagt Angelina, „das ist Teig, darin sind Datteln, Walnüsse oder Kokosnüsse.“ Die Feier an diesem Adventssonntag ist der Auftakt fürs Weihnachtsfest, das auch in Angelinas Familie sehr traditionell begangen wird: „Wir gehen an Heiligabend in die Kirche, danach essen wir zusammen“, erzählt das Mädchen, „es gibt Reis mit Lammfleisch oder Hähnchen.“ Im Wohnzimmer steht die Krippe mit der Heiligen Familie, Ochs, Esel, den Hirten. Besuche bei den Verwandten und Gegenbesuche stehen auf dem Programm.

Aderian Ayad Nissan (13), der ebenfalls in Enishke daheim ist, erinnert sich: „Das sind Verwandte, die weiter weg wohnen, wir sehen die Cousins und Cousinen nicht so häufig. Auf dem Rückweg ist es im Auto immer sehr still, weil alle ein bisschen traurig sind. Und erschöpft.“ Spiele, Gespräche: Offensichtlich feiern Christen in aller Welt das Weihnachtsfest recht ähnlich. Und es hat auch einen ähnlichen Stellenwert: „Weihnachten ist das schönste Fest, das ich kenne“, sagt Angelina und schränkt ein: „Nawroz, das Neujahrsfest im März, ist auch immer sehr schön.“

Doch gibt es Unterschiede: Geschenke, wie im Westen üblich, gibt es in vergleichbaren Dimensionen in Kurdistan nicht. Praktisches wird gern überreicht: Kleidungsstücke, Schuhe, Süßigkeiten oder Geld. Ganz anders sind die Partys, die in Kurdistan für Kinder veranstaltet werden. Im Gemeindehaus von Enishke mischen sich Schlümpfe, Weihnachtsmänner, Engel und Christkinder, es wird getanzt und gelacht. „Pfarrer Samir hat für jeden von uns ein kleines Geschenk dabei, jedenfalls war dies in den vergangenen Jahren so“, sagt Aderian mit hoffnungsvoller Stimme.

Samir will nicht zu viel verraten, er kümmert sich in diesen Tagen zusammen mit seinem Team darum, die Lebensmittelpakete an jene Geflüchtete zu verteilen, die die Gemeinde ohne Ansehen der Herkunft, der Religion oder ihres Status aufnimmt. Spenden aus der derzeit laufenden Aktion „Helfen bringt Freude“ sind daher willkommen, werden sogar dringend benötigt.

Nochmals zurück zu Angelina und Aderian. Nun übernehmen sie die Rolle des Reporters und fragen den Besucher aus Deutschland: „Gibt es bei euch etwas Weihnachtliches, das wir nicht haben?“ Langes Überlegen. Dann die Frage: „Wo bleibt bei euch im Advent der Nikolaus, der Kinder beschenkt?“ Nikolaus? Angelina und Aderian schütteln den Kopf, Pfarrer Samir übernimmt: „Der Heilige Nikolaus ist der Patron der Seefahrer: Hier bei uns gibt es kein Meer - also auch keinen Nikolaus!“